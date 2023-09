Aromaterapia e Primavera: quais óleos essenciais podem te ajudar a florescer

É tempo de florescer e trabalhar autoconfiança, alegria e leveza de ser. Quando penso em Aromaterapia e Primavera relaciono exatamente isso: o florescimento para nossas vidas.

A estação fala sobre a promessa do novo, sobre entusiasmo, novidade e leveza. Como nosso corpo e a natureza andam em ciclos sincrônicos, sendo ambos parte do mesmo organismo vivo, sentimos esses movimentos alinhados.

Quem vive mais próximo de áreas verdes consegue perceber com mais facilidade esse momento.

No Outono , por exemplo, o movimento é de deixar ir, diz sobre um momento psicoemocional de liberação, desapegar de padrões, situações e coisas que já não servem mais. Essas folhas que caem em um movimento de se despir servirão como um adubo para o que está por vir.

, por exemplo, o movimento é de deixar ir, diz sobre um momento psicoemocional de liberação, desapegar de padrões, situações e coisas que já não servem mais. Essas folhas que caem em um movimento de se despir servirão como um adubo para o que está por vir. No Inverno , experienciamos introspecção maior. A mente mais ativa começa um movimento sutil de reavaliação do que foi vivido até aqui para que as sementes possam ser plantadas na direção que se deseja. Aqui o arquétipo é da renovação e sabedoria. Enquanto a neve e o frio cobre a terra, abaixo de tudo já começa um caminhar rumo ao novo.

, experienciamos introspecção maior. A mente mais ativa começa um movimento sutil de reavaliação do que foi vivido até aqui para que as sementes possam ser plantadas na direção que se deseja. Aqui o arquétipo é da renovação e sabedoria. Enquanto a neve e o frio cobre a terra, abaixo de tudo já começa um caminhar rumo ao novo. E quando chegamos à Primavera, o corpo sutil tem disponibilidade maior para trocas, para viver coisas novas, iniciar projetos, colocar sonhos em prática e conhecer novos conceitos. Enquanto as flores e plantas começam a se abrir e colorir o entorno com a chegada maior da incidência do sol, nós também recebemos esse presente que é a espontaneidade.

Para quem quer começar novos projetos, esse é um momento favorável, pois tende a crescer e prosperar com mais fluidez. É aí que entra a Aromaterapia. Vem que te explico.

Primavera e Aromaterapia para tornar a vida mais alegre

Como você percebe esses ciclos da natureza em si?

Como está sua autoconfiança, disponibilidade para o novo e alegria genuína?

A Aromaterapia é a arte de utilizar os extratos hiperconcentrados de plantas medicinais para auxiliar e conduzir processos de cura física, psicoemocional e vibracional.

Olhando para Primavera, vejo nela especialmente dois óleos essenciais benéficos: Bergamota e Ylang Ylang.

Óleo essencial de Bergamota: promove alegria, leveza, dissipando julgamento e crítica excessiva que impedem o desfrutar das situações boas, traz autoconfiança, fé em si e na vida. A fruta fala também sobre amor próprio e de aceitar nossas imperfeições, seguindo com o coração aberto.

promove alegria, leveza, dissipando julgamento e crítica excessiva que impedem o desfrutar das situações boas, traz autoconfiança, fé em si e na vida. A fruta fala também sobre amor próprio e de aceitar nossas imperfeições, seguindo com o coração aberto. Óleo essencial de Ylang Ylang: vem dizer sobre ter atitudes mais relaxadas, se permitir viver a beleza da vida, ter prazer, entusiasmo, autovalorização, desperta a criatividade e sensualidade.

Como usar os óleos

Você pode experimentar utilizar uma gota do óleo essencial no difusor pessoal por 30 dias (15 dias de Bergamota seguido de mais 15 dias de Ylang Ylang).

Outra opção é diluir seis gotas em 30ml de óleo vegetal e aplicar no plexo solar e trapézio uma vez ao dia.

Atenção: o óleo de Bergamota é fotossensibilizante, portanto não é indicado se expor ao sol, a menos que seja livre de furanocumarina.

Boa jornada e que a Primavera brilhe em você!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Tanuka Nalini

Iniciada nos saberes do Xamanismo Ancestral Shivaísta e no resgate da psique da mulher selvagem. Atua com atendimentos terapêuticos individuais e em grupo, reuniões literárias e de jornada ao Dharma. Seu trabalho está voltado ao autoconhimento, autodesenvolvimento, despertar do propósito e amor interno.

contato@tanukanalini.com

O post Aromaterapia e Primavera: quais óleos essenciais podem te ajudar a florescer apareceu primeiro em Personare.