Os signos e o Eclipse de Anel de Fogo em Libra

Neste sábado, dia 14 de outubro de 2023, pouco depois das 15h, o dia vai virar noite quando a Lua obscurecer boa parte do Sol, restando apenas um círculo de fogo. Além da beleza do fenômeno, é importante entender a relação entre os signos e este Eclipse de Anel de Fogo em Libra.

Isso porque eclipses, principalmente nas áreas onde são visíveis — que é o caso do Brasil neste sábado — têm implicações astrológicas significativas. Por isso, compreender seus significados pode ajudar a nos prepararmos para as mudanças que pode ocorrer nas nossas vidas.

O último Eclipse de Anel de Fogo (também chamado de Eclipse Anular) ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível do Brasil. Somente em 6 de fevereiro de 2028 haverá outro eclipse anular visível no nosso país, mas somente na região Norte.

Os signos e o Eclipse

Este será um Eclipse Solar no signo de Libra, portanto, assuntos librianos podem ser mexidos, como relacionamentos, parcerias e estética.

No entanto, cada pessoa terá uma área da vida especialmente impactada, dependendo do seu signo.

A área da sua vida atingida pelo Eclipse de Anel de Fogo em Libra tende a ter a força diminuída pelo período de um ano a partir da data do fenômeno.

Para algumas correntes astrológicas, o impacto mais poderoso do eclipse é justamente onde sua sombra se faz mais potente. Assim, no Brasil isso envolve as pessoas que estão no Norte e Nordeste. Confira aqui o horário do eclipse em cada região do país.

Previsões para cada signo

Quer saber mais sobre as previsões para os signos no Eclipse? Então, veja as informações a seguir para o seu signo.

No entanto, perceba que elas foram feitas para o signo Ascendente de cada pessoa, pois um eclipse precisa ser analisado pela Casa astrológica que impacta no Mapa de cada pessoa.

O Ascendente é equivalente à Casa 1. Por isso, se você não sabe ou não tem certeza de qual é o seu signo Ascendente, confira no Mapa Astral gratuito.

Ascendente em Áries:

O eclipse pode enfraquecer relacionamentos, especialmente os contratuais. Portanto, evite decisões importantes nesse período e utilize-o para refletir sobre suas relações, focando mais em si.

Dica: Conheça o estudo que revela tudo sobre o Sexo na sua vida.

Ascendente em Touro:

O eclipse pode bagunçar o cotidiano e afetar a saúde. Por isso, aprenda a lidar com imprevistos e cultive hábitos mais saudáveis, transformando os inconvenientes em oportunidades de crescimento.

Dica: Entenda melhor sobre a Saúde do seu Signo.

Ascendente em Gêmeos:

Durante o próximo ano, os prazeres e romances podem parecer menos emocionantes. Evite exposição em eventos festivos e concentre-se em trabalhos mais responsáveis e dedicados.

Dica: Descubra aqui o que dá prazer para cada signo.

Ascendente em Câncer:

O eclipse destaca problemas envolvendo a casa e a família. Por isso, evite decisões importantes relacionadas a propriedades e aproveite para fazer uma verdadeira “faxinão” em seu lar, promovendo mudanças necessárias.

Dica: Saiba como melhorar a energia da sua casa.

Ascendente em Leão:

O eclipse pode complicar viagens e estimular desentendimentos, principalmente com vizinhos e irmãos. Pratique o silêncio e evite discussões desnecessárias. Use o tempo para mergulhar em livros e aprendizados, reencontrando seu espaço de tranquilidade interior.

Dica: Um minuto de silêncio todos os dias têm grande poder.

Ascendente em Virgem:

O eclipse traz destaque para questões financeiras. Portanto, tenha cautela com suas economias e bens, evitando gastos excessivos. O período é propício para repensar prioridades financeiras e considerar doações de objetos não utilizados.

Dica: Veja aqui como seu signo lida com dinheiro.

Ascendente em Libra:

O eclipse ocorre no seu signo! Prepare-se para uma queda na autoestima ao longo do próximo ano. Recolha-se quando possível e observe suas ações para evitar comportamentos agressivos. Em contrapartida, essa fase pode revelar aspectos negativos da sua personalidade, permitindo que você identifique e melhore hábitos e comportamentos.

Dica: Saiba como a Aromaterapia pode ser usada para melhorar a Autoestima.

Ascendente em Escorpião:

O eclipse pode gerar uma sensação de abandono e falta de proteção. Por isso, use esse período para cuidar da saúde, estabelecendo uma rotina de atividade física moderada e alimentação saudável.

Dica: Astrologia pode te ajudar a ter uma vida saudável.

Ascendente em Sagitário:

O eclipse pode trazer pessimismo em relação ao futuro e desconfiança em projetos. Portanto, valorize o presente e reavalie suas amizades, considerando quem realmente faz sentido em sua vida.

Dica: Entenda aqui como suas amizades te afetam.

Ascendente em Capricórnio:

Prepare-se para desafios na carreira e problemas profissionais. Nesse sentido, este é um momento para revisar ambições e prioridades, buscando o que é verdadeiramente importante em sua vida.

Dica: Aprenda a se conectar com seu Propósito de Vida.

Ascendente em Aquário:

Evite viagens longas e discussões desnecessárias durante este período. Questionar suas convicções e considerar cursos de aprendizado podem ser maneiras produtivas de usar essa energia.

Dica: Esta meditação de limpeza energética pode ser o que você precisa agora

Ascendente em Peixes:

O eclipse traz consciência de apegos infundados. Mas apesar da possível tristeza por perdas, perceba que sua visão dos fatos está mudando. Use esse momento para organizar sua vida material.

Dica: Confira 8 dicas para lidar com o apego emocional.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Os signos e o Eclipse de Anel de Fogo em Libra apareceu primeiro em Personare.