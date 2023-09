Você está dando oportunidade para energia ruim?

Falamos sobre boas energias e como trazê-la em nossas vidas aqui. Mas você já parou para pensar como pode estar bloqueando ou até mesmo dando oportunidade para energia ruim na sua vida?

A qualidade da energia que circula em nós e ao nosso redor é influenciada por diversas escolhas e hábitos diários. Mas sabe qual é a boa notícia? Nós temos o poder de mudar isso!

Neste artigo, te ajudo a checar alguns hábitos que podem estar tornando você e o seu ambiente pesados, além de recomendar como você pode lidar com a negatividade e cuidar das suas brechas.

Como o fluxo energético funciona

Antes de mais nada, é fundamental reconhecer os padrões energéticos que nos afetam. Sentimentos de cansaço, ansiedade ou até a constante presença de pessoas tóxicas podem ser sinais de desequilíbrio energético.

Ao prestar atenção em como se sente, no que pensa e como age, poderá perceber como a energia está atuando no seu Campo Energético e em sua vida.

Então, quer uma dica? Comece entendendo mais sobre os chakras e como cuidar desses centros de energia.

O que pode dar oportunidade para energia ruim?

Pensamentos, hábitos, ambientes e até relações podem ser fontes de energia negativa. Por exemplo:

Pensamentos repetitivos e intrusivos

Preocupações excessivas com o futuro

Memórias dolorosas do passado

Hábitos nocivos

Pessoas e ambientes tóxicos

Situações estressantes

Tudo isso tem potencial de nos afetar profundamente. Por isso, aprender a identificar e lidar com essas energias é fundamental para proteger nosso bem-estar emocional e físico.

Como afastar a energia ruim?

A chave é aprender a identificar e lidar com essas energias, protegendo nosso bem-estar. Você pode optar por dois caminhos (de preferência, ambos):

Se afastando de hábitos, comportamentos, situações e relações negativas, densas e tóxicas

Aumentando e mantendo a sua vibração mais elevada e/ou em harmonia para minimizar os efeitos dessas energias negativas.

Por isso, quando conhecemos nossos valores e princípios, tomamos decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência. Isso nos ajuda a estabelecer limites saudáveis e a escolher caminhos que ressoam com nossa essência.

Nesse sentido, para promover uma mudança verdadeira em sua energia e na sua realidade, você pode ter uma rotina de bem-estar energético.

13 práticas de autocuidado energético

Aqui estão algumas práticas simples, mas poderosas, para cultivar uma energia saudável.

Pare de reclamar: libere ressentimentos, remorsos e sentimentos nocivos . Evite pessoas negativas: limitar o tempo com pessoas que reclamam, fofocam, ironizam, invejam, falam mal, etc. pode preservar sua energia e bem-estar emocional. Evite ambientes negativos: ficar em locais repletos de conflitos ou discussões pode drenar sua energia, priorize-se e escolha ficar menos ou até sair desses ambientes quando possível. Evite alimentos e bebidas processados: prefira alimentos frescos, orgânicos e com mais vitalidade, pois alimentos processados contêm substâncias que podem prejudicar sua energia. Consuma álcool com moderação: o consumo excessivo pode afetar sua energia e tornar você mais suscetível a energias negativas. Procure ajuda profissional se estiver enfrentando vícios. Perceba pensamentos e emoções negativas: tire o foco dos pensamentos e emoções tóxicas, assim, você evita a criação de um campo atrator negativo para seu próprio campo energético. Faça exercícios físicos regularmente: isso libera toxinas do corpo e melhora sua energia. Durma o suficiente: o sono adequado ajuda na recuperação e restauração da sua energia. Por outro lado, excesso ou falta de sono sinaliza desequilíbrio. Veja aqui dicas para boa noite de sono. Conecte-se com a natureza: como fonte de energia positiva, dedique alguns minutos diários, por exemplo, para brincar com o pet, andar na grama, receber luz natural, cuidar das plantas, contemplar o céu. Faça afirmações positivas: quando feitas sem conflito, coerentemente, as afirmações têm seu poder, sim, mas não funcionam como mágica. Conecte-se com o Alto: a elevação de pensamentos para o Alto (não importa o nome) é a forma de conexão com uma força superior e de pedir guiança no meio de energias negativas. Pratique a gratidão: a gratidão é uma poderosa maneira de aumentar sua energia. Por isso, foque nas coisas boas da vida e agradeça por elas todos os dias. Estabeleça limites saudáveis: defina limites claros entre trabalho, casa, vida pessoal, vida social e tempo para si. Assim, você evita sobrecargas que possam levar a energias estagnadas, nocivas e densas.

Comece agora

Primeiro, procure incluir uma das 13 dicas. Com o tempo, adicione outra. Depois, mais uma, e asiam por diante. Você irá notar as mudanças positivas a longo prazo.

Caso queira facilitar e aprofundar seu processo, considere incluir Terapias Vibracionais personalizadas na sua vida, pois pode ser útil para compreender e lidar de forma mais leve e saudável.

Ao embarcar na sua jornada de aprimoramento, você pode transformar sua energia e viver uma vida mais alinhada com a sua essência, mais leve e fácil.

Ou seja, inicie agora sua transformação, com amorosidade e no seu tempo! E conte comigo para te ajudar ou orientar.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

