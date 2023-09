Como a bagunça no local de trabalho atrapalha sua produtividade

A mesa de trabalho é um lugar central na vida profissional. Seja no escritório ou no home office, é onde passamos grande parte do nosso dia, realizando tarefas, tomando decisões e buscando alcançar nossos objetivos. Por isso, a bagunça no local de trabalho atrapalha não só seu foco e produtividade, como também sua qualidade de vida.

Quando aplicado à sua mesa de trabalho, o Feng Shui pode trazer muitos benefícios, como clareza mental, aumento da criatividade, foco e concentração. Aqui vão algumas dicas para você rapidamente melhorar seu local de trabalho como também sua vida:

Como organizar a bagunça na mesa de trabalho

Investir tempo na organização da bagunça na mesa de trabalho não é desperdício, mas sim um investimento valioso em sua carreira e qualidade de vida. Se você quiser entender melhor os significados do Feng Shui na Mesa de Trabalho, leia mais aqui.

A arte de equilibrar o lado pessoal e profissional começa com um espaço de trabalho harmonizado e organizado, pronto para impulsionar seu sucesso.

Computador deve ficar centro da mesa.

deve ficar centro da mesa. Luminária deve ficar no canto central superior, que, de acordo com o Feng Shui, simboliza o sucesso e o reconhecimento.

deve ficar no canto central superior, que, de acordo com o Feng Shui, simboliza o sucesso e o reconhecimento. Telefone ficam no lado direito da mesa, que representa relacionamentos.

ficam no lado direito da mesa, que representa relacionamentos. Plantas devem ficar no lado esquerdo.

devem ficar no lado esquerdo. Projetos, livros e materiais de estudo também ficam do lado esquedo, que, segundo o Feng Shui, representa a energia do dinheiro.

Evite na Mesa de Trabalho

Em cima da mesa : não deixe objetos cortantes, como, por exemplo, tesouras, estiletes, abridores de cartas.

: não deixe objetos cortantes, como, por exemplo, tesouras, estiletes, abridores de cartas. Embaixo da mesa: não coloque a lixeira embaixo da mesa, principalmente no lado esquerdo. Isso porque esse lado representa a prosperidade.

