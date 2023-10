Nutrição Emocional: o que seu corpo realmente deseja comer?

A nutrição vai muito além do alimento. Podemos nos nutrir daquilo que ouvimos, sentimos, falamos e nos conectamos ao longo do dia. Nutrição emocional nada mais é do que entender sua necessidade no momento da fome.

Ou seja, é saber que nem sempre a fome é alimentar e que, muitas vezes, é um sentimento ou emoção e não falta de alimentos.

Para entender a nutrição emocional também precisamos observar os sinais de fome que o corpo dá e identificar se é fome física ou emocional sendo este o primeiro passo para saber lidar com esta questão. Eu vou te ajudar a entender.

Sinais de fome e sinais de fome emocional

A fome física é quando o corpo emite sinais como dor de cabeça ou fraqueza. Ou seja, não está ligado a alimentos específicos. Por isso, qualquer alimento irá te saciar.

A fome emocional chega acompanhada da vontade de alimentos específicos. Por exemplo, chocolate, bolo, sorteve, macarrão. E mesmo que você coma isso, geralmente essa fome não passa. Pode acontecer de você sentir fome emocional e, algumas vezes, não conseguir identificar do que tem vontade.

Identificando que é uma fome emocional o passo seguinte é saber o que estamos sentindo. Se essa fome específica chegou, é preciso parar e pensar:

Aconteceu alguma coisa agora que afetou minhas emoções?

Algum gatilho emocional foi disparado para que eu sentisse essa fome?

Estou sentindo ansiedade?

Estou com angústia?

Estou sentindo tristeza?

Saber identificar uma emoção não é uma tarefa fácil. O mais importante é acolher seus sentimentos para não escondê-los com comida e fingir que ele não existe. Toda emoção mostra que algo precisa ser curado ou ressignificado.

Como lidar com a nutrição emocional

Fazer dieta nem sempre é um bom caminho para lidar com problemas com emoções e comida. Por isso, ouvir as necessidades do corpo é essencial para um bom relacionamento com os alimentos e com a própria vida.

Aqui estão algumas dicas para você começar a lidar melhor com a nutrição emocional que você precisa:

Não existe fórmula mágina: Fazer terapia, conhecer a área emocional do seu Mapa Astral, meditar, ir a uma sessão de Constelação Familiar, marcar uma consulta de Thetahealing são ferramentas que trazem respostas de dentro para fora. Ou seja, autoconhecimento é a chave para aprender a lidar com as emoções ao longo do dia sem precisar recorrer aos alimentos o tempo todo. É preciso se conhecer para buscar o melhor caminho e trazer um conforto quando a emoção apertar. Treine sua mente para trazer novas perspectivas sobre a situação que te aflige naquele momento. Quanto mais resiliente ficamos, maior nossa capacidade de enfrentar as questões desafiadoras da vida. Uma das melhores maneiras de começar a treinar a mente é a meditação. Você pode começar com uma meditação de um minuto e ir avançando conforme você se desenvolve. Decida comer: caso escolha recorrer ao alimento quando a emoção apertar, faça isso de modo consciente. Então, mastigue bem o alimento, aprecie cada pedacinho, desfrute do sabor, aroma, textura. Faça isso sem distrações, sem celular. Pratique a presença. Se acolha: seja gentil com você, tente não se julgar. Pode ser isso o que você mais precisa quando a fome apertar.

