Marte entra em Escorpião: começa período de mais decisão e paixão

O destaque desta semana é o Eclipse Solar em Libra, que vai ocorrer no sábado (14). No entanto, nesta quinta-feira (12), enquanto o Brasil celebra o Dia das Crianças, os astrólogos têm outro motivo para comemorar: Marte entra em Escorpião, um trânsito astrológico poderoso que agirá nas nossas vidas até 24 de novembro.

Diferentemente do período anterior em que o planeta da ação estava em Libra, Marte em Escorpião traz uma energia de determinação, transformação e paixão, que promete nos impulsionar em direção a objetivos concretos.

A seguir, os astrólogos Vanessa Tuleski e Yub Miranda contam tudo sobre as mudanças que ocorrem quando Marte entra em Escorpião. Mas não esqueça que como todos os trânsitos, ele pode agir com mais ou menos intensidade na sua vida. Para saber melhor, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Entenda o significado de Marte em Escorpião

Enquanto Marte em Libra pode nos tornar indecisos e hesitantes, Marte em Escorpião nos faz agir com convicção e poder. É como se uma chama interna fosse acesa, nos impulsionando a perseguir nossos desejos com tenacidade.

A energia deste trânsito é particularmente favorável para a transformação pessoal. Escorpião é um signo profundamente voltado para a mudança e a renovação. Marte é o planeta da ação e das lutas.

Por isso, durante esse trânsito, nossa força de vontade é ativada de forma intensa.

Como aproveitar esse trânsito?

Este é o momento ideal para definir metas audaciosas e implementar mudanças significativas em nossas vidas. Seja para emagrecer, concluir um projeto importante ou alcançar qualquer objetivo, Marte em Escorpião nos fornecerá a determinação necessária.

Além disso, este trânsito também ativa a paixão e a sensualidade. Escorpião está ligado à energia erótica, e com Marte neste signo, nossa libido é estimulada.

Isso não se limita apenas à vida sexual, mas também se aplica ao nosso entusiasmo e dedicação em relação aos projetos que mais nos apaixonam. Portanto, podemos esperar uma intensa energia de comprometimento emocional em tudo o que fazemos durante esse período.

Força extra de Saturno

Um bônus adicional deste trânsito é o trígono de Marte com Saturno, que ocorre a partir desta sexta (13) até a próxima terça-feira (17).

Esse aspecto astrológico amplifica nossa persistência, organização e capacidade de trabalho. É o momento ideal para concentrar nossos esforços em projetos que exigem disciplina e dedicação.

Se você tem planos para melhorar sua saúde, iniciar uma rotina de exercícios ou fazer mudanças significativas em sua vida, este é o momento para agir. O curso de Alimentação e Mapa Astral pode ajudar muito.

Partiu aproveitar?

Marte em Escorpião é um trânsito astrológico que traz uma energia poderosa de transformação, determinação e paixão.

É uma oportunidade para renovar nossas energias, definir metas audaciosas e perseguir nossos objetivos com intensidade. Se você estava sentindo cansaço ou indecisão nas últimas semanas, vem aí um novo fôlego à sua vida.

