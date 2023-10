Todos nós herdamos de nossos pais crenças, valores e tendências que vão impactar nosso jeito de viver, desde medos até talentos. Mas como ajudar as crianças a superarem desafios?

A Numerologia pode ajudar nesse sentido. Ao analisar seu nome e data de nascimento, esse estudo revela quais pontos vulneráveis você e suas crianças têm por meio dos números dos Desafios e das Lições.

Com isso, você pode ajudar as crianças a superarem desafios, pois você aprende a inspirá-las e elas aprendem a construir o próprio estilo para vencer dificuldades.

A seguir, a gente te mostra como encontrar os números dos Desafios e das Lições no seu mapa numerológico e, depois, dá 5 dicas para ajudar as crianças a superarem desafios a partir das suas experiências.

Como fazer a análise numerológica

Siga esse passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Infantil gratuito. Gere dois mapas, um seu e outro da criança. Para isso, basta informar nome completo e data de nascimento. Então, veja no destaque, quais são os números dos Desafios e das Lições que você e criança têm. Compare os números e veja quais se repetem no seu mapa e no mapa do seu filho. Anota e então leia abaixo a análise para os números do Desafio e o das Lições que se repetem

Dicas para ajudar as crianças a superarem desafios

Se você e a criança têm 1 no Desafio ou Lição

Tente relembrar como você superou sua insegurança para trilhar seu próprio caminho e aprendeu a tomar suas próprias decisões. Isso vai ajudar sua criança a aprender a assumir e desenvolver o lado criativo, original e assertivo.

Dê apoio compreensivo para que seus filhos confiem em suas próprias capacidades e saibam lidar com possíveis conflitos com figuras de autoridade.

Compartilhe seus exemplos, conte como você superou algum embate com sua mãe, com seu pai, com alguém que chefiou você.

Conte a partir de quando você se sentiu mais confiante para arriscar e tomar suas próprias decisões.

Explique o quanto você se beneficiou ao enfrentar seus medos com ações criativas e corajosas. Aqui você pode entender quais são seus talentos escondidos e isso pode te ajudar ainda mais.

Tente não cobrar tanto sua criança quando ela deparar com desafios de liderar, ousar e se destacar de forma original.

E dê seu apoio inspirador, repleto de elogios e estímulo para que ela sinta que está apta a liderar colegas de classe nas brincadeiras, ser líder de turma e verbalizar suas inventivas ideias.

Se você e a criança têm 2 no Desafio ou Lição

Você e sua criança têm o mesmo desafio de lidar com as emoções e se envolver em relações e parcerias mais íntimas.

Relembre como você venceu suas resistências de criar laços mais estreitos com as pessoas – principalmente em termos afetivos.

Ajude sua criança a entender o motivo pelo qual ela reluta em criar intimidade com alguma pessoa considerada importante em sua vida. A ideia é que você possa detectar quando ela estiver mais sensível ou fechada emocionalmente.

Experimente compartilhar com seu filho os medos que você tinha de mostrar sua sensibilidade e expressar seus sentimentos. Isso fará com que ele encare com mais naturalidade o receio de revelar suas emoções.

Ao incentivá-lo a vencer o receio de sofrer quando estiver envolvido mais intimamente com alguém, seja num laço de amizade ou em um namoro, ele se sentirá mais corajoso. Ainda mais se você puder lhe dar exemplos práticos dos benefícios de um relacionamento enriquecedor.

Além disso, mostre a sua cria que ela pode contar com seu apoio para encarar com naturalidade sua própria sensibilidade e emoções.

Caso você e a criança têm 3 no Desafio ou Lição

Sua criança pode ter resistências em se expor e se comunicar. Como você já passou por receios semelhantes, você pode ajudar a criança se expressar com criatividade e receber reações emocionais nutritivas.

Ajude seu filho a desenvolver dons expressivos, artísticos e comunicativos. Aproveite e entenda como ele se comunica olhando Mercúrio no mapa astral da sua criança aqui.

Uma criança com posições desafiantes simbolizadas pelo 3, como é o caso de seu filho, tende a se sentir muito animada e inspirada quando encontra alguém que sabe brilhar e cativar as pessoas através de sua autoexpressão. E se essa pessoa for o pai ou mãe, melhor ainda.

Sua criança possivelmente tem habilidade natural de captar e refletir o estado emocional das pessoas. Dê exemplo e tenha postura confiante, otimista e criativa para que seu filho veja você como uma luz motivadora.

Compartilhe com a criança determinadas experiências que você precisou vencer, como críticas, timidez ou reações indiferentes que recebeu quando manifestou algum dom artístico ou comunicativo.

Assim, seu pequeno perceberá que você não se deixou desanimar com essas reações adversas e continuou se expondo, criando e irradiando seus talentos expressivos.

Se você e a criança têm 4 no Desafio ou Lição

Pelo fato de você e seu filho se identificarem nas dificuldades associadas ao Número 4, você terá melhores condições de ensinar a persistir de forma planejada, disciplinada e eficiente rumo ao que desejar realizar. Yoga desde pequenininho pode ajudar, inclusive.

Nos momentos em que sua criança estiver acomodada, com dificuldade de cumprir determinadas atividades de maneira prática, transmita como você superar a falta de ânimo frente a algum obstáculo, explicando o que fazer para seguir em frente e obter o que deseja.

Crie situações que incentivem o desenvolvimento de lado prático da sua criança.

Ensine o quanto a responsabilidade amadurece e é estimulante para ela encarar com mais disposição os deveres familiares e pessoais.

É importante que o seu filho e você entendam que é preciso alternar períodos de trabalho com outros de descanso, para recarregar as energias.

Caso você e a criança têm 5 no Desafio ou Lição

Por compartilharem o Número 5 em posições desafiantes, você, muito provavelmente, compreenderá a resistência de seu filho em aceitar mudanças.

Recorde todas as vezes que você teve medo de mudar, preferindo deixar as coisas como estavam, justamente por resistência em buscar novas experiências.

É possível que sua criança tenha o hábito de mudar rapidamente de uma atividade para outra, para escolher quais prioridades a satisfarão. Afirmações positivas podem ser bacanas para sua criança, veja aqui.

Apoie sua criança na hora que ela tiver que fazer novas escolhas e sentir o prazer de experimentar algo que a ensine mais sobre si mesma, sobre o ser humano e a vida.

Auxilie seu filho a priorizar determinadas atividades e não se deixar levar pelo impulso de mudar precipitadamente quando algo mais atraente surgir.

Como você comprovou na prática o valor da disciplina ao se compromissar com alguma atividade, poderá motivar o pequeno a agir assim.

Ajude seu filho a ter mais motivação para se abrir às mudanças, aprender com as experiências e desenvolver seu talento progressista.

Caso você e a criança têm 6 no Desafio ou Lição

Você, por ter de superar as dificuldades associadas ao Número 6 (que seu filho também tem), saberá o quanto sua criança gosta de ser útil às pessoas, principalmente à família. Compartilhe o quanto foi libertador assumir que não é um ser humano perfeito.

Diga o quão benéfico é não se cobrar tanto, nem exigir demais das pessoas.

O Desafio ou a Lição do 6 também representa uma tendência a julgar severamente o seu comportamento e o de outras pessoas, no que diz respeito a ser correto e impecável.

Ao se espelhar em você e entender que não precisa ser perfeito para ajudar os outros e contribuir socialmente, seu filho terá mais disposição de desenvolver seus dons humanitários.

Ajude sua criança a aconselhar as pessoas.

Se você e a criança têm 7 no Desafio ou Lição

Por também ter o Número 7 em uma posição desafiante, é possível que você tenha mais facilidade em compreender o jeito desconfiado de seu filho.

Ajude sua criança a perceber que demonstrar vulnerabilidade emocional é sinal de força.

Ao demonstrar receptividade à expressão emocional de seu pequeno, você pode acolher seus medos e desejos.

Experimente expor os seus receios ou conte à criança alguma situação em que valeu a pena revelar o que sentia, pensava e percebia.

Ajude seu filho a reduzir a desconfiança para que possa se sentir bem por criar vínculos íntimos bem enriquecedores. Já pensou em usar Ho’oponopono com sua criança? Entenda aqui.

Caso você e a criança têm 8 no Desafio ou Lição

Você e seu filho têm o mesmo receio de lidar com questões associadas ao Número 8. Isso significa que você tende a compreender o medo e o fascínio que seu pequeno terá de ser bem-sucedido, inclusive financeiramente.

Explique como você já se recuperou de alguma perda material e reconstruiu alguma situação financeira e profissional, para que sua criança aprenda a valorizar o que conquistar.

Ajude seu filho quando ele estiver com receio de ocupar uma posição de destaque e liderar, justamente por não saber se estará preparado para lidar com o poder.

Compartilhe alguma situação em que você acabou se sabotando e perdendo a oportunidade promissora.

Explique para seu pequeno a importância de assumir suas ambições e sua capacidade de perseverar na realização do que desejava.

Incentive a criança a ser organizada, planejadora e prática. Essa postura objetiva será muito valiosa para seu filho para que sinta mais coragem para vencer resistências e assumir responsabilidades.

Se você e a criança têm 9 no Desafio ou Lição

Quando seu filho estiver desanimado por ter visto um coleguinha contrariando algum conselho, você terá mais condições de ajudá-lo.

Por ter vivido situações desafiantes associadas ao 9, saberá o quanto já desanimou quando pessoas queridas não quiseram ser ajudadas ou por não terem seguido aquilo que você lhes sugeriu.

Você possivelmente aprendeu que cada gesto de ajuda é como uma sementinha plantada no coração da pessoa ajudada. Com o tempo, há o florescimento e os frutos se mostram visíveis.

Ensine sua criança a desenvolver essa compreensão sobre o processo de crescimento de cada pessoa.

Compartilhe o que você viveu quando se decepcionou por alguém não ter seguido seus conselhos e seu exemplo. Se a criança reagir com rebeldia, dizendo não querer ajudar mais ninguém, ajude-a a ser exemplo daquilo que aconselha.

Use sua experiência como modelo para ensinar ao seu filho que o verdadeiro prazer de se doar é simplesmente ser útil. É dar a sua contribuição ao mundo – independente de obter o reconhecimento dessa doação por parte de quem ajudou.

