Com 2 eclipses, outubro de 2023 pode ter grandes viradas

Embora as retrogradações tenham diminuído, a Astrologia de outubro de 2023 chega carregada por dois eclipses e pelo início da temporada escorpiana. Por isso, devemos ter pela frente um mês de grandes viradas.

Outubro ainda começa com a energia mediadora libriana, mas a intensidade aumenta na medida que nos direcionamentos para a profunda e misteriosa temporada escorpiana.

Nesse meio tempo, ocorrem os eclipses. Sempre carregados de incertezas e medos, dessa vez, os fenômenos ainda serão visíveis aqui do Brasil, o que pode tornar as transformações ainda mais intensas para nós, brasileiros.

A seguir, a gente resume os principais trânsitos astrológicos do mês. Mas não esquece que cada pessoa vai passar por eles de maneira diferente. Por isso, é importante ficar de olho no seu Horóscopo Personalizado (acesse aqui gratuitamente), porque ele mostra as previsões pessoais.

Resumo da Astrologia de outubro de 2023

4 de outubro – Mercúrio em Libra

O mês começa com o planeta da comunicação, Mercúrio, entrando em Libra. Este é o momento perfeito para abrir canais de diálogo, fechar contratos e fortalecer as relações interpessoais. Libra, o signo do equilíbrio, traz uma ênfase na busca por acordos justos e harmonia nas interações.

8 de outubro – Vênus em Virgem

Vênus, o planeta que rege valores, finanças e relações, transita para Virgem, marcando uma mudança significativa após sua passagem por Leão. Virgem traz uma abordagem mais prática e realista, incentivando-nos a focar na estabilidade e na correção de rumos em nossas vidas.

11 de outubro – Fim de Plutão retrógrado

Plutão, o planeta da transformação, retoma seu movimento direto em Capricórnio após um período de revisão desde maio. Este é um momento crucial para enfrentar as mudanças necessárias em áreas específicas de nossas vidas. Veja aqui que parte da sua vida foi mexida por Plutão retrógrado.

12 de outubro – Marte em Escorpião

Com Marte em Escorpião, nossa capacidade de autotransformação e influência atinge seu ápice. No entanto, assim como um motor de alta potência, é importante controlar essa energia com sabedoria. Use essa força de vontade intensa para direcionar suas paixões e alcançar objetivos significativos.

14 de outubro – Eclipse Solar em Libra

Os eclipses são momentos de mudança e revelação, abrindo portas para novos começos e encerramentos. O primeiro dos dois de outubro terá grande atuação nas Américas, pois será visível no Brasil. Veja aqui as previsões para o Eclipse do dia 14 de outubro,

20 e 21 de outubro – Sol, Mercúrio e Plutão em aspectos importantes

No final de outubro, teremos uma série de aspectos astrológicos poderosos. O Sol em conjunção com Mercúrio nos oferece insights poderosos, mas também podemos enfrentar desafios ao confrontar figuras de autoridade, representadas pela quadratura com Plutão. Encontrar o equilíbrio será essencial para aproveitar essas energias de transformação.

22 de outubro – Mercúrio em Escorpião

Com Mercúrio em Escorpião, a busca por respostas e aprofundamento se intensifica. É um período ideal para pesquisas, terapia, e para usar a intuição e a persuasão para alcançar seus objetivos.

23 de outubro – Sol entra em Escorpião

À medida que o Sol entra em Escorpião, temas profundos e intensos como sexualidade, vida e morte se tornam o foco. Este é o momento de aproveitar o poder escorpiano para transformar desejos em realidade.

28 de outubro – Eclipse Lunar em Touro

Fechando esse mês intenso, temos o Eclipse Lunar em Touro. Eclipses tendem a trazer reviravoltas, finais repentinos e novos começos extremamente rápidos, então faça o seu melhor para aproveitar esse empurrão do universo.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com

