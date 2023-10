Como usar a Numerologia para escolher o nome do seu filho

Está em dúvida sobre o nome do seu filho? A Numerologia pode te ajudar. Porém, é preciso saber que não é possível decidir o nome completo do bebê antes de saber a data de nascimento.

Afinal, o Mapa Infantil (faça aqui!) envolve não só a soma dos números das letras do nome, como os números do dia, mês e ano de nascimento a criança.

Além disso, não existe Numerologia para o nome ideal do seu filho, nem números ruins ou bons. Cada simbologia numérica tem seus aspectos positivos e negativos. O que importa é escolher um nome que dê embasamento para a data de nascimento.

Como? Veja as dicas a seguir!

E já anote os números de cada letra:

TABELA PITAGÓRICA

A=1 / J=1 / S=1

B=2 / K=11 / T=2

C=3 / L=3 / U=3

D=4 / M=4 / V=22

E=5 / N=5 / W=5

F=6 / O=6 / X=6

G=7 / P=7 / Y=7

H=8 / Q=8 / Z=8

I=9 / R=9

NOME PODE AJUDAR CRIANÇA A VENCER DESAFIOS

É importante, por exemplo, que nas três primeiras posições do Mapa Numerológico haja pelo menos um número que se repete na posição dos Desafios. Nesse caso, a criança terá o potencial e a vontade de encarar e superar os medos que os Desafios Numerológicos apontam.

Por exemplo: se a criança tem os Desafios dos números 2, 5 e 9, é importante que esses mesmos números sejam encontrados nas posições de Motivação, Impressão ou Expressão.

Quando isso não for possível, é importante que a criança tenha alguma letra no nome completo que corresponda a um dos números do Desafio.

Quem tem os Desafios dos números 2, 5 e 9, deve ter em seu nome completo as letras B, K e T (representadas pelo número 2); E, N e W (representadas pelo número 5) ou R e I (representadas pelo número 9).

É ainda melhor se alguma dessas letras estiver no primeiro nome do bebê. No exemplo dado, a criança poderia se chamar Teresa, por exemplo, já que a letra T equivale ao 2, presente em seu Desafio.

PRIMEIRA LETRA OU VOGAL DO NOME DO SEU FILHO

É ótimo, também, que o Número simbolizado pela primeira letra e/ou a primeira vogal do nome do seu filho seja o mesmo que a soma do Dia, Mês e Ano de nascimento (Número de Potencial).

Assim, se uma criança nasceu no dia 12/08/2012, ela tem o Número de Potencial 7 (originado pela soma: 1+2+0+8+2+0+1+2 = 16. 1+6 = 7). Nesse caso, valerá a pena ela ter uma das letras desse simbolismo, tais como G, P ou Y (que equivalem ao número 7) na primeira letra de seu nome, como Geraldo, Pedro, Paula ou Yara.

Isso é válido, pois a primeira letra e a primeira vogal do nome representam reações instintivas, comportamentos mais facilmente desenvolvidos e expressados por nós.

No exemplo citado, o Número de Potencial 7 mostra que a criança terá como lição de vida desenvolver o lado intelectual, buscando o conhecimento para se tornar uma especialista no assunto que se dedicar no futuro, inclusive profissionalmente.

Tendo a letra G, P ou Y (de simbolismo 7) nessas posições faz com que ela tenha naturalmente essa disposição. Será uma busca mais harmoniosa para o pequeno, pois procurará naturalmente se aprofundar nos estudos dos temas que gostar de pesquisar.

Do mesmo modo, vale a pena que o número de alguma Lição Existencial seja o mesmo que o da primeira letra e/ou da primeira vogal do nome do seu filho. Supomos que a criança terá como Lições Existenciais os números 2, 6 e 1.

Então, é interessante que a primeira letra de seu nome seja S (de simbolismo 1), por exemplo, e sua primeira vogal seja a letra O (de valor 6). Nesse caso, nomes que sigam essa orientação, como Solange ou Soraia, podem ser boas opções.

Isso sugere que a criança terá uma predisposição maior para assimilar os aprendizados de duas de suas Lições: do 1 e do 6. Afinal, a primeira letra e vogal do nome retratam reações instintivas, hábitos e facilidades de nos comportarmos conforme as características dos números que as representam.

ALGUMAS LETRAS SUGEREM PROSPERIDADE E AUTOCONHECIMENTO

Outra informação preciosa diz respeito a ter alguma letra de simbolismo 7 (G, P ou Y) e 8 (H, Q ou Z) no nome completo. Se puder ser no primeiro nome, melhor ainda, tal como Shirley, Sophia, etc. De todo modo, é válido que a criança tenha no mínimo uma dessas letras no nome completo ou no primeiro nome do seu filho.

O número 7 representa a capacidade de se conhecer, enquanto o número 8 indica habilidade de lidar com o dinheiro e os assuntos materiais e práticos. O fato da criança ter uma letra de valor simbólico 7 e/ou 8 revela que ela terá mais facilidade para se observar e se aprimorar (7), bem como para administrar as finanças e ter abundância material (8).

Quem não tem essas letras no nome completo, quando passa por um ciclo simbolizado pelo 7 ou pelo 8 (tal como um Ano Pessoal ou Trimestre Pessoal), precisa fazer um esforço maior para viver o que eles representam.

É bom deixar claro que não existe um nome perfeito, com uma Numerologia totalmente harmoniosa entre os números do nome completo e da data de nascimento. O que nós, numerólogos, buscamos é o máximo de harmonia possível.

Se você já registrou o nome de seu bebê e a criança está na faixa etária de 0 a 12 anos, há muitas estratégias e dicas preciosas para ajudar sua criança a vencer seus desafios e desenvolver os potenciais que possui. Elas podem ser encontradas no Mapa Infantil. Aproveite!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

