Clima de tensão segue nas previsões de 15 a 21 de outubro de 2023

Em Céu de tensão, ganha quem mantém o equilíbrio. É com essa dica que começo as previsões de 15 a 21 de outubro de 2023.

Assim como já vem acontecendo desde o início do mês, o clima de conflito segue nesta semana. Para nossa sorte, o trânsito de Saturno pode nos ajudar a manter o equilíbrio e o trígono entre Vênus e Júpiter tende a ser um alívio para as tensões nas relações das últimas semanas.

Confira o resumo astrológico da semana, para poder se preparar:

Semana toda: Sol/Mercúrio em Libra quadratura com Plutão

Até sexta-feira (20): Marte em Libra trígono com Saturno

A partir de quinta-feira (19): Sol/Mercúrio em trígono com Saturno

A partir de quinta-feira (19): Vênus em Virgem em trígono com Júpiter

A seguir, veja as previsões de 15 a 21 de outubro de 2023 de forma mais detalhada. Caso queira ver previsões específicas para você, confira gratuitamente seu Horóscopo Personalizado.

Semana toda: Sol/Mercúrio quadram Plutão

O clima de tensão e reatividade que vivemos desde o início de outubro segue nesta semana, com Sol e Mercúrio em Libra numa quadratura com Plutão.

Isso significa que podem eclodir diferenças, tensões e crises, em especial envolvendo relacionamentos — assunto libriano, que está em destaque no Céu.

Para além de relações interpessoais, o clima pode pesar nas relações entre países, tendência que já vinha sendo pontuada em previsões anteriores (relembre aqui).

Podemos esperar notícias mais pesadas e um aumento nos riscos e situações de violência. Portanto, é fundamental cuidar de si e manter uma perspectiva equilibrada.

Além disso, é crucial prestar atenção ao que falamos ou escrevemos, já que Mercúrio, o planeta da comunicação, em quadratura com Plutão, planeta da destruição, pode tornar as palavras mais afiadas e ferinas.

Isso pode levar a um aumento na intensidade e na obsessão dos pensamentos. É importante filtrar notícias e estímulos negativos e evitar alimentar a negatividade (veja dicas simples e poderosa saqui).

Além disso, é provável que haja um aumento na desconfiança quando esse aspecto está em jogo.

Até sexta-feira: Marte em trígono com Saturno

Desde a semana passada, Marte está em Escorpião formando um trígono (aspecto favorável) com Saturno.

O planeta das responsabilidades permite que Marte utilize sua força de forma gradual e controlada. É como se um lutador de jujitsu pensasse: “Eu poderia derrotar meu oponente, mas opto por evitar o conflito e agir com autocontrole”

Ou seja, esse aspecto, que vai até sexta (20) pode ser um aliado nesta semana tensa, pois traz frieza e autocontrole.

A partir de quinta: Sol/Mercúrio em trígono com Saturno

Sol e Mercúrio, ambos em Libra, começam a se aproximar a partir de quinta-feira (19) de um trígono com Saturno, que está em Peixes. É outro aspecto da semana para dar uma acalmada nos ânimos.

Apesar de ser um trígono “dissociado”, ou seja, não ocorrer nos signos clássicos do mesmo elemento, essa configuração ainda traz uma energia de equilíbrio.

Esse trânsito nos permite agir com maturidade e ponderação, mesmo quando nos sentimos à beira de um rompante. Isso se deve em grande parte à energia madura de Saturno, que ajuda a conter a explosividade, tanto ao nível coletivo quanto pessoal.

Então, se a gente realmente estiver “explodindo” (o que é bem possível nesta semana) ou lidando com crises (típicas do recente eclipse do dia 14/10), esse trígono pode trazer o lado adulto que habita em nós.

A partir de quinta: trígono entre Vênus e Júpiter

Outra boa notícia emerge no meio desse período de pressões. De quinta-feira (19) até a terça-feira da semana seguinte (24), um trígono entre Vênus em Virgem e Júpiter em Touro traz alívio e possibilidades.

Esse aspecto benéfico é associado à inteligência prática, bem como à sorte e benefícios materiais. Por exemplo, em meio a uma separação conturbada, a parte mais vulnerável pode encontrar um advogado competente para proteger seus direitos.

Isso porque, quando a gente fala em Vênus com Júpiter, há possibilidades maiores de prosperidade material, receber ajuda ou se beneficiar da sorte.

Dessa forma, embora a semana possa ser desafiadora nas relações, esse aspecto indica chance de contarmos com bons amigos e apoio em um período de tensão.

Além disso, uma boa dica neste período é dedicar tempo ao cuidado do corpo físico, como uma caminhada na natureza, uma massagem relaxante (veja aqui como fazer uma automassagem!) ou a preparação de uma refeição saudável e saborosa.

No âmbito do amor e das relações, aproveite para tornar especiais os momentos simples, alinhando-se com a energia de Vênus em Virgem e a expansividade de Júpiter.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

