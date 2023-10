Onda de separações vai seguir? Veja o que os Astros dizem

Setembro está sendo marcado por diversos términos entre famosos (falamos disso aqui) — mas os meros mortais como nós também não escapamos. Será que essa onda de separações vai seguir? Consultamos os Astros para conferir as previsões para o amor em outubro 2023.

Spoiler: movimentos astrológicos bem intensos estão por vir e, sim, podem mexer com as dinâmicas das relações, inclusive acabar em mais separações ou até mesmo em episódios de violência.

O Eclipse de 14 de outubro, com o Sol, a Lua e Mercúrio em Libra, juntamente com uma quadratura com Plutão, já está lançando suas sombras sobre nós. Este é apenas o início de uma série de trânsitos astrológicos que podem significar profundamente nossos relacionamentos.

No entanto, é importante ressaltar que a intensidade e o impacto desses aspectos varia segundo a natureza das relações e também com o Mapa Astral de cada pessoa.

Relações equilibradas podem usar essa energia para reavaliar e fortalecer seus laços, enquanto relações tóxicas, desgastadas ou frágeis podem atingir seu ponto de ruptura.

E se você quiser saber como os trânsitos vão agir na sua vida, de conforme o seu Mapa, confira o Horóscopo Personalizado — é gratuito e vai além do amor em outubro de 2023.

O que a Astrologia diz sobre amor em outubro de 2023

Eclipse de 14 de outubro em Libra

O eclipse de 14 de outubro, com o Sol, a Lua e Mercúrio em Libra e todos esses planetas numa quadratura (aspecto tenso) com Plutão, marca o início de uma fase de questionamento nas relações amorosas que já começa um mês antes.

Este evento astrológico desafia a comunicação e o pensamento relacionados ao amor, levando à reflexão sobre a qualidade dos relacionamentos.

Perguntas sobre se o relacionamento está realmente sendo benéfico para ambas as partes podem surgir. Além de saber se é hora de encerrar algo que não está mais contribuindo positivamente.

Eclipse Lunar em 28 de outubro em Touro

O eclipse lunar de 28 de outubro, situado no eixo Escorpião-Touro , pode fazer com os casais pesem diferentes questões nas relações.

, pode fazer com os casais pesem diferentes questões nas relações. De um lado, a Lua e Júpiter em Touro podem fazer as pessoas considerarem a estabilidade e a segurança nas relações. Assim como a comodidade de continuar com os benefícios que elas trazem.

De outro, Marte em Escorpião pode trazer intensidade emocional e um foco no erotismo.

Por isso, algumas pessoas podem se questionar se o relacionamento ainda as satisfaz emocionalmente, e se ele traz a intensidade positiva que procuram. Ou se é hora de buscar algo novo — e aí ocorrerem términos.

Marte em Libra em quadratura com Plutão (4 a 10 de outubro)

Este aspecto astrológico aumenta as tensões nos relacionamentos amorosos.

Marte em Libra em quadratura (aspecto tenso) com Plutão pode levar a desentendimentos, discussões acaloradas e até mesmo ações egoístas ou abusivas.

Relações desequilibradas ou não saudáveis podem escalar níveis de conflito ainda mais intensos durante esse período.

Junto com os outros aspectos a seguir citados, é preciso ligar um alerta para possível aumento de feminicídios, agressões motivadas por ciúme e desejo de domínio, além de aumento de violência no âmbito coletivo ao longo de outubro.

Pode haver uma piora de relações, estilo Amber Heard e Johnny Depp.

Vênus em Virgem em oposição com Saturno (8 a 13 de outubro)

Vênus em Virgem em oposição com Saturno pode trazer um sentimento de desencanto e desprazer nas relações amorosas.

Os sonhos podem se dissipar à medida que as pessoas enfrentam a realidade de seus relacionamentos.

Este é um momento para reavaliar se as expectativas são realistas e se a relação consegue resistir aos desafios.

É preciso pensar sobre como romantismo, criatividade e delicadeza (Peixes) podem se encaixar no dia a dia (Virgem) ou como ser efetivo e ter os pés no chão (Virgem) com momentos de poesia e lazer (Peixes).

Se um dos dois lados estiver faltando, como a pessoa parceira que nunca ajuda nos afazeres da casa (Virgem) ou, então, que vive com a cabeça nas nuvens (Peixes), sem praticidade, pode ser um sinal de desequilíbrio.

Sol e Mercúrio em Libra em quadratura com Plutão (18 a 24 de outubro)

Essa configuração planetária tende a dar continuidade às disputas e desacordos nos relacionamentos amorosos iniciados com Marte/Plutão, com tudo o que foi dito anteriormente.

Discussões, acusações e até mesmo situações de dominação podem surgir.

É um período crítico para a comunicação e exige que as partes envolvidas sejam cautelosas com palavras e ações.

Esfriar a cabeça para não usar palavras destrutivas e tentar evitar ter atitudes de disputas de poder e/ou intempestivas.

Nas relações mais equilibradas, a ênfase em Libra e em Plutão, em outubro, pode indicar que um dos parceiros reivindica algo do outro que considera importante ou crucial para a relação.

Para alguns, se o outro não responder ou se modificar em algo — por exemplo, buscar ajuda para tratar uma depressão, reduzir o nível de agressividade e impaciência —, pode haver a decisão de terminar a relação porque se chegou a um limite.

E agora?

Os trânsitos planetários destacados aqui podem amplificar os desafios, mas também oferecem oportunidades para avaliar e fortalecer as relações, buscando transformações e novos caminhos.

Se a coisa apertar em outubro, vale procurar terapia individual e de casal para lidar melhor com os desafios.

Ter consciência do Céu pode ajudar em estratégias e posturas melhores, além do entendimento do que está em jogo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Onda de separações vai seguir? Veja o que os Astros dizem apareceu primeiro em Personare.