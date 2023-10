Sexta-feira 13 pré-eclipse: prepara-se para uma área da sua vida ficar obscura

Você se deu conta que teremos uma Sexta-feira 13 pré-eclipse? Sim, na véspera do eclipse mais poderoso dos últimos tempos, no dia 14 de outubro de 2023, vamos ter uma data que evoca superstições e mitos.

O Eclipse Solar em Libra pode trazer transformações significativas em nossas vidas. Afinal, uma área da nossa vida será eclipsada (obscurecida) neste sábado (14).

Antes disso, vamos viver uma Sexta-feira 13. Há várias teorias para esta ser considerada uma data de azar. No entanto, astrologicamente, dias como Sexta-feira 13 ou mesmo portais como 23/03/23 não possuem um significado específico.

Tudo vai depender dos trânsitos que estiverem ocorrendo no momento. E o que acontece é que, agora, estamos já vivendo a sombra de um poderoso eclipse. Por isso, sim, é importante se preparar para a Sexta-feira 13 pré-eclipse.

Prepare-se para uma área da sua vida ficar obscura

No Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, teremos o privilégio de testemunhar o momento em que a Lua vai encobrir boa parte do Sol, formando um anel de fogo. Veja aqui os horários do eclipse em cada região.

Para algumas correntes astrológicas, o eclipse exerce seu impacto mais poderoso nas áreas onde é visível. Então, significa que nós, brasileiros, poderemos sentir uma “subtração de luz” em uma área específica de nossos mapas astrológicos.

Mas é importante compreender que não se tratam de circunstâncias externas que “conspiram” contra nós. Na verdade, somos nós mesmos que nos colocamos em situações difíceis e podemos nos autossabotar.

Dessa forma, para saber qual área de sua vida será afetada pelo eclipse de 14 de outubro, você pode seguir os seguintes passos:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare

Veja qual é a casa astrológica do seu Mapa que se destaca com o Eclipse

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Preparando-se para a Sexta-feira 13 pré-eclipse

Cada Casa astrológica representa diferentes aspectos de nossa vida, e o impacto do eclipse depende da casa que está sendo afetada. Abaixo, veja área da sua vida ficar obscura e o que esperar em cada uma delas.

Casa 1 – Autoestima

Você pode experimentar uma queda na autoestima ao longo do próximo ano. Além disso, pode se sentir sem vitalidade e com pouca disposição para enfrentar desafios. As pessoas ao seu redor podem perceber sua personalidade como mais agressiva ou pesada.

Casa 2 – Finanças

É aconselhável cuidar de suas finanças. Nesse sentido, evite gastos desnecessários e tenha cautela com seus bens. Possíveis prejuízos financeiros podem ocorrer, portanto, priorize o que é realmente importante e considere doar ou vender itens não utilizados.

Casa 3 – Comunicação e Viagens

Evite viagens rápidas, pois podem surgir transtornos. Além disso, pratique o silêncio, escreva e fale menos, e evite discussões desnecessárias. Este é um momento para a leitura e a absorção de conhecimento.

Casa 4 – Família e Lar

Prepare-se para lidar com questões familiares e relacionadas à sua casa. Além disso, problemas envolvendo bens imóveis podem surgir, e você precisará resolvê-los. Portanto, use esse período para fazer uma faxina em sua casa e em seus relacionamentos familiares.

Casa 5 – Prazeres e Romances

Você pode sentir que os prazeres e romances em sua vida perdem um pouco de sua graça. Portanto, evite situações festivas e dedique-se a atividades responsáveis. Use esse momento para trabalhar em projetos que exijam dedicação e responsabilidade.

Casa 6 – Cotidiano e Saúde

Seu cotidiano pode ficar desorganizado, e imprevistos podem ocorrer. Portanto, cuide da sua saúde e esteja preparado para lidar com problemas no dia a dia. Este é um bom momento para desenvolver hábitos de vida mais saudáveis.

Casa 7 – Relacionamentos

Seus relacionamentos, especialmente os de natureza contratual, como casamentos, sociedades e relacionamentos sérios, podem se enfraquecer. Por isso, evite tomar decisões importantes e seja paciente, pois essa fase pode ensinar valiosas lições sobre o que você realmente deseja em uma relação.

Casa 8 – Transformação e Apegos

Você pode se tornar consciente de apegos desnecessários e perceber que certas coisas precisam ser deixadas para trás. Embora essa consciência possa ser dolorosa, ela oferece a oportunidade de se libertar do que não serve mais.

Casa 9 – Viagens e Perspectivas

Evite viagens longas e discussões desnecessárias. A dúvida e a flexibilidade podem ser suas aliadas, permitindo que você considere novas perspectivas. Nesse sentido, é um momento bom para a expansão do conhecimento por meio de cursos e aprendizado.

Casa 10 – Carreira e Legado

Se o eclipse atingir a Casa 10, sua carreira e ambições profissionais podem ser afetadas. Problemas relacionados ao trabalho podem surgir, levando você a repensar suas metas e prioridades. Use essa oportunidade para refletir sobre o legado que deseja deixar.

Casa 11 – Amizades e Projetos Futuros

Se a Casa 11 for influenciada, você pode experimentar uma crise em relação ao futuro e aos projetos. Pessimismo e ceticismo podem surgir, mas essa dúvida pode levar a uma visão mais realista e equilibrada. Avalie suas amizades e mantenha aquelas que são verdadeiramente significativas.

Casa 12 – Espiritualidade e Autocuidado

Quando a Casa 12 é afetada, você pode se sentir desprotegido e abandonado. Use essa sensação como um incentivo para cuidar de si. Dedique-se à saúde física e emocional, estabelecendo uma rotina de autocuidado.

