Eclipses geralmente são momentos tensos, que representam crises e grandes transformações — mesmo que a gente não queira ou espere. Neste sábado, dia 14 de outubro de 2023, teremos o eclipse mais poderoso dos últimos tempos aqui no Brasil. Então, vem ver qual é o grande desafio de cada signo neste Eclipse Solar em Libra.

O fenômeno será visível em todo o Brasil, mais notavelmente nas regiões Norte e Nordeste, por isso, pode representar eventos ainda mais impactantes no nosso país.

Claro que nem tudo é negativo num eclipse. Na verdade, depende muito da maneira como o encaramos. Afinal, ele pode escancarar algo que a gente não estava vendo (ou querendo ver).

Portanto, os desafios que eles carregam também podem ser oportunidades de mudanças. Que podem não parecer positivas num primeiro momento, mas talvez lá na frente você perceba que foi o melhor.

Os efeitos deste poderoso eclipse

Trata-se de um Eclipse Solar que ocorrerá no signo de Libra, portanto, o foco está na importância dos relacionamentos em nossas vidas, na capacidade de gerar e viver a harmonia e o equilíbrio — que são assuntos librianos.

Podemos passar por términos de relações, porque muitas situações que estavam indefinidas podem se encaminhar para um acordo ou serem encerradas.

Acontecimentos repentinos podem bagunçar um tanto a vida. Mas lembre-se: frequentemente o eclipse muda o que é necessário para nosso desenvolvimento.

Cada pessoa, no entanto, experimentará os efeitos do eclipse de maneira única, dependendo de que área (Casa astrológica) do Mapa Astral atingirá. É aí que entra o desafio de cada signo neste eclipse.

Isso porque podemos sentir uma diminuição da força nessa área da vida por até um ano após a data do eclipse.

O grande desafio de cada signo neste Eclipse Solar em Libra

Para facilitar o entendimento de que área da vida será eclipsada, a gente olhou para as previsões de cada signo Ascendente, pois equivale à Casa 1 do Mapa.

Então, se você não sabe o seu Ascendente ainda, corre aqui para ver no Mapa Astral gratuito.

Ascendente em Áries : Fortalecer relacionamentos interpessoais para evitar arrependimentos.

: Fortalecer relacionamentos interpessoais para evitar arrependimentos. Ascendente em Touro: Ser mais flexível e cuidar melhor da saúde e bem-estar pessoal.

Ser mais flexível e cuidar melhor da saúde e bem-estar pessoal. Ascendente em Gêmeos : Encontrar fontes de prazer e diversão quando a vida parece monótona.

: Encontrar fontes de prazer e diversão quando a vida parece monótona. Ascendente em Câncer : Identificar e abordar as mudanças necessárias nas relações familiares.

: Identificar e abordar as mudanças necessárias nas relações familiares. Ascendente em Leão : Usar o poder do silêncio para evitar estresses nas comunicações.

: Usar o poder do silêncio para evitar estresses nas comunicações. Ascendente em Virgem : Proteger bens e evitar gastos desnecessários.

: Proteger bens e evitar gastos desnecessários. Ascendente em Libra : Desenvolver autoestima e vitalidade pessoal.

: Desenvolver autoestima e vitalidade pessoal. Ascendente em Escorpião : Lidar com perdas e apegos que não servem mais.

: Lidar com perdas e apegos que não servem mais. Ascendente em Sagitário : Enfrentar crises profissionais para revelar prioridades na carreira.

: Enfrentar crises profissionais para revelar prioridades na carreira. Ascendente em Capricórnio : Avaliar quais amizades merecem um lugar permanente na vida.

: Avaliar quais amizades merecem um lugar permanente na vida. Ascendente em Aquário : Expandir horizontes através do enfrentamento de dúvidas e questionamentos.

: Expandir horizontes através do enfrentamento de dúvidas e questionamentos. Ascendente em Peixes: Buscar maneiras de sentir proteção e segurança emocional.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O grande desafio de cada signo neste Eclipse Solar em Libra apareceu primeiro em Personare.