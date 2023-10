A libido é uma parte essencial da nossa vida sexual, e como tal, é influenciada por diversos fatores, desde hormônios e experiências de vida até relacionamentos e emoções. Se você quer saber como aumentar a libido de cada signo, confira as dicas a seguir.

Mas não estamos falando do signo solar. É o signo de Marte em seu Mapa Astral que mostra características da nossa sexualidade e desejo.

Portanto, a seguir, veja como aumentar a libido de cada signo de Marte, ajudando a melhorar a sua vida sexual.

Mas tenha em mente que, como são muitos fatores que podem fazer uma pessoa ter diminuição ou total ausência de desejo sexual, é importante ter um acompanhamento profissional que considere todo o seu histórico de vida para descobrir o que está afetando a sua libido (saiba mais aqui).

Descobrindo o signo de Marte

Antes de explorar a libido de cada signo, é importante descobrir qual é o signo de Marte em seu Mapa Astral. Siga este simples passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Então, selecione a opção “Planetas” e procure por Marte. Anote o signo que aparece ao lado de Marte e, então, volte aqui para entender mais sobre sua libido.

Agora que você sabe qual é o signo de Marte em seu Mapa Astral, vamos explorar como isso afeta sua libido e oferecer dicas para melhorá-la.

Dicas para aumentar a libido de cada signo

Marte em Áries: A libido de Áries é uma chama ardente, repleta de paixão e determinação. Por isso, para melhorar sua libido, mantenha a chama acesa com jogos de sedução e desafios sexuais. Confira aqui terapias naturais para apimentar o sexo. Marte em Touro: Pessoas com Marte em Touro valorizam a conexão física e sensual. Por isso, experimente explorar todos os sentidos e crie um ambiente luxuoso para aumentar o desejo. Que tal um jantar afrodisíaco? Veja aqui! Marte em Gêmeos: A libido de Gêmeos é alimentada pela mente e pela comunicação. Portanto, mantenha sua libido em alta estimulando a mente com jogos sensuais e conversas eróticas. Marte em Câncer: A libido de Câncer é emocional e ligada à segurança emocional. Por isso, invista em momentos de intimidade emocional para aprofundar o desejo. Marte em Leão: Leão adora ser o centro das atenções. Para aumentar sua libido, experimente jogos de poder e explore fantasias sexuais. Veja aqui a fantasia sexual de cada signo. Marte em Virgem: Marte em Virgem busca a perfeição e a atenção aos detalhes. Por isso, explore novas técnicas e experimente novas formas de aprimorar a experiência sexual. Veja aqui acessórios eróticos para animar a relação. Marte em Libra: Libra valoriza o equilíbrio e a estética. Para melhorar sua libido, concentre-se na conexão emocional e na harmonia com seu parceiro. Marte em Escorpião: Escorpião é conhecido por sua intensidade sexual. Portanto, explore a profundidade emocional e a paixão em sua vida sexual para satisfazer seu desejo. Marte em Sagitário: Sagitário busca aventuras. Para aumentar a libido, experimente novas experiências sexuais e mantenha o espírito aventureiro. Conheça aqui o curso online de Pompoarismo, que melhora prazer, saúde e autoestima. Marte em Capricórnio: Capricórnio é focado na responsabilidade. Valorize a conexão emocional e a estabilidade em seu relacionamento para manter sua libido estável. Marte em Aquário: Aquário é criativo e inovador. Explore novas técnicas e experiências sexuais únicas para manter sua libido em alta. Leia tudo sobre masturbação aqui. Marte em Peixes: Peixes é profundo e espiritual. Explore a conexão emocional e a imaginação para satisfazer sua libido única.

