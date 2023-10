Eclipse é o poderoso destaque das previsões de 08 a 14 de outubro 2023

Os trânsitos da semana devem mexer com todos os tipos de relações — principalmente diante do intenso Eclipse Solar anular em Libra, que vai ocorrer no sábado, dia 14. De modo geral, as previsões de 08 a 14 de outubro de 2023 indicam que é hora de selecionar quem ou o que fica ou vai embora, como ajustar os pratos da balança.

Por um lado, após longos quatro meses em Leão, Vênus ingressa em Virgem e aumenta nosso olhar crítico. Por outro, Marte em Escorpião nos tira de cima do muro. É, portanto, um momento para avaliar e decidir.

Confira o resumo astrológico da semana abaixo:

Vênus em Virgem no domingo (08)

Marte em Libra faz quadratura com Plutão até sexta-feira (13)

Vênus em oposição com Saturno até a sexta-feira (13)

Fim de Plutão retrógrado na terça-feira (10)

Marte em Escorpião na quinta-feira (12)

Marte em trígono com Saturno a partir de sexta-feira (13)

Eclipse Solar e Lua Nova em Libra no sábado (14)

A seguir, te contamos em detalhes as previsões de 08 a 14 de outubro 2023, com dicas bem pontuais para você lidar da melhor forma. Mas para uma análise mais detalhada sobre como cada um desses trânsitos se apresenta na sua vida pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Até sexta: Marte em quadratura com Plutão

Está sentindo uma energia mais difícil e reativa nas relações? Esse aspecto, exato neste domingo (8), mas presente até sexta-feira (13), pode ser um dos motivos.

Marte em quadratura com Plutão (entenda melhor aqui), vindo desde a Lua cheia de 29/09, representa aumento de reatividade e intensidade nas relações. É como se as pessoas ficassem mais ferozes, provocativas ou explosivas.

E não só as pessoas. Esse clima mais denso pode ser visto também na política internacional, em um momento de possíveis inimizades, e internamente no nosso país. Na Bahia, na semana passada, disparou o alarme para autoridades e população por conta da violência no Estado.

Cuide da sua energia

Marte também é o planeta da energia. Portanto, quando tem essa combinação tensa com Plutão, o grau de desgaste pode ser maior.

Nas relações interpessoais, será importante que se busque uma estratégia para não agir descontroladamente. Vale tentar manter a diplomacia e o espírito de justiça libriano (signo Marte está), bem como a frieza e o autocontrole capricorniano (onde está Plutão).

Seja prudente e evite provocar ou interferir no território alheio para não correr riscos desnecessários em uma época de muita intensidade. Cuide da sua energia com essas dicas aqui.

No domingo: Vênus ingressa em Virgem

Cada vez que Vênus muda de signo, muda também a energia de amor, paqueras e relações. O planeta passou longos quatro meses em Leão devido à sua retrogradação.

Agora, neste domingo (08), finalmente muda para Virgem. Neste signo, o ponto forte é a simplicidade. Portanto, invista em pequenos momentos de grande significado.

Aquela coisa de tomar um sorvete no final do dia ao pôr do sol, sabe? Virgem é um signo que faz as coisas simples ganharem sentido. Focar nos pequenos gestos, prestando a atenção na outra pessoa e nos detalhes, é o grande segredo desta temporada, que vai até 07 de novembro de 2023.

Portanto, menos declarações emocionadas e mais atitude. Veja aqui dicas para quem está só ou em uma relação com Vênus em Virgem.

Até sexta-feira: Vênus em oposição com Saturno

Vindo desde a sexta-feira passada (06), Vênus em oposição com Saturno também é um aspecto tenso e de avaliação das relações. Perguntas que podem surgir:

Será que está valendo a pena?

Que defeitos a outra pessoa tem que transmutar?

Ou o que tenho que transmutar porque não está funcionando bem?

Além disso, é um aspecto que traz criticidade. Qualquer coisa pode chatear ou ofender, pois os ânimos estão suscetíveis. É um momento que pede muita diplomacia nos atos e palavras.

A combinação, eventualmente, pode ser mais difícil para a autoestima (ficamos mais autocríticos) e também pode trazer mais deveres do que prazeres. Ou questões “maiores”, como uma virose, que obriga a desmarcar um encontro.

É possível ser uma semana de muito trabalho e desafios nas relações devido à combinação de Marte-Plutão e Vênus-Saturno. Podemos sentir que estamos pisando em ovos.

A dica é: paciência, toques de humor e jogo de cintura.

O momento também pode ser bom para melhorias, como comprar uma cadeira ergonômica se você está sentindo dor na coluna com o trabalho.

Quinta-feira: Marte entra em Escorpião

Também nas previsões de 08 a 14 de outubro de 2023, na quinta-feira (12), bem no feriado, o planeta da ação entra em Escorpião, onde fica até 24 de novembro. Este é um trânsito que nós, astrólogos, comemoramos, porque é muito potente.

Ao contrário da indecisão de Marte em Libra, com Marte em Escorpião a gente decide, tem força e poder.

Aqui existe uma energia de determinação, muito favorável para transformação, característica típica de Escorpião.

Nossa força de vontade fica muito ativada e presente. A libido também se acende, pois Escorpião tem a ver também com força erótica, seja para a vida sexual, seja para tocar projetos de forma mais apaixonada.

E ainda há um pequeno bônus: a partir de sexta-feira (13) e até a próxima terça (17), Marte está em trígono com Saturno, podendo aumentar essa persistência, organização e capacidade de trabalho.

Temos aí uma energia de transformação (Marte em Escorpião) unida à persistência (Marte em trígono com Saturno). Pode ser uma boa ideia transformar o corpo e os hábitos alimentares — no que o curso de Alimentação e Mapa Astral pode ajudar muito.

É um momento em que renovamos as energias. Se estávamos cansados na última semana, Marte em Escorpião ajuda a trazer um fôlego novo. Então, é um ingresso a ser comemorado e um trânsito potente a ser aproveitado.

Vale a pergunta:

Como você precisa redirecionar a sua vida com mais decisão e energia?

Sábado: Eclipse Solar e Lua Nova em Libra

O maior evento astrológico da semana, sem dúvida, é o Eclipse Solar em Libra que acontece no sábado (veja as previsões para sua vida aqui).

Apesar de poder ser visto no Céu neste sábado (14), os seus efeitos já vem “aparecendo” há um mês. E não é pouca coisa, não.

Os eclipses mudam o tabuleiro de uma hora para a outra. E neste, em especial, estão ocorrendo mudanças em relacionamentos e parcerias desde setembro. Casamentos terminaram quase que em efeito dominó (como vimos acontecer com tantos famosos).

As relações foram afetadas porque o eclipse ocorre em Libra, com Plutão começando a quadrar os planetas que estão em Libra: Sol, Lua e Mercúrio.

Além disso, no mapa astral deste eclipse para o Brasil temos a Casa 8 muito cheia, justamente a Casa associada a Escorpião e às transformações. Ou seja, é hora de olhar para as coisas como elas são, sem máscaras.

Portanto, esse Eclipse solar em Libra está desvendando e clareando as relações. Para muitas pessoas, pode ser o momento de começar terapias para melhorar o amor (veja opções aqui).

E, como Vênus em Virgem tem muito a ver com seletividade, vamos nos perguntar quais relações queremos e quais não queremos. O resultado é limpeza ou transformações nos relacionamentos, sejam afetivos, familiares, profissionais ou de amizades.

Tente ter calma

Podemos dizer que um eclipse é um apagão. Neste do dia 14, com Libra “apagado”, pode vir a vontade de jogar tudo para o alto. Mas calma! É preciso usar o equilíbrio e a ponderação libriana.

Também vale lembrar que, por acontecer em Libra, o eclipse mexe muito com a questão da estética, enquanto a oposição de Vênus com Saturno traz insatisfação com relação à beleza.

Por isso, é possível que as pessoas tentem resolver na aparência o que, na verdade, está dentro. Tome cuidado para não usar isso como válvula de escape nesse momento.

A reflexão que deve ser feita nesse eclipse é:

Essa área da minha vida está equilibrada?

Se não está, o que tenho que fazer para equilibrá-la ou para ME equilibrar?

Por ter destaque para Plutão, é um eclipse que desafia o nosso desenvolvimento. E aí, ao invés de nos sentirmos incomodados, devemos agradecer por poder trabalhar nessas áreas e melhorar.

