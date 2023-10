Movimento astrológico chama atenção para confusões e enganos

Um dos trânsitos desafiadores desta semana de 01 a 07 de outubro de 2023 (veja as previsões completas aqui) é a oposição entre Mercúrio em Virgem e Netuno Peixes. Esse trânsito astrológico pode significar confusões e enganos, devido a dificuldades na esfera da comunicação e da clareza mental.

Mercúrio é o planeta da mente e da comunicação, regendo nossa capacidade de processar informações, comunicar ideias e realizar análises críticas. Em Virgem, o planeta busca precisão e detalhes, buscando a ordem e a eficiência nas trocas de informações.

No entanto, Netuno, o planeta do escapismo e da imaginação, está em Peixes, um signo conhecido por sua natureza sonhadora e misteriosa.

Por isso, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, essa combinação cria um ambiente propício para a confusão, mal-entendidos e a propagação de desinformação, aumentando a probabilidade de fake news e distrações.

Outra possível consequência são especulações, paranoias e medos exagerados. Sabe quando a gente imagina coisas demais ao ponto de acreditar nelas? Cuidado!

Como lidar com esse movimento astrológico

É crucial exercer cautela e discernimento durante esse período, pois a oposição entre Mercúrio e Netuno pode obscurecer a linha entre o que é real e o que é ilusório.

A distração pode nos levar a cometer erros ou a tomar decisões precipitadas que podem nos colocar em situações de risco, alerta a astróloga Nai Tomayno.

Pode ser desde esquecer a chave do escritório em casa ou a guia médica ao chegar para seus exames, quanto cair em golpes.

Portanto, é essencial verificar fontes de informações, evitar a propagação de boatos infundados e manter uma mente crítica.

Além disso, não esqueça de fazer um check list antes de sair de casa, para conferir se está levando tudo que precisa.

No entanto, Nai Tomayno alerta para possíveis exageros, especialmente onde cada um de nós está com Mercúrio no Horóscopo (a gente ensina como ver logo abaixo!).

“A área onde a gente está com Mercúrio pode estar exigindo mais detalhismo. E é aí que pode bater o perfeccionismo. Então, é preciso se preparar o máximo possível, mas tentar não exigir demais de nós mesmos e tirar o excesso de crítica”, aconselha a astróloga.

Qual área você deve ficar ter mais atenção?

Como sempre, cada pessoa pode viver esse trânsito de uma maneira particular, com mais ou menos intensidade e com mais ênfase em uma área da vida.

Por isso, vale a pena olhar no seu Horóscopo Personalizado onde está passando Mercúrio no seu Mapa.

Abra o seu Horóscopo Personalizado (é gratuito) aqui

Preencha seus dados e então procure, nos trânsitos ativos (menu lateral azul), em qual Casa está o planeta.

Veja que na imagem abaixo Mercúrio está na Casa 5.

Anote a Casa onde está Mercúrio no seu Horóscopo, e então veja aqui qual é o significado desta Casa .

. A Casa 5, por exemplo, está relacionada a hobbies, divertimentos e romances.

