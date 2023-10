No dia 14 de outubro de 2023, o Brasil poderá testemunhar um raro e poderoso fenômeno celestial: um eclipse do tipo Anel de Fogo. Neste artigo, você vai conhecer os melhores lugares no Brasil para ver o Eclipse Solar deste sábado, os melhores horários e como fazer a observação com segurança.

O Eclipse Solar deste sábado será do tipo anular, ou seja, como uma espécie de “anel de fogo” se formará devido à posição da Lua e do Sol em relação à Terra.

Por isso, durante o eclipse, os melhores lugares no Brasil para ver o eclipse terão a anularidade (escurecimento) completa. Nas demais localidades, esse eclipse será parcial.

O último Eclipse Solar anular aconteceu em junho de 2021, mas não pôde ser visto do Brasil. Portanto, se você perder o de deste sábado (14), terá outra oportunidade somente no dia 2 de outubro de 2024 – mas novamente, não no Brasil.

Por aqui, esse Anel de Fogo só poderá ser observado novamente em 2067, conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros.

Melhores lugares no Brasil para ver o Eclipse

O eclipse será visto, ao menos parcialmente, em todo o território brasileiro, assim como em outras partes das Américas – do Alasca à Argentina.

Melhores lugares no Brasil para ver o Eclipse são as regiões Norte e o Nordeste do país. Especificamente, os estados da Paraíba e o Rio Grande do Norte serão os locais mais favorecidos para a observação.

Por isso, as capitais Natal (Rio Grande do Norte) e João Pessoa (Paraíba) serão as únicas que terão a oportunidade de ver o eclipse em sua inteira magnitude.

Quanto mais afastados estivermos da chamada “faixa de anularidade do eclipse” (veja na imagem abaixo), menor será a porção do Sol coberta pela Lua.

Crédito: Escritório para Divulgação da Astronomia da IAU

Portanto, se você reside em outras regiões do Brasil, considerar uma viagem para esses estados pode ser uma ótima maneira de aproveitar ao máximo esse evento astronômico.

Como ver o Eclipse Solar anular

O ápice do eclipse poderá ser visto na maioria das regiões do Brasil por volta das 16h30. Confira aqui os horários do eclipse para a sua região.

O Observatório Nacional alerta que, em hipótese alguma, se deve olhar diretamente para o Eclipse Solar, pois a exposição, mesmo de poucos segundos, danifica a retina de modo irreversível.

Não resolve usar películas de raio-x, óculos escuros ou outro material caseiro. Há apenas duas formas seguras de ver o eclipse deste sábado:

Observação direta com equipamentos e acompanhamento profissional: exitem instrumentos especialmente adaptados para esse fim, como “óculos de eclipse” ou visualizadores solares portáteis e, mesmo assim, a observação não deve se estender por mais do que alguns segundos.

exitem instrumentos especialmente adaptados para esse fim, como “óculos de eclipse” ou visualizadores solares portáteis e, mesmo assim, a observação não deve se estender por mais do que alguns segundos. Observação indireta por meio de uma projeção: cruze os dedos estendidos e ligeiramente abertos de uma mão sobre os dedos estendidos e ligeiramente abertos da outra. De costas para o Sol, observe a sombra das suas mãos no chão, como na imagem abaixo.

Uma das formas de ver a real beleza do eclipse, seja onde você estiver, de forma segura, é pela transmissão online ao vivo que o Observatório Nacional está promovendo. O link está abaixo.

Acompanhe a transmissão ao vivo:

Significados Astrológicos do Eclipse

Além do fascínio astronômico, os eclipses também têm significados astrológicos. Nesse sentido, é importante saber que o eclipse de 14 de outubro ocorre no signo de Libra, a 21º08.

Astrologicamente, acredita-se que o eclipse ativa uma área da vida de cada pessoa de modo diferente, mesmo que tenham o mesmo signo. Por isso, esta área tende a enfraquecer por um período. Siga o passo a passo a seguir para saber a sua:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Ao inserir seus dados, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Para entender o que isso significa, basta clicar no botão leia o significado .

. É importante ver essa calculadora, porque pessoas do mesmo signo podem ter áreas diferentes ativadas.

