Teste: Você sabe cuidar da sua saúde mental?

Cuidar da saúde mental deveria ser tão valorizado (ou mais) do que cuidar da saúde do corpo. No entanto, o Brasil vem ganhando destaque negativo pelo aumento de doenças e transtornos mentais, como depressão e ansiedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), somos o país com maior número de pessoas ansiosas do mundo e o país na América Latina com maior prevalência de depressão.

Mas saúde mental não é só sobre doenças ou transtornos. Ela está atrelada à qualidade de vida, bem-estar e saúde de todo nosso corpo. Afinal, uma pessoa com a mente em desequilíbrio não treinará bem, não terá boa produtividade no trabalho nem viverá com leveza.

Pensando nisso, como está a sua saúde mental? Saiba que existem diversos indicadores que mostram se sua saúde mental está em equilíbrio, desde sintomas físicos, como dores crônicas, até sintomas emocionais, comportamentais e sistêmicos.

Para te ajudar a entender como estão seus cuidados, montamos um teste que ajuda a identificar se você sabe cuidar da sua saúde mental ou se está precisando buscar ajuda profissional.

TESTE

Responda às seguintes perguntas com sinceridade para avaliar sua situação.

1. Você costuma experimentar sintomas físicos, como dores crônicas, fadiga constante ou outros desconfortos sem causa aparente?

Sim

Não

2. Você se sente triste, irritado, ansioso ou com outros sentimentos negativos persistentes com frequência?

Sim

Não

3. Seus amigos ou familiares já comentaram que você parece estar frequentemente triste, irritado ou ansioso?

Sim

Não

4. Você costuma agir impulsivamente ou ter comportamentos agressivos sem motivo aparente?

Sim

Não

5. Por outro lado, você tende a se isolar socialmente, evitando situações agradáveis e contatos com outras pessoas?

Sim

Não

6. Você percebe que problemas de saúde mental são recorrentes em sua família ao longo de várias gerações?

Sim

Não

7. Já buscou ajuda profissional para questões de saúde mental, mas não obteve resultados satisfatórios?

Sim

Não

8. Você já considerou que sua saúde mental pode estar em perigo e que talvez seja hora de procurar ajuda especializada?

Sim

Não

PONTUAÇÃO

Cada resposta “Sim” vale 1 ponto.

Cada resposta “Não” vale 0 ponto.

RESULTADO

0-2 pontos:

Sua saúde mental parece estar bem, mas lembre-se de continuar cuidando dela com atenção. Veja aqui 3 dicas simples de como cuidar da saúde mental.

3-5 pontos:

Provavelmente você esteja enfrentando alguns desafios em relação à sua saúde mental. Portanto, considere buscar apoio profissional para lidar com essas questões. Aqui no Personare você encontra diversos profissionais, com diferentes abordagens.

6-8 pontos:

Seus resultados indicam que você pode estar passando por dificuldades significativas em relação à saúde mental. Por isso, é fundamental procurar ajuda de um profissional de saúde mental o mais rápido possível.

Lembre-se de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e buscar ajuda quando necessário é um passo corajoso em direção ao bem-estar. Não hesite em procurar apoio profissional se sentir que sua saúde mental precisa de atenção.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Teste: Você sabe cuidar da sua saúde mental? apareceu primeiro em Personare.