Diante dos intensos trânsitos astrológicos que permeiam o horóscopo de outubro de 2023, especialmente devido aos dois Eclipses, é importante encontrar maneiras de equilibrar e direcionar essas energias conforme o seu signo. Uma delas é com mantra para o seu signo focado em outubro de 2023.

Com o poder das palavras, você pode conseguir canalizar a forte energia de forma positiva e enfrentar os desafios que podem chegar com mais confiança e equilíbrio.

Para usar o poder dos mantras, o principal é ter intenção e repetir a frase sempre que possível. Para lembrar do mantra, você pode:

Colar seu mantra em um Post-it próximo ao espelho, afirmando-o todos os dias pela manhã.

Anotá-lo em seu caderno ou agenda preferido.

Mentalizá-lo enquanto acende uma vela nas próximas Luas Crescentes (veja as datas aqui no calendário lunar 2023)

Não importa muito como, desde que você intencione e mentalize o mantra do seu signo.

Dica: veja o mantra do seu signo solar, mas também o do seu Ascendente, que pode ser ainda mais significativo para você. Se não souber seu Ascendente, veja gratuitamente aqui no seu Mapa Astral.

Mantra para o seu signo em outubro de 2023

Áries

Mantra: “Eu ouço com empatia, falo com cuidado.”

Áries, durante este mês, concentre-se em ouvir atentamente antes de responder impulsivamente. Afinal, sua capacidade de escuta pode abrir portas para acordos mais harmoniosos.

Touro

Mantra: “Equilíbrio é a chave para minha vitalidade.”

Touro, lembre-se de encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o descanso para manter sua vitalidade durante este período. Mas mesmo diante de desafios, busque sua força interior.

Gêmeos

Mantra: “A tristeza é temporária, a clareza é eterna.”

Gêmeos, quando se sentir emocionalmente indisposto, concentre-se em meditar sobre suas preocupações para encontrar clareza e bem-estar. Nesse sentido, veja essa meditação de 5 minutos.

Câncer

Mantra: “Eu escolho a paz em vez da guerra.”

Signo de Câncer, diante de conflitos familiares, lembre-se de que nem toda briga precisa se tornar uma guerra. Por isso, escolha a paz e a compreensão.

Leão

Mantra: “Minhas palavras têm poder, uso com sabedoria.”

Leão, tenha cuidado com suas palavras, especialmente no trabalho e nos relacionamentos. Afinal, sua comunicação precisa de cautela durante este mês.

Virgem

Mantra: “Eu sou responsável pela minha estabilidade financeira.”

Virgem, mantenha o foco em questões financeiras e evite gastos desnecessários após o eclipse solar. Isso porque sua responsabilidade financeira é fundamental neste mês.

Libra

Mantra: “Eu celebro meu aniversário com gratidão e expectativas.”

Libra, aproveite seu aniversário para refletir sobre suas metas e expectativas para o próximo ano. Assim, celebre com gratidão por mais um ciclo de vida.

Escorpião

Mantra: “Eu direciono minha energia com sabedoria e força.”

Escorpião, aproveite a energia extra de Marte para superar obstáculos e focar em atividades físicas. Mas use sua força com sabedoria.

Sagitário

Mantra: “Ajudar meus amigos é uma dádiva, não um fardo.”

Sagitário, esteja presente para seus amigos que podem estar passando por dificuldades. Ajudar os outros é uma dádiva que traz recompensas.

Capricórnio

Mantra: “Minha determinação supera os desafios profissionais.”

Capricórnio, enfrente os desafios profissionais com determinação, mas evite hostilidades desnecessárias no trabalho.

Aquário

Mantra: “Amor e compreensão guiam minhas relações.”

Aquário, mantenha uma abordagem amorosa e compreensiva em seus relacionamentos, aproveitando a positividade em sua vida amorosa.

Peixes

Mantra: “O desapego me liberta para um novo começo.”

Peixes, use o eclipse solar como uma oportunidade para praticar o desapego e abrir espaço para novos começos em sua vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Mantra para o seu signo em outubro de 2023 apareceu primeiro em Personare.