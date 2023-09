Astrologia e Equinócio de Primavera: por que este sábado é um dia tão importante

No dia 23 de setembro, um evento celestial marca o início de uma nova temporada: o Sol entra no signo de Libra, coincidindo com o equinócio de Primavera no hemisfério sul.

Para os amantes da Astrologia, esse dia tem um significado especial, pois traz consigo uma série de questões que atuam sobre nossa vida e nosso estado emocional de maneira profunda.

E, além disso, é um dia com três aspectos envolvendo a Lua, ou seja, que tratam da sua emocão. Entenda.

Astrologia, Primavera e Renascimento

Em contraste com o inverno, que é longo, frio e muitas vezes sombrio, a Primavera é saudada como uma estação alegre, feliz e contagiante. Os dias se tornam mais longos, o sol brilha com mais intensidade, e a natureza desperta de seu sono invernal.

Para a Astrologia, os equinócios e solstícios são momentos significativos no calendário astrológico, pois representam mudanças sazonais que podem ter tendências simbólicas nos signos.

A chegada da primavera traz consigo um sentimento de renovação, tanto na natureza quanto em nossas vidas. As plantas florescem, os animais se tornam mais ativos, e é o momento perfeito para começar novos projetos e estabelecer metas pessoais.

Sol em Libra e os Relacionamentos

Com a entrada do Sol em Libra, nosso foco se volta para questões de relacionamento e harmonia. Libra é um signo regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza, e sua influência nos convida a buscar o equilíbrio e a estética em todas as áreas da vida.

É um momento excelente para socializar, participar de debates construtivos e ponderar sobre questões importantes.

O Sol em Libra ilumina nossa capacidade de encontrar harmonia e equilíbrio em nossos relacionamentos pessoais. É uma época propícia para reavaliar e fortalecer nossos laços com os outros, bem como para fazer escolhas que nos conduzam a relacionamentos mais saudáveis e gratificantes.

Renovação Pessoal e Expressão Emocional

A configuração astrológica deste sábado também traz desafios e oportunidades emocionais. A Lua faz quadratura com Saturno, o que pode trazer desafios emocionais, mas, ao mesmo tempo, nos capacita a comunicar e expressar essas emoções de forma construtiva.

Além disso, a Lua forma trígonos com Mercúrio e Júpiter, trazendo um sentimento de otimismo e esperança em relação ao futuro emocional.

Este é um momento em que podemos trabalhar de maneira produtiva com nossas emoções, usando a comunicação e a expansão emocional para superar quaisquer obstáculos que surjam.

É uma oportunidade para expressar nossos sentimentos de forma autêntica e construtiva, fortalecendo nossos relacionamentos e nosso bem-estar emocional.

Como entender esse dia na sua vida

Cada pessoa vive esse momento de modo diferente, mas você tem uma forma gratuita e profunda de entender as previsões para sua vida.

Existe um estudo astrológico que analisa o céu do dia em relação ao seu Mapa Astral, que se chama Horóscopo Personalizado.

Todo mundo tem Mapa Astral e ele nunca muda, mas seu Mapa continua ”conversando” com os movimentos que os planetas estão fazendo agora. Para ver o seu, siga este passo a passo:

