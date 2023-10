Acessórios para Ginástica Íntima: saiba como escolher e usar

Você está aqui porque quer melhorar a saúde da sua vagina e do seu útero e, com isso, prevenir e tratar problemas e dar um up no seu prazer e no sexo. Por isso, conhecer acessórios para ginástica íntima pode potencializar os resultados que você quer obter.

O pompoarismo, ou ginástica íntima, é uma prática milenar que envolve exercitar os músculos vaginais para fortalecê-los. Além dos seus benefícios sexuais, o pompoarismo também promove a saúde íntima das mulheres.

Para auxiliar nesse treinamento, foram desenvolvidos acessórios para ginástica íntima específicos, ou seja, com funções diferentes. Fazer ginástica íntima faz bem para toda mulher, mas é preciso ter orientação para que você possa ter um treino de pompoarismo personalizado, assim como quando você vai à academia.

Neste artigo, exploraremos esses instrumentos, como usá-los, bem como destacaremos os benefícios para a saúde íntima feminina.

Os principais acessórios de ginástica íntima

Os músculos vaginais não requerem apenas força, mas também relaxamento, resistência, coordenação motora, sensibilidade e consciência corporal.

É por isso que existem diversos instrumentos, cada um focado em trabalhar diferentes habilidades motoras da musculatura vaginal. Os principais instrumentos usados no pompoarismo são:

Ben-wá

O Ben-wá é um instrumento geralmente composto por duas bolinhas do tamanho de pingue-pongue, que contêm sininhos em seu interior para criar vibração quando movimentadas no canal vaginal.

O exercício com o ben-wá envolve movimentos do quadril para acionar os sininhos internos, trabalhando a consciência corporal e a coordenação motora, além de aumentar a força por meio de exercícios específicos para este fim.

Vibrador Personal

É um vibrador simples utilizado no pompoarismo para despertar os músculos vaginais e simular alguns movimentos.

Os exercícios com o personal envolvem contrair a musculatura vaginal com e sem o uso do instrumento, aprimorando a resistência e a força.

Colar Tailandês

São cinco bolinhas de diferentes tamanhos ligadas por um cordão.

O colar tailandês requer habilidade, pois envolve sugar e expelir as bolinhas do canal vaginal, desenvolvendo principalmente a coordenação motora. Para usar, é preciso orientação de uma especialista em ginástica íntima.

Cone Vaginal

Disponível em diferentes pesos, o cone vaginal ajuda a fortalecer a musculatura vaginal, melhorando a resistência e a força.

O exercício consiste em manter o cone vaginal dentro do canal vaginal, segurando-o com as pernas semiabertas. Também é conhecido como cone vaginal de pompoar.

Benefícios dos acessórios de ginástica íntima

O uso desses instrumentos visa principalmente aumentar a consciência corporal, facilitando a percepção dos movimentos e progressos, na prática do pompoarismo.

Quanto mais tempo uma mulher consegue segurar o personal na vagina ou realizar os movimentos com os outros instrumentos, mais evidentes se tornam suas habilidades, como resistência, coordenação motora e força na musculatura vaginal.

Contraindicações

Mulheres virgens: como há o risco de rompimento do hímen, os acessórios de ginástica íntima não são indicados para quem nunca fez sexo com penetração. Porém, a ginástica íntima pode ser feita por virgens com o intuito de prevenir e tratar doenças como, por exemplo, infecção urinária. Sempre com orientação especializada, claro.

como há o risco de rompimento do hímen, os acessórios de ginástica íntima não são indicados para quem nunca fez sexo com penetração. Porém, a ginástica íntima pode ser feita por virgens com o intuito de prevenir e tratar doenças como, por exemplo, infecção urinária. Sempre com orientação especializada, claro. Gestantes: essencialmente se você estiver no primeiro trimestre de gravidez, deve evitar o uso dos acessórios de ginástica íntima. E, mesmo após esse período, é aconselhável buscar autorização.

essencialmente se você estiver no primeiro trimestre de gravidez, deve evitar o uso dos acessórios de ginástica íntima. E, mesmo após esse período, é aconselhável buscar autorização. Mulheres com infecção urinária, atrofia vaginal, dor durante a relação sexual (dispareunia) ou vaginismo devem procurar avaliação fisioterapêutica antes de iniciar o treinamento com instrumentos.

devem procurar avaliação fisioterapêutica antes de iniciar o treinamento com instrumentos. Durante a menstruação: é preferível evitar o uso dos instrumentos, embora não seja uma contraindicação absoluta.

Como fazer ginástica íntima

Recomenda-se realizar os exercícios diariamente. No entanto, como em qualquer treinamento, maior dedicação tende a gerar resultados mais rápidos e significativos.

Qualquer pessoa pode fazer ginástica íntima. Lembre-se de que o pompoarismo não é apenas para melhorar sua performance no sexo, mas também para cuidar da sua saúde íntima.

O pompoarismo, com o auxílio de acessórios específicos, oferece inúmeros benefícios para a saúde íntima das mulheres, desde a melhora da consciência corporal até o fortalecimento da musculatura vaginal.

Onde comprar acessórios de pompoarismo

Muitos sites e lojas especializadas vendem kits de pompoarismo com os acessórios indicados. Você deve sempre conferir antes de são estabelecimentos de confiança e que os instrumentos têm qualidade e certificação.

Nós recomendamos a loja Miess.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

