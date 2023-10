Eclipse Solar pode repercutir por 1 ano: saiba como lidar

Acabamos de vivenciar o momento em que a Lua encobriu parte do Sol, criando um Anel de Fogo no Céu. Para a Astronomia, o fenômeno acabou já no sábado (14). Mas, astrologicamente, este Eclipse Solar pode repercutir na sua vida por 1 ano.

Por que isso acontece e como você pode lidar da melhor maneira com esse fenômeno e suas consequências em sua vida? Os astrólogos Alexey Dodsworth, Bela Medeiros e Vanessa Tuleski te contam a seguir.

Entenda os efeitos do Eclipse Solar

Astrologicamente, eclipses, tanto lunares quanto solares, são associados a mudanças inesperadas, crises e apagões em áreas da nossa vida.

Um eclipse lunar pode aumentar a insegurança e levar as pessoas a saírem de suas zonas de segurança emocional.

pode aumentar a insegurança e levar as pessoas a saírem de suas zonas de segurança emocional. Um eclipse solar pode simbolicamente trazer eventos do passado, como a volta de antigos amores ou hábitos.

O período do eclipse também tende a sinalizar reviravoltas, especialmente nos assuntos regidos pelos signos envolvidos com o eclipse (neste caso, é Libra, que está ligado a relações) e, no Mapa Astral da pessoa, conforme a Casa que é ativada.

Por que Eclipse Solar pode repercutir na sua vida por 1 ano

A influência de um eclipse, seja lunar ou solar, vai além do momento em que ocorre. Para a Astrologia, eclipses têm o potencial de agir nas nossas vidas por muitos meses.

Isso ocorre porque um eclipse costuma desencadear mudanças significativas, tanto a nível pessoal quanto coletivo, um mês antes da sua data e por até dois anos depois da ocorrência.

O fenômeno leva tempo para se manifestar em pequenos ou grandes eventos, até que venha outro de mesma natureza (Solar ou Lunar).

Neste caso, teremos um novo Eclipse Solar dia 02 de outubro de 2024, no signo de Libra, grau 10º02. É por isso que os efeitos do Eclipse Solar deste sábado podem se estender por até um ano.

Como lidar com o período pós-Eclipse

Diante da possibilidade de um eclipse solar afetar sua vida por um ano, é crucial estar preparado e consciente. Por isso, aqui estão algumas dicas sobre como lidar com esse período de mudanças:

Saiba como o eclipse pode impactar na sua vida: Acesse aqui o Mapa do Céu, veja qual Casa do seu Mapa Astral está sendo ativada pelo fenômeno e entenda os significados. Assim, você saberá exatamente que área da sua vida (amor, trabalho, saúde, etc.) está sendo mexida pelo eclipse. Invista no seu autoconhecimento: Devido ao aumento da tensão emocional, pode ser uma boa época para procurar por terapia e autoconhecimento. É como se o inconsciente estivesse em ebulição e as coisas não ficassem totalmente claras. Evite atitudes impulsivas: Como o eclipse é detonador de situações de crise, pode ser potencialmente complicado para circunstâncias precárias e que envolvam algum tipo de dependência. Por isso, é melhor ter cuidado com comportamentos imprudentes, a menos que você esteja pronto para lidar com imprevistos. Atenção para o risco de términos: Como este eclipse ocorreu no signo de Libra e logo após trânsitos importantes de Vênus, a área de relacionamentos está muito estremecida. Em uma relação já com problemas, a crise pode se agravar. É preciso um esforço muito maior para se obter equilíbrio e raciocinar. Esteja aberto a mudanças: Esteja preparado para aceitar mudanças em sua vida, sejam elas pequenas ou grandes. Por mais difícil, improvável ou surpresa que possa parecer, os eclipses trazem à tona questões que já estavam se desenrolando e, muitas vezes, são oportunidades de trabalhar nelas. Meditação e reflexão: Práticas espirituais como meditação, Yoga ou terapias holísticas podem ajudar a conectar mente, corpo e espírito com as mudanças que o eclipse pode provocar. Sugestão: faça essa meditação de limpeza energética.

E aí?

Mas lembre-se de que cada pessoa experimentará os efeitos do eclipse de maneira única. O importante é estar consciente das possíveis transformações para lidar com elas da melhor maneira possível.

Em vez de temer as mudanças, use-as como oportunidades para crescer e evoluir. Este é um lembrete de que, embora não possamos controlar o universo, podemos controlar como respondemos ao que nos acontece.

