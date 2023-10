Os 12 signos do zodíaco representam qualidades que podem ser vistas no comportamento das crianças. Confira abaixo as características da criança de cada signo e descubra o que cada um significa.

Mas tenha em mente que o signo solar revela apenas parte da personalidade de uma pessoa, pois todos temos outros signos marcantes, como o Ascendente ou a Lua.

Lendo a posição de todos os signos e planetas do Mapa Astral da sua criança, você pode entender de fato quem ela é, quais são suas características mais marcantes e quais desafios pode enfrentar para amadurecer e se desenvolver. Inclusive, pode te ajudar a lidar melhor com ela e educá-la de maneira mais assertiva.

Como é a criança de cada signo

ÁRIES

A criança do Signo de Áries é cheia de disposição e, por esse motivo, pode ter facilidade em aprender coisas novas. No entanto, os responsáveis pela educação do ariano devem ficar atentos ao seu jeito destemido, que ignora os perigos.

Por esse motivo, o ideal é que a criança seja orientada de que é preciso ter cuidado em algumas situações. Para canalizar tanta energia, é indicada a prática de esportes para este pequeno.

TOURO

Calmos, os pequenos do Signo de Touro costumam ser mais estáveis emocionalmente do que outras crianças da mesma idade.

Por esse motivo, é possível que os pequenos desse signo se apeguem a um único brinquedo, amigo ou atividade, por exemplo. Sendo assim, os responsáveis pela educação dessa criança devem orientá-la a ser mais flexível e, principalmente, se adaptar às mudanças.

Mas basta ter paciência e respeitar o tempo mais lento que esse pequeno leva para aceitar as novas situações.

GÊMEOS

Curiosa, a criança do Signo de Gêmeos já mostra, desde novinha, interesse sobre tudo que existe. Ela consegue fazer os adultos refletirem sobre assuntos que podem nunca ter tido curiosidade de saber.

Nesse caso, os pais ou responsáveis devem ter paciência para dar longas explicações ao agitado geminiano. Por outro lado, ter um pequeno desse tipo em casa é sinal de que o tédio passará bem longe.

Como Gêmeos é um signo Mutável, é interessante que a decoração do quarto dessa criança seja modificada de tempos em tempos, para que ela viva sempre o clima de novidade que tanto gosta.

CÂNCER

A criança do Signo de Câncer é carinhosa e gosta de participar do contexto familiar. No entanto, aprender a se virar sozinho é uma lição que esse pequeno deve aprender, por mais que no começo demonstre medo ou insegurança em lidar com novas situações.

Assim como o caranguejo que simboliza o signo, a criança de Câncer costuma se recolher para dentro de sua carapaça, antes de investir em novas atividades. É importante que os pais ou responsáveis saibam respeitar o tempo desse pequeno nativo.

LEÃO

Se você é responsável por uma criança do Signo de Leão, prepare-se para viver momentos de muita alegria ao lado desse generoso nativo.

No entanto, é importante ensinar a essa ferinha que cada pessoa tem o seu valor e pode ser especial do seu jeito. Esses pequenos costumam achar que são os únicos a merecerem elogios.

Outro cuidado que você deve ter ao educar um leonino é mostrar a ele quem dá as regras dentro de casa. Como toda criança de um signo de Fogo, ela precisa aprender a respeitar limites.

VIRGEM

Aparentemente tímida, a criança do Signo de Virgem tem o poder de observar todas as pessoas e situações ao seu redor. Vale lembrar que virginianos vivem melhor em contato com a natureza, ao invés de ambientes muito urbanizados.

Se você mora na cidade, que tal levar essa criança para um passeio no parque ou no zoológico? Ela se sentirá renovada! Já se sua vontade for presentear o pequeno virginiano, pense em brinquedos intelectualmente estimulantes, porque ela é muito exigente!

LIBRA

Crianças do Signo de Libra não suportam brigas desnecessárias. Por isso, é importante que os responsáveis não se desentendam com este pequeno por motivos bobos.

Amante da harmonia, a própria criança é capaz de mostrar aos adultos como viver em um clima de paz. Outra bonita característica do libriano é saber enxergar os reais desejos das outras pessoas.

Por esse motivo, é possível que seu pequeno tenha facilidade para se relacionar com todo tipo de gente e tenha amiguinhos que o adoram e admiram sua capacidade de saber compartilhar o que possui.

ESCORPIÃO

Por ser muito intensa desde novinha, a criança do Signo de Escorpião pode adotar um comportamento de “tudo ou nada”, mostrando seu amor sem meios termos.

Por serem ciumentos e possessivos, é importante que os responsáveis por sua educação ensinem esse pequeno a relaxar e ser menos desconfiado. E não tente esconder nada dessa criança.

Mesmo que tenha pouca idade, o pequeno de Escorpião capta o que as pessoas estão sentindo. Como tem atração pelo mistério, uma boa ideia de presente para esse nativo são os jogos de adivinhação.

SAGITÁRIO

A criança do Signo de Sagitário é a alegria da casa. Bem humorada e com necessidade de se movimentar, ela não gosta de limites e restrições.

O sagitariano precisa de espaços amplos para colocar em prática toda sua necessidade de viver grandes aventuras. O maior desafio para os adultos que convivem com esse pequeno é mostrar a ele que não é possível fazer tudo que deseja ou ir a todos os lugares que gostaria.

Como os pequenos sagitarianos acham que a vida é uma festa, eles devem aprender a importância de assumir deveres e obrigações.

CAPRICÓRNIO

A criança do Signo de Capricórnio é madura e gosta de assumir responsabilidades e obrigações. No entanto, esse pequeno deve ser estimulado a viver os momentos de lazer e aproveitar sua infância.

Brincar, relaxar e ficar longe de preocupações que não são próprias para sua idade já é um bom começo. Outro aspecto do capricorniano é a dificuldade em lidar com as emoções.

Por esse motivo, os responsáveis por essa criança devem ensiná-la a não esconder sua profunda sensibilidade.

AQUÁRIO

Criativo como ninguém, o pequeno do Signo de Aquário tem facilidade para imaginar o futuro. Desde novinhos, também sabem a importância de pensar no bem de todos.

Por esse motivo, é comum que tenham amigos dos mais variados tipos. Os responsáveis pela educação desse pequeno devem ficar atentos à ingenuidade que os nativos podem apresentar.

O objetivo é evitar que o pequeno aquariano se desaponte ao perceber que suas ideias nem sempre têm espaço no mundo.

PEIXES

Não se engane com a postura distraída que a criança do Signo de Peixes pode apresentar. O pequeno mais sensível do zodíaco consegue perceber tudo que acontece ao seu redor.

Também possui muito afeto e compaixão pelos outros e, mesmo quando sofre alguma decepção, procura não se abater e permanece com sua boa vontade e gentileza.

