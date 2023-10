Aqui está o que cada planeta diz sobre você

Desde os tempos antigos, a humanidade olhou para o Céu e percebeu padrões entre a posição dos planetas e acontecimento aqui na Terra. Além disso, eles também perceberam que estes diferentes Astros também estavam ligados a aspectos da nossa personalidade. Mas afinal, o que cada planeta diz sobre você?

Cada um dos 10 planetas levados em conta na Astrologia Moderna está associado a potenciais e características específicas da nossa personalidade.

Por isso, ao saber em qual Casa e signo estão Sol, Lua e etc, conseguimos entender um pouco mais sobre nós mesmos.

Então, para você entender melhor o que cada planeta diz sobre você, preparamos um resumão abaixo. Mas antes, veja aqui seu Mapa Astral, anote os planetas e seus respetivos signos e entenda o que cada um representa na sua vida abaixo.

O que cada planeta diz sobre você

Veja o resumo abaixo. E se quiser entender o que cada planeta significa de acordo com o signo e Casa astrológica em que está no seu Mapa, clique no link de cada planeta.

Sol: Representa a essência, identidade e vitalidade de alguém. Além disso, indica como são suas paixões, talentos e propósito de vida. Lua: Reflete as emoções, instintos e necessidades emocionais. Também revela como lidamos com sentimentos e laços familiares. Mercúrio: Simboliza a comunicação, pensamento e aprendizado. Além disso, indica nosso estilo de comunicação e processamento de ideias. Vênus: Governa o amor, relacionamentos e valores. Além disso, mostra como amamos, o que valorizamos e como expressamos afeto. Marte: Representa ação, paixão e energia. Indica motivações, coragem e abordagem à sexualidade. Júpiter: É o planeta da expansão, oportunidades e crescimento pessoal. Além disso, revela busca por significado, otimismo e interesses intelectuais. Saturno: Representa responsabilidade, disciplina e amadurecimento. Também indica como lidamos com desafios, obrigações e planejamento a longo prazo. Urano: Simboliza liberdade, inovação e independência. Além disso, mostra busca por originalidade, mudança e pensamento progressista. Netuno: É o planeta da espiritualidade, intuição e ilusão. Também evela busca por significado espiritual, sensibilidade e criatividade. Plutão: Representa transformação profunda e regeneração. Além disso, indica nossa capacidade de enfrentar desafios profundos e poder de regeneração.

Como conhecer os seus planetas

Abra seu Mapa Astral grátis Personare .

No seu Perfil Astrológico, abaixo da sua mandala, escolha a opção Planetas .

. Perceba que cada planeta está em um signo e em uma casa astrológica, como na imagem abaixo.

Cada um dos planetas têm função importante sobre quem você. Aqui você encontra mais informações sobre o significado dos planetas nos signos e Casas.

