Previsões para amor em outubro de 2023 segundo a Numerologia

O que a Numerologia reserva para o mês que se inicia? Como vai ser o amor em outubro de 2023? A seguir teremos as respostas detalhadas para essas perguntas, mas antes é importante termos em mente que ingressamos no Mês Universal 8 do Ano Universal 7.

E o que essa combinação sugere? Um Mês Universal 8 costuma ser de mais violência. Lembram como foi janeiro de 2023? O ano mal havia começado e nós testemunhávamos uma invasão a Brasília, com quebra-quebra nas sedes dos Três Poderes.

Portanto, em outubro de 2023, o Brasil e o mundo estarão sob essa tendência mais belicosa. Muitas vezes, esse lado agressivo é direcionado para o esporte, com uma competição mais acirrada entre os atletas.

A simbologia do 8 também evidencia questões financeiras e da Justiça. Sob a temática do Ano Universal 7, temos a possibilidade de essas questões serem investigadas a fundo. Podem vir à tona segredos econômicos, situações de roubo ou falência de empresas.

Será preciso ter um alto nível de conhecimento e de especialização para ter sucesso (e lucro) neste mês. Também será um excelente período para se ganhar dinheiro com educação, seja dando palestras, seja ministrando workshops ou lançando cursos online.

Acima de tudo, será uma oportunidade para a investir na sua capacitação profissional. Há boas chances de reconhecimento na carreira por meio da aplicação prática daquilo que você conhece.

Previsões para o amor em outubro de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para outubro de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, outubro de 2023 pode mostrar um desejo maior por uma parceria no amor. Caso aproveite o potencial de começo do 1 e de concretização do 8, pode ser que você inicie um relacionamento afetivo.

É importante que se diga que há algum conflito entre a ambição de se dedicar a um projeto versus o anseio por uma relação. Se você souber administrar e equilibrar bem essas duas necessidades, conseguirá unir o que esses números simbolizam.

Caso você esteja num relacionamento, provavelmente vai se deparar com mais conflito com o seu par. Podem surgir divergências a respeito de questões financeiras e profissionais. Pode ser também que haja uma disputa de poder na relação.

Cuidado com a violência, inclusive física. É fundamental haver diálogo, em que ambos possam ceder. Será preciso chegar a algum acordo, sob risco de rompimento.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

Eis um período em que, se você não está se relacionando, pode envolver-se afetivamente. Porque em outubro de 2023 o romantismo e o desejo de se vincular estão bem ativos pela união de números que amam o amor.

A intensidade emocional está grande. Você pode tanto viver aventuras românticas e sexuais, quanto realmente começar um relacionamento afetivo. Amigos podem lhe apresentar alguém interessante.

Caso você já esteja numa relação, você precisará de mais romance, sexo e intensidade afetiva no vínculo com seu par. Gestos notórios de demonstração dos sentimentos, presentes… enfim, haverá uma necessidade para esse tipo de manifestação.

Algum sonho pode ser realizado, seja o de noivar, casar, engravidar ou ter filhos. Ou simplesmente viajar numa nova lua de mel com a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está se relacionando, o romantismo do 3 pode se aliar ao poder de concretização do 4 e ao colorido de começos do 1. Ou seja, são boas as chances de você iniciar um relacionamento afetivo.

Para isso, porém, é preciso sentir segurança e perceber que as bases de um vínculo duradouro e estável estão sendo construídas, num clima romântico e satisfatório.

Para você que já está num relacionamento, talvez o mês demande de você uma melhor administração do tempo. Isso se deve ao surgimento de novas responsabilidades familiares ou profissionais, como o nascimento de uma criança ou um novo projeto.

É um mês em que lazer e dever podem ser difíceis de serem conciliados. Mas vale o esforço para se dedicar mutualmente, sabendo quando é hora de virar a chave entre as obrigações e a curtição. O apoio e o amparo da pessoa parceira serão essenciais nesta fase.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Se você está sem se relacionar, pode haver não apenas a oportunidade de mudar de status, mas também algumas dúvidas. Me relaciono com essa pessoa ou com aquela? Mantenho minha liberdade ou me comprometo?

Isso porque há o conflito entre seguir com sua autonomia versus construir um vínculo marcado pelo companheirismo. Que tal você estar junto, mas manter seu espaço para sair com suas amizades, fazer seus cursos? Enfim, preservar sua individualidade?

Se você está numa relação, pode haver uma crise entre você e seu par, para mudarem a maneira como vêm dando e recebendo afeto. Alguma divergência pode ficar mais notória e demandar diplomacia para fazer o vínculo renascer de maneira mais satisfatória.

Mas, para isso, ambos precisam querer permanecer juntos. A mudança dessa época pode ser simplesmente de status: da solteirice ao compromisso, do namoro ao noivado, de noivado para casamento. Uma mudança formal que reestrutura o vínculo de vocês.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo e disposição para se vincular do 6 e do 3. E essa ser a mudança de seu 5 deste ano, ou seja, por começar um relacionamento.

Talvez você se abra para conhecer mais de uma pessoa e fique na dúvida entre qual delas deve escolher, ou se realmente quer se comprometer. Lembre-se: não existe ninguém perfeito, e nenhuma relação é perfeita.

Caso você esteja num vínculo, outubro pode apresentar alguma divergência maior entre você e seu par. Essa divergência pode ser simplesmente um desejo maior por romantismo de uma das partes, enquanto a outra segue mais distraída ou focada em outras questões.

Por isso, o diálogo será essencial, a fim de combinarem o que podem fazer para gerar mais prazer, inclusive sexual, na troca de afeto. Há risco de triângulo amoroso neste mês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 7

Se você está só e quer ingressar numa relação, que seja algo sério, comprometido e seguro – tanto em termos emocionais quanto materiais. Porque neste mês há a união de três números bem criteriosos, exigentes e seletivos.

Se não houver esses pré-requisitos numa pessoa, você simplesmente pode preferir esperar mais e continuar observando, conhecendo e se preparando para uma nova história de amor.

Caso esteja num relacionamento, você talvez precise mais do apoio emocional e material da pessoa parceira, seja por conta de maiores responsabilidades familiares ou por motivo de saúde.

Esse amparo de seu par pode ser uma ótima oportunidade de haver mais confiança, cumplicidade e intimidade entre vocês. Talvez seja você quem vá fazer alguns sacrifícios pessoais em prol da pessoa parceira, ajudando-a a superar as adversidades.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Caso você não esteja numa relação, pode ser que reencontre alguém numa viagem ou curso. Ou simplesmente relembre algum relacionamento passado. Dessas lembranças ou mesmo de um reencontro você poderá tirar lições valiosas.

Aproveite para refletir sobre quais comportamentos você precisa mudar quando está numa relação. Podem vir à tona questões sobre fidelidade, confiança, desconfiança, liberdade, autonomia ou na vivência do controle por medo da perda.

Se você está num relacionamento, alguma crise financeira ou medo da traição podem desencadear uma necessidade de mudanças entre você e seu par. Podem surgir dúvidas relevantes. Um está agindo de forma controladora e tirana sobre o outro?

Ou ainda, alguma viagem ou curso ativam essas inseguranças? Como têm lidado com o dinheiro? Busquem soluções de forma madura, flexível e inteligente para uma vida afetiva mais segura, prazerosa e cúmplice entre vocês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo do 6 e do 9, aliado ao poder de concretização do 8 e do 9, para efetivar um vínculo afetivo.

Pode ser que uma amizade colorida se transforme em amor, ou alguém do seu círculo de amigos lhe apresente alguém com quem você vai se comprometer e iniciar a construção das bases desse amor.

Caso esteja num relacionamento, você e seu par podem realizar algum grande sonho, tal como uma viagem, formalizar o vínculo ou mesmo constituírem (ou aumentarem) família.

Mas também pode haver uma decepção por esperar um comportamento perfeito da pessoa parceira. É possível que você sinta que não tem o amparo que desejava do seu par ao assumir maiores responsabilidades. Se vocês não dialogarem, há risco de término.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

Se você está só, talvez prefira manter-se assim. Afinal, está num período que pode ser muito apropriado para se focar num novo projeto, curso, viagem ou sonho que há muito queria realizar. Dessa forma, pode não haver tanto tempo para o amor.

Mas se encontrar alguém com quem tenha um vínculo bem profundo, vale a pena aproveitar o potencial de começo do 1, de intimidade do 7 e de realizar um grande sonho do 9 para iniciar uma vida a dois.

Caso você esteja num relacionamento, pode ser um mês apropriado para ficar mais na sua. Converse com seu par sobre a necessidade de ficar mais tempo consigo, para estudar melhor algum projeto ou viajar.

Respeite a sua privacidade, dando liberdade também para seu par poder direcionar a energia para um objetivo pessoal. Isso pode contribuir para uma renovação do vínculo de confiança entre vocês.

