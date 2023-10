Mercúrio em Libra pode aliviar tretas; veja como cada signo pode aproveitar

Já contamos nas previsões de 01 a 07 de outubro de 2023 que esta deve ser uma semana bem desafiadora, especialmente para os relacionamentos. Mas nesta quarta-feira (04) Mercúrio entra em Libra, onde permanecerá até 22 de outubro, que pode trazer um pouco de alívio para todos os signos. A gente te explica por quê.

No lugar do detalhismo e das paranoias (pois Mercúrio estava em Virgem), podemos sentir mais vontade de encontrar equilíbrio e acertar as coisas com a vibe libriana. No amor, na família ou no trabalho? Isso vai depender do seu Mapa.

Comunicação mais harmoniosa com Mercúrio em Libra

Quando Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento, ingressa no signo de Libra, ele adquire uma tonalidade de diplomacia, gentileza e apaziguamento. Por isso, este trânsito nos incentiva a buscar a compreensão mútua e a harmonia nas relações interpessoais.

“É um momento propício para praticar a comunicação não violenta, uma abordagem que se concentra em expressar nossos sentimentos e necessidades de maneira respeitosa e empática”, aconselha a astróloga Vanessa Tuleski.

Assim, em vez de acusar ou julgar, podemos aprender a fazer perguntas e ouvir ativamente, promovendo um diálogo construtivo e pacífico. Afinal, Libra está super ligado à colaboração, seja em relações de trabalho, afetivas ou outras.

Mercúrio em Libra também nos encoraja a entender o ponto de vista do outro. Isso significa que devemos estar dispostos a ouvir atentamente o que os outros têm a dizer, considerando suas perspectivas e sentimentos.

Ainda mais tão perto de um poderoso Eclipse (teremos no dia 14), quando tudo pode ficar mais intenso e qualquer coisa pode gerar ou agravar problemas. Por isso, use as qualidades diplomáticas de Libra para evitar complicações.

“Por exemplo, não dê palpites sem que lhe peçam. Não aja de modo inconsequente. A espontaneidade precisa ser bem comedida nestes dias”, alerta Vanessa.

Desafios e cuidados com Mercúrio em Libra

Embora Mercúrio em Libra seja geralmente associado à diplomacia e gentileza, a astróloga Nai Tomayno lembra que, em algumas situações, pode surgir uma tendência à indecisão ou à dificuldade em dizer não.

“Em certos momentos, a assertividade pode ser necessária, especialmente em situações que envolvem disputas de poder. Portanto, é essencial equilibrar a busca pela harmonia com a capacidade de estabelecer limites saudáveis quando necessário”, afirma Nai.

Por último, mas não menos importante, durante o trânsito de Mercúrio em Libra, é crucial lembrar que a comunicação não se limita apenas a falar; também envolve a habilidade de ouvir.

Ouvir ativamente e considerar diferentes perspectivas pode nos enriquecer e nos ajudar a resolver conflitos de maneira mais eficaz. Este é o momento perfeito para buscar o conselho e a opinião de outras pessoas, pois a energia de Libra nos torna mais receptivos às contribuições dos outros.

Como cada signo pode aproveitar Mercúrio em Libra

Todo mundo tem Libra no seu Mapa Astral. Dependendo de que área for, pode lidar e aproveitar esse período de Mercúrio em Libra de maneira diferente. Para saber, é só seguir o passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare (versão grátis) Altere o Perfil Astrológico para “Signos nas Casas” Descubra em qual Casa está Libra. Então volte aqui para ver as dicas para você.

COMO SE COMUNICAR COM MAIS GENTILEZA :

Se você tem Libra na Casa 1 , saiba que sua beleza interior é tão importante quanto a exterior. Mantenha sempre essa presença encantadora para os outros.

, saiba que sua beleza interior é tão importante quanto a exterior. Mantenha sempre essa presença encantadora para os outros. Para quem tem Libra na Casa 2, é hora de cultivar parcerias financeiras justas e confiáveis. Não deixe as questões de dinheiro tirarem a harmonia.”

é hora de cultivar parcerias financeiras justas e confiáveis. Não deixe as questões de dinheiro tirarem a harmonia.” Se Libra está na Casa 3, lembre-se de ser diplomática e ouvir atentamente as perspectivas de todos. A comunicação pacífica é a chave.

Para Libra na Casa 4 , crie um ambiente doméstico harmonioso através de conversas abertas e justas. A verdade é importante para manter a paz.

, crie um ambiente doméstico harmonioso através de conversas abertas e justas. A verdade é importante para manter a paz. Com Libra na Casa 5 , desfrute de relacionamentos românticos agradáveis e ensine aos seus filhos sobre educação e modos.

, desfrute de relacionamentos românticos agradáveis e ensine aos seus filhos sobre educação e modos. Se você tem Libra na Casa 6 , mantenha a paz no trabalho, evitando conflitos e fofocas. Um ambiente harmonioso é mais produtivo.

, mantenha a paz no trabalho, evitando conflitos e fofocas. Um ambiente harmonioso é mais produtivo. Cultive parcerias justas e equilibradas com Libra na Casa 7 . Seja um mediador habilidoso e mantenha relacionamentos harmoniosos.

. Seja um mediador habilidoso e mantenha relacionamentos harmoniosos. Para Libra na Casa 8 , aborde questões financeiras e íntimas com compreensão e equilíbrio. Compartilhe de maneira justa.

, aborde questões financeiras e íntimas com compreensão e equilíbrio. Compartilhe de maneira justa. Libra na Casa 9 adora explorar conhecimento. Busque a verdade em suas crenças e compartilhe suas ideias com empatia.

adora explorar conhecimento. Busque a verdade em suas crenças e compartilhe suas ideias com empatia. Construa uma carreira justa e mantenha sua reputação impecável com Libra na Casa 10 . Seja um modelo de ética.

. Seja um modelo de ética. Desfrute de amizades refinadas com Libra na Casa 11 . Evite misturar romance com amizade para manter relacionamentos saudáveis.

. Evite misturar romance com amizade para manter relacionamentos saudáveis. Com Libra na Casa 12, busque a verdade interior e seja gentil consigo mesma ao lidar com questões ocultas. A autoaceitação é essencial.

Veja o vídeo com as previsões da semana:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Mercúrio em Libra pode aliviar tretas; veja como cada signo pode aproveitar apareceu primeiro em Personare.