Chegamos em outubro: descubra as previsões para o fim do ano

Em outubro de 2023, as previsões do Tarot indicam que estaremos entrando em um período de introspecção e reflexão, marcado pelo simbolismo da Sacerdotisa. Aproveitando, ainda, o impulso do início de mês, descubra as previsões para o fim do ano.

Afinal, embora as previsões gerais ofereçam uma visão do mês, cada pessoa é única, e suas experiências podem variar.

Enquanto o mundo ao nosso redor pode estar passando por mudanças e agitações, é um momento propício para recuar e se concentrar internamente.

O Tarot é uma ferramenta poderosa para a autodescoberta e a orientação. Mas as decisões que você toma e as ações que empreende também desempenham um papel fundamental em seu destino.

Ao usar o Tarot como uma bússola para o mês de outubro, você pode explorar seu mundo interior, fortalecer sua espiritualidade e encontrar respostas para perguntas importantes em sua vida.

Descubra as previsões para o fim do ano

Quando você sorteia uma carta do Tarot, está convidando a sabedoria das cartas a fornecer insights sobre sua vida e as energias que o cercam.

Passo a passo para sua leitura de Tarot de outubro:

Preparação: Encontre um local tranquilo e livre de distrações. Monte um ritual só seu, que pode incluir uma vela ou qualquer coisa que te ajude a se concentrar em suas intenções para a leitura. Abre o Oráculo: clique aqui para acessar o Tarot Mensal do Personare. Coloque seu nome e então inicie o jogo. Embaralhe as Cartas: enquanto pensa nas perguntas que gostaria de fazer sobre sua vida em outubro de 2023. Escolha 3 Cartas: Tire as cartas aleatoriamente do baralho. Interpretação: Agora, reflita sobre o significado das cartas que você tirou. Os Arcanos Maiores tendem a representar eventos importantes e questões de vida, enquanto os Arcanos Menores abordam aspectos cotidianos. Autodescoberta: Use a interpretação do Tarot como ponto de partida para a autodescoberta. Pergunte a si mesmo como os insights relacionados às cartas podem se aplicar à sua vida e quais ações você pode tomar para aproveitar as energias positivas ou superar desafios. Anote a sua afirmação: você receberá de presenta três frases, uma para cada carta sorteada, que formam uma afirmação positiva para você usar nos próximos dias. Ela irá ajudar você a potencializar as qualidades, a trabalhar os seus desafios e aproveitar ao máximo as tendências dos próximos 30 dias. Releia: sempre que possível, volte a ler a análise do seu Tarot mensal e as afirmações ao longo dos dias para familiarizar-se com suas cartas e com as sentenças.

Lembre-se sempre de que o poder de moldar seu futuro está em suas mãos, e o Tarot é apenas uma das muitas ferramentas disponíveis para ajudá-lo nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal.

