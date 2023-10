À medida que o final do ano se aproxima, é natural que muitos de nós nos encontremos em um período de reflexão pessoal. O que eu ainda não fiz? Como posso alcançar metas antes do ano acabar? Para te ajudar, conheça o cristal para os desafios do final de 2023.

Conforme a Numerologia, 2023 é regido pelo número 7 (2+0+2+3). E em anos 7, a busca por aperfeiçoamento pessoal e evolução é mais significativa.

Uma das ferramentas que pode facilitar esse processo é o uso de pedras cristais. A seguir, te conto qual é a pedra que pode auxiliar a todos nós com os desafios nessa reta final.

Mas é importante lembrar que cada pessoa está vivendo, além do Ano Universal 7, um Ano Pessoal, com um número só seu. Por isso, descubra aqui a sua pedra do ano 2023 ligada ao seu número do ano.

Cristal para os desafios do final de 2023

Para dar aquela ajudinha nesta reta final do Ano 7 de todos nós, você pode usar a Azurita para manter-se trabalhando com suporte frequencial, o que é proposto pelo Ano.

A Azurita tem capacidade de revelar aspectos ocultos de nós mesmos. Ela nos ajuda a nos conhecermos melhor e superarmos o medo e a resistência, mesmo que isso envolva enfrentar processos internos dolorosos.

A cor azul da Azurita está relacionada à água e ao elemento Yin, evocando a tranquilidade e a introspecção. No entanto, é importante usar essa cor com equilíbrio, evitando o isolamento.

Recomendo associá-la à Malaquita, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento e na aceitação das próprias limitações.

Associada à cor verde, a Malaquita representa o crescimento, o desenvolvimento, a natureza e a saúde, contribuindo para o equilíbrio em nossas vidas.

Como usar os cristais

Para otimizar os benefícios dessas pedras no ano de 2023, combine Azurita e Malaquita. Isso mesmo, juntas.

Use-as durante a meditação ou práticas de respiração consciente, segurando-as em suas mãos e definindo intenções para identificar e transformar aspectos negativos em sua vida. Veja aqui quatro exercícios de respiração fáceis.

Além das pedras, você também pode utilizar técnicas terapêuticas como a Análise Energética, Mesa Frequencial e Tameana para fortalecer esse processo de autoconhecimento e transformação.

Lembre-se de que a Azurita e a Malaquita não devem ser limpas com água, pois são pedras que podem se dissolver.

Para a limpeza, coloque-as sobre uma drusa ou uma selenita. Evite o contato com mucosas do corpo e nunca as ingira. No entanto, seu uso em joias e acessórios é seguro e benéfico para absorver sua energia positiva.

Com sua ajuda, você pode aprofundar seu autoconhecimento, superar obstáculos e buscar uma vida mais equilibrada e harmoniosa.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

