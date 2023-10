Terapias alternativas no câncer de mama: Meditação, Yoga, Reiki, Acupuntura e mais

O diagnóstico de câncer é um momento desafiador na vida de qualquer mulher. Para além dos tratamentos convencionais, como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, muitas mulheres buscam apoio em terapias alternativas no câncer de mama.

Aproveitando o Outubro Rosa, especialistas do Personare compartilham informações sobre terapias que podem ajudar a melhorar o bem-estar emocional, físico e espiritual durante a jornada do tratamento.

Várias dessas técnicas chamadas de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como Reiki, Florais, Meditação, Aromaterapia, Musicoterapia, Cromoterapia, Constelação Familiar, entre outras, já estão no SUS.

Além de tornarem menos penoso o tratamento contra o câncer, essas terapias colaboram para que a saúde possa se restabelecer com mais qualidade e em menos tempo.

Mas é importante lembrar que as terapias alternativas não substituem os tratamentos médicos convencionais, mas podem ser usadas em conjunto com eles para promover uma abordagem holística à saúde.

As terapias que você verá a seguir podem, sim, aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, trabalhar emoções e auxiliar a se manter forte e confiante durante o tratamento. Veja aqui mais sobre os benefício das terapias integrativas no tratamento de câncer.

A meditação é uma prática que promove a paz interior, redução do estresse e melhoria da qualidade de vida.

Por isso, para as mulheres enfrentando o câncer de mama, a meditação pode ser uma ferramenta valiosa para aliviar a ansiedade e a depressão, melhorar o sono e aumentar a resiliência emocional.

Nesse sentido, a meditação mindfulness, em particular, tem sido associada a benefícios significativos para pacientes oncológicos. Veja aqui 3 exercícios para desenvolver Mindfulness.

O Yoga combina movimento suave, respiração consciente e foco mental, por isso é uma terapia alternativa popular para pessoas em tratamento de câncer de mama.

A prática pode ajudar a melhorar a flexibilidade, a força e a qualidade de vida geral. Além disso, muitas mulheres relatam que o Yoga proporciona um senso de comunidade e apoio emocional durante um momento desafiador.

Aqui você encontra mais informações e um exercício de Yoga para momento difícil como esse.

A acupuntura é uma terapia baseada na medicina tradicional chinesa que envolve a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo. Muitas mulheres com câncer de mama encontram alívio da dor, náuseas e fadiga através da acupuntura.

Além disso, a acupuntura pode ajudar a equilibrar o sistema energético do corpo e melhorar o bem-estar geral.

Os florais podem ajudar bastante durante o tratamento contra o câncer sem a necessidade de parar ou atrapalhar qualquer outro tratamento medicamentoso.

Entre os Florais de Bach, o Rescue é um floral emergencial que pode ajudar bastante – mas não pode ser exagerado.

Já os Florais do Bush Australiano são muito pontuais em relação aos efeitos colaterais produzidos pela radiação e quimioterapia. Destaque para o Detox Essence, porque ajuda a remover toxinas e venenos químicos, além de estimular os principais canais de eliminação do corpo.

A aromaterapia usa óleos essenciais extraídos de plantas para promover o relaxamento, o bem-estar e trabalhar as emoções.

Nesse sentido, o óleo essencial de lavanda é muito efetivo para ajudar na ansiedade e possível depressão desencadeadas pela doença. Além disso, os medos podem ser amenizados pelos óleos cítricos, como laranja doce e limão, e o olíbano.

Mas é importante ter o acompanhamento do aromaterapeuta para saber quais e como usar os óleos.

Algumas terapias alternativas envolvem o uso de pedras preciosas. Isso porque elas possuem propriedades curativas específicas, como a ametista para o alívio do estresse e a quartzo rosa para promover o amor-próprio.

Nesse sentido, muitas mulheres encontram conforto e apoio nas energias das pedras preciosas durante o tratamento do câncer de mama.

O Reiki é uma terapia energética que envolve a transferência de energia pelas mãos do terapeuta para o paciente. Como a vibração da energia Reiki é de frequência mais alta (sutil), equilibrando e aumentando a vibração, retornando a um fluxo natural e saudável.

Durante o tratamento do câncer de mama, o Reiki pode ser uma ferramenta útil para trazer bem-estar e amor consigo mesma, retornando ao seu estado original de equilíbrio, saúde, sucesso, harmonia, paz e felicidade.

O câncer de mama é uma jornada desafiadora, e as terapias alternativas (veja consultas online aqui) podem desempenhar um papel valioso no apoio físico e emocional das mulheres durante o tratamento.

Cada pessoa é única, e a escolha das terapias deve ser individualizada. O mais importante é buscar o equilíbrio e a sensação de bem-estar ao longo dessa jornada de enfrentamento do câncer de mama.

