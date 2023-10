Previsões de 01 a 07 de outubro de 2023 indicam desafios nas relações

​As previsões de 01 a 07 de outubro de 2023 trazem desafios nos relacionamentos devido a uma quadratura entre Vênus e Urano, indicando conflitos devido a diferenças significativas, e outra quadratura entre Marte e Plutão, aumentando a conflitos e a propensão a explosões emocionais.

A boa notícia é a entrada de Mercúrio em Libra, que oferece uma oportunidade para melhorar a compreensão mútua e a expressão eficaz.

Mas não é só isso. Veja o resumo das previsões de 01 a 07 de outubro de 2023:

Até terça-feira (03): Vênus faz quadratura com Urano

Até quarta-feira (04): Mercúrio faz oposição a Netuno

Até quarta-feira (04): Mercúrio faz trígono com Plutão

A partir de quarta-feira (04): Mercúrio entra em Libra

A partir de quarta-feira (04): Marte faz quadratura com Plutão

A partir de sexta-feira (06): Vênus faz oposição a Saturno

Até terça-feira: Vênus quadra Urano

​A quadratura entre Vênus e Urano, que começou na semana passada, persiste até terça-feira (03). Esse aspecto tenso ficou marcado no mapa da Lua Cheia da última sexta-feira, portanto, ainda tem efeitos até 14 de outubro.

Vênus-Urano está associado a divergências de pensamento ficam em evidência, por isso, está ligada à onda de términos de relacionamentos entre famosos (que contamos tudo aqui).

Como ela persiste por mais alguns dias, é importante ficarmos atentos a interrupções e mudanças nos acordos, evitando decisões impulsivas que levem a problemas futuros.

Além disso, mantenha um olhar cuidadoso sobre suas finanças, pois despesas inesperadas podem causar instabilidade financeira.

Até quarta-feira: Mercúrio se opõe a Netuno e faz trígono com Plutão

Até quarta-feira (04), Mercúrio em Virgem se opõe a Netuno em Peixes. Este aspecto tende a amplificar alguns desafios na esfera da comunicação e da clareza mental, aumentando a probabilidade de fake news, mal-entendidos e distrações.

Afinal, Mercúrio, o planeta da mente e da comunicação, está no signo da precisão e dos detalhes (Virgem), enquanto Netuno, o planeta do escapismo, está no sonhador Peixes, sugerindo uma energia mais nebulosa e sonhadora.

Portanto, muito cuidado com possíveis golpes. ​Às vezes, devido a uma distração, podemos nos colocar em risco.

Por sorte, Mercúrio faz trígono com Plutão também até quarta-feira (04). Isso significa que, para aqueles que desejam investigar e aprofundar suas análises, há uma maior probabilidade de separar a verdade da ilusão.

Quarta-feira: Mercúrio entra em Libra

Na quarta-feira (04), Mercúrio entra em Libra, onde permanecerá até 22 de outubro. Este trânsito tem como grande mérito facilitar a compreensão mútua e a comunicação harmoniosa.

Além disso, é uma excelente oportunidade para praticar a comunicação não violenta (veja dicas aqui) e buscar entender o ponto de vista do outro. Por isso, favorece o diálogo e a busca por soluções que beneficiem ambas as partes.

Por fim, esse período também pode ser ótimo para trocas, conversas, beleza e cultura.

A partir de quarta: Marte quadra Plutão

A partir da quarta-feira (04), uma desafiadora quadratura entre Marte em Libra e Plutão em Capricórnio se aproxima, estendendo-se durante a próxima semana.

Este aspecto pode aumentar as tensões nas relações, tanto a nível interpessoal quanto em relações internacionais​.

Além disso, podemos vivenciar fenômenos climáticos mais destrutivos, como fortes chuvas, e perceber um aumento da violência em grandes centros urbanos.

Diante disso, é importante manter a calma, buscar soluções pacíficas e evitar provocações durante este período conturbado. ​Use a sagacidade, ao invés da explosividade.

Por fim, modere o uso da sua energia, já que o estresse pode levar a desgaste, e não tente controlar o incontrolável. Foque naquilo que está ao seu alcance. Veja aqui 9 formas de cuidar da saúde da sua energia.

A partir de sexta: Vênus se opõe a Saturno

Finalmente, a partir de sexta-feira (06), ocorre uma oposição entre Vênus em Virgem e Saturno em Peixes, que dura uma semana.

Essa oposição sugere desafios nas relações, mas também incentiva a definição de limites e acordos saudáveis. Afinal, Saturno é o planeta das responsabilidades e dos limites, enquanto Vênus está relacionado ao amor e à harmonia.

Esta semana de Vênus-Saturno desafia a comunicação clara e precisa, com mais chance de ruídos, mal entendidos e se sentir mais ​o​fendido. O que exige esforço para compreender o ponto de vista do outro.

Pode ser, também, que tenhamos de lidar com mais deveres e coisas chatas, como terminar um trabalho ou relatório. Alguns, também, podem sentir menos vontade de socializar ou, ainda, ser impedidos por algum fator externo, como grana curta​, fortes chuvas ou virose.

Por fim, tenha atenção com autoexigência​ e perfeccionismo. Abuse do bom humor e mantenha flexibilidade e a gentileza consigo da mesma forma como teria com alguém de quem gosta.

