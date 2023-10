Fim de Plutão retrógrado 2023: quais transformações você viveu?

Depois de cinco meses, chegou ao fim Plutão Retrógrado 2023. Nesta terça-feira (10/10), o planeta das transformações profundas finalmente retoma seu movimento direto. A pergunta é: quais transformações você viveu nesse período?

Afinal, como toda retrogradação, é um período de revisão e ajustes nos temas do planeta em questão. No caso de Plutão, é um momento de olhar para dentro e que pode levar a mudanças na forma de cada um viver, provocando fins, encerramentos, destruição, reconstrução e até cura de algum tema.

O que significa o fim de Plutão retrógrado 2023?

É verdade que Plutão fica retrógrado por seis meses todos os anos, ou seja, não é um trânsito raro. Mas em 2023, a retrogradação foi diferente, porque ocorreu em dois signos.

Plutão passou os últimos 15 anos em Capricórnio. Em março de 2023, ele fez uma breve passagem de três meses por Aquário, onde começou a retrogradar. Por isso, Plutão retrógrado 2023 teve um toque revolucionário aquariano.

De junho deste ano até fevereiro de 2024, o planeta das transformações fica novamente em Capricórnio. Entenda aqui o que esperar dos últimos meses de Plutão em Capricórnio.

Quais transformações você viveu?

O que você mudou nos últimos seis meses? A área da sua vida que pode revelar isso é onde você tem os signos de Aquário e Capricórnio no seu mapa, pois foram nesses setores que Plutão retrógrado mexeu.

Para refletir sobre as transformações e elaborar melhor a sua vida após essa mexida, siga o passo a passo a seguir.

E saiba que a área da vida em que você tem Aquário que você pode sentir mais a presença de Plutão pelos próximos 20 anos!

Abra o seu Mapa Astral gratuito aqui No lado direito, abaixo da sua mandala, escolha a opção Signo nas Casas Procure por Capricórnio e Aquário na lista. Veja em qual Casa estes signos estão no seu Mapa. Clique aqui para entender os significados desas casas astrológicas e saber as áreas da sua vida que provavelmente tiveram intensas mudanças.

