Descubra o que deixa sua criança feliz

O que deixa sua criança feliz? Toda família quer saber o que pode impulsionar a felicidade dos pequenos.

Na Numerologia, o Número de Motivação revela não somente o que cada filho gosta, como também mostra as estratégias que auxiliarão as mães a lidarem melhor com eles e deixá-los cada dia mais apaixonados pela vida.

Aqui no Mapa Infantil, você pode descobrir o Número de Motivação de sua criança. Cada número tem uma simbologia que pode ajudar a motivar a criança no cotidiano e fazê-la ainda mais feliz.

É super simples e gratuito descobrir:

Acesse aqui o Mapa Infantil Preencha nome e data de nascimento da criança Clique para gerar a versão gratuita. Ao abrir o mapa, observe qual é o número de motivação, que vai estar em destaque. Depois, volte aqui e veja o que deixa sua criança feliz.

O que deixa sua criança feliz

Número de Motivação 1

Essa criança quer ser considerada precoce, um “gênio”. Para isso, valorize as ideias diferentes que borbulham na mente dela, especialmente quando ela propõe uma brincadeira nova.

Por isso, elogie sua criatividade, considere-a única, diferente, especial. E também estimule sua liderança nata, orientando-a a ser saudavelmente competitivo.

Número de Motivação 2

Essa criança almeja que reconheçam ela por ser carinhosa, companheira e bem-educada. O mérito de unir a família, gostar de ver um clima de harmonia sem brigas entre todos merece elogios.

Número de Motivação 3

Essa criança é a luz que brilha e derrete os corações daqueles ao seu redor. Porque tem uma capacidade de aquecer o coração dos familiares com seu sorriso, seu humor, seu lado brincalhão.

No entanto, precisa de muita atenção e aprovação para aumentar a confiança em suas habilidades comunicativas e expressivas.

Número de Motivação 4

O lado sério, responsável e preocupado dessa criança com os familiares merece reconhecimento da mãe. Consegue ser justa, observando os vários lados de cada ponto de vista.

Mas para vencer a indecisão e apresentar suas ideias precocemente articuladas, o apoio materno será essencial.

Número de Motivação 5

Essa criança quer espaço para continuar expressando esse seu jeito bastante curioso e alegre. Além disso, tem a habilidade de se relacionar com parentes e coleguinhas dos mais variados estilos e idades.

Portanto, devemos valorizar essa versatilidade para que o pequeno continue alegrando a mamãe com sua saudável liberdade.

Número de Motivação 6

Essa criança gosta de cuidar e de se dedicar aos irmãos, parentes e amiguinhos. Nesse sentido, valoriza bastante a união e a harmonia familiar e social.

Por isso, devemos valorizar seu jeito cuidadoso e diplomático, que a deixa alegre e alegra, ao mesmo tempo, a sua mãe.

Número de Motivação 7

Essa é uma criança que compartilha muitos segredos, com um lado bem emotivo que a mãe deve compreender.

Demonstrando confiança e abertura para expressar seus sentimentos, ela ficará muito feliz. E alegrará, consequentemente, a mãe dele.

Número de Motivação 8

Essa criança tem uma maturidade precoce, gostando de assumir certas responsabilidades. Também tem autoridade que merece ser reconhecida.

Por isso, valorizar as opiniões contundentes dela e seu jeito responsável a deixará muito satisfeito.

Número de Motivação 9

Eis uma criança que desde cedo surpreenderá a todos com conselhos para o papai, a mamãe e os irmãozinhos. Gostará também de ajudar, ser útil e se doar em prol dos familiares.

Esse comportamento compassivo e amoroso merece ser elogiado, pois ficará feliz ao ver os adultos ouvirem o que tem a dizer, bem como em receberem seus gestos prestativos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Descubra o que deixa sua criança feliz apareceu primeiro em Personare.