Dia das Crianças: O que cada signo veio aprender e ensinar no mundo?

O Dia das Crianças não é apenas um dia de presentes e brincadeiras, mas uma celebração dessas pequenas estrelas que estão apenas começando sua jornada astral. Para celebrar a data, vamos falar sobre o que cada signo veio aprender e ensinar no mundo?

Sempre me pego imaginando que, se nossa chegada na Terra fosse uma história mágica, ela seria como um filme do Harry Potter, em que, ao invés do chapéu seletor, receberíamos uma estrela no céu.

Assim, cada estrela teria uma cor, uma qualidade e uma vibração especial, e a cada um de nós seria concedida a estrela que carrega nossa missão na Terra.

Pode-se imaginar que Deus, ou talvez uma estrela maior, tenha plantado em nós a semente de uma energia, cada uma com seu próprio aprendizado e ensinamento.

Mas, agora, pense em todas as crianças que observamos ao nosso redor, pequenas almas carregando essas estrelas, prontas para descobrir e compartilhar sua magia com o mundo.

Como conhecer as crianças pelo seu signo

Logo abaixo, divido com vocês o que cada signo veio aprender e ensinar no mundo, me referindo ao signo solar de cada pessoa.

Mas é preciso ter em mente que todos nós, crianças ou não, carregamos as características do nosso Sol, mas também somamos novas nuances.

A nossa essência de sua personalidade ( Sol )

) Como sentimos ( Lua )

) Como nos comportamos ( Ascendente )

) De que forma aprendemos e nos comunicamos ( Mercúrio )

) Como seduzimos ( Vênus )

) Como nos defendemos e reagimos (Marte)

Através da interpretação do Mapa Astral, com todas essas nuances, podemos avaliar e entender melhor como cada planeta age na nossa vida.

Então, seja você um curioso Gêmeos ou um sonhador Peixes, lembre-se de, nesse Dia das Crianças, abraçar sua criança interior e permitir que sua essência brilhe em toda sua potência e beleza.

O que cada signo veio aprender e ensinar no mundo?

Antes de ler sobre o signo solar da sua criança, confira aqui no Mapa Astral gratuito qual é o signo solar dela. Afinal, a data dos signos pode mudar anualmente, então, é bom sempre conferir.

Feito assim, veja a seguir o que cada signo veio aprender e ensinar no mundo.

Áries

O que veio aprender:

Aprender a cultivar paciência e agir no momento certo.

Desenvolver a habilidade de agir de forma mais ponderada.

O que veio ensinar:

Ensinar coragem e ação franca aos outros.

Mostrar a importância de saber esperar pelo momento apropriado.

Touro

O que veio aprender:

Compreender a resistência e persistência.

Flexibilizar e evitar teimosia excessiva.

O que veio ensinar:

Ensinar a importância da resistência e perseverança.

Demonstrar como cultivar e cuidar das sementes de nossos objetivos.

Gêmeos

O que veio aprender:

Focar e canalizar energia para propósitos específicos.

Equilibrar a comunicação com consistência.

O que veio ensinar:

Ensinar adaptabilidade e sociabilidade.

Comunicar informações de forma eficaz e versátil.

Câncer

O que veio aprender:

Confiar mais em si e em sua capacidade.

Desenvolver a confiança e a entrega emocional.

O que veio ensinar:

Mostrar o poder do amor incondicional.

Ensinar sobre cuidado e a importância de nutrir relacionamentos.

Leão

O que veio aprender:

Que a honra não requer brilho constante.

Compartilhar paixão e generosidade sem egoísmo.

O que veio ensinar:

Inspirar outros a acreditarem em si.

Mostrar como ser generoso e honrado.

Virgem

O que veio aprender:

Buscar aperfeiçoamento em vez de perfeição.

Delegar tarefas e confiar nas habilidades dos outros.

O que veio ensinar:

Ensinar a importância da dedicação e atenção aos detalhes.

Mostrar como pensar em soluções e melhorar através dos erros.

Libra

O que veio aprender:

Encontrar sua própria verdade e evitar indecisões.

Valorizar conexões emocionais e compromissos.

O que veio ensinar:

Tornar o mundo mais harmonioso e justo.

Ensinar sobre beleza, bom senso e empatia.

Escorpião

O que veio aprender:

Aceitar que não tem controle sobre tudo.

Aprender a soltar e não se apegar ao poder.

O que veio ensinar:

Mostrar a profundidade da paixão e sensibilidade.

Ensinar a dedicação e a capacidade de regeneração.

Sagitário

O que veio aprender:

Reconhecer limites e a importância de momentos de pausa.

Equilibrar entusiasmo com responsabilidade.

O que veio ensinar:

Inspirar inovação e pensamento fora da caixa.

Ensinar como manter o otimismo em busca de objetivos.

Capricórnio

O que veio aprender:

Aprender a delegar e confiar nas habilidades dos outros.

Não se sobrecarregar com responsabilidades.

O que veio ensinar:

Ensinar sobre disciplina, determinação e maturidade.

Mostrar a importância de assumir responsabilidades.

Aquário

O que veio aprender:

Valorizar as conexões emocionais e a intuição.

Reconhecer o poder do coração sobre a mente.

O que veio ensinar:

Inspirar inovação e pensamento fora da caixa.

Mostrar como desenvolver a criatividade e enxergar outras possibilidades.

Peixes

O que veio aprender:

Equilibrar sonho e realidade.

Viver plenamente nos mundos da imaginação.

O que veio ensinar:

Mostrar o poder da adaptação, imaginação e compaixão.

Conectar-se de forma única com os mistérios da existência.

Uma galáxia inteira

E aí está, uma galáxia inteira de personalidades e possibilidades, todas brilhando à sua maneira. No Dia das Crianças, a gente celebra essas pequenas estrelas que estão só começando a descobrir seu brilho.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Dia das Crianças: O que cada signo veio aprender e ensinar no mundo? apareceu primeiro em Personare.