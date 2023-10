A Astrologia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento que pode iluminar várias áreas da nossa vida, incluindo cada signo enxerga a si mesmo.

Para isso, a gente deve olhar para o Signo Ascendente, afinal, é ele que representa a maneira como expressamos nossa personalidade, como nos vemos e como nos apresentamos ao mundo.

Juntamente com os signos do Sol (essência) e da Lua (emoções), o Ascendente (atitude de vida) desempenha um papel fundamental na definição das nossas características mais marcantes.

Por isso, dizemos que o Ascendente é aquilo que vemos no espelho

Como descubro meu Ascendente?

Faça aqui o Mapa Astral grátis do Personare. Olhe a lista de planetas na tabela e procure por “Ascendente”. O signo que aparece ao lado é o seu

Como cada signo enxerga a si mesmo

Agora que você já sabe o seu Ascendente, a astróloga Vanessa Tuleski revela os potenciais negativos de como cada signo enxerga a si mesmo para então poder trabalhar as crenças negativas e promover transformações.

ASCENDENTE EM ÁRIES

“Não consigo fazer nada a longo prazo”. Por isso, é preciso modificar a sua crença imediatista para resolver suas questões com alimentação e ficar em paz com o espelho.

ASCENDENTE EM TOURO

“Sou uma pessoa preguiçosa”. Sim, tende a ser uma pessoa resistente a mudanças, mas quando decide mudar, consegue construir novos padrões.

ASCENDENTE EM GÊMEOS

“Sou uma pessoa inconstante e imatura”. Mesmo com esses potenciais negativos, pode utilizar sua curiosidade para se engajar em uma transformação da (auto)imagem.

ASCENDENTE EM CÂNCER

“Tenho muitos problemas emocionais que não me deixam emagrecer”. Por causa da sensibilidade, a pessoa acaba acreditando que não é capaz de fazer mudanças na alimentação – mas é! Basta trabalhar a autoimagem e crenças.

ASCENDENTE EM LEÃO

“No fundo, não quero mudar, estou bem assim; acho que tenho que me aceitar como eu sou”. É um signo reativo a mudanças e pode pensar que a ideia de mudar a alimentação pode mexer com sua identidade.

ASCENDENTE EM VIRGEM

“Me critico e sinto críticas pelo meu corpo”. Como se cobra muito, precisa se atentar ao excesso delas e acabar não conseguindo colocar em prática as mudanças que quer fazer.

ASCENDENTE EM LIBRA

“Preciso de ajuda, só não consigo”. Este é um Ascendente que tem certa dificuldade em sair da zona de conforto, em fazer grandes mudanças.

ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

“Eu sou forte e meu corpo aguenta tudo”. A tendência ao 8 ou 80 pode ser uma vantagem e também uma desvantagem, levando a excessos.

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

“Tenho tantas coisas interessantes, não preciso focar nisso”. A tendência à falta de limites pode levar a problemas com peso. É preciso encontrar um caminho do meio.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

“A minha preocupação me leva a comer demais”. É preciso provavelmente limpar as crenças negativas a seu respeito para poder se engajar numa transformação mais leve.

ASCENDENTE EM AQUÁRIO

“Sou do contra, inclusive no sobrepeso”. A rebeldia inerente neste Ascendente que pode levar a sabotar seu próprio desejo de transformar a alimentação e emagrecer.

ASCENDENTE EM PEIXES

“Não consigo me fixar em nada”. A falta de confiança em si pode fazer com que não acredite na sua capacidade de mudança de hábitos e imagem.

