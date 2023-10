Eclipse Lunar X Eclipse Solar: entenda as diferenças

Todos os anos temos eclipses, um dos fenômenos que mais desperta a curiosidade das pessoas. Em 2023, são quatro eclipses (veja aqui as datas), dois solares e dois lunares. Eclipse Lunar X Eclipse Solar, você sabe a diferença?

Existem distinções importantes astronomicamente falando isto é, na maneira como os Astros se posicionam no Céu e como visualizamos os eclipses. No entanto, o fato do Sol ou da Lua serem obscurecidos também impacta no significado astrológico de cada tipo de eclipse.

Vem que a gente te explica.

Eclipse Lunar X Eclipse Solar

No eclipse lunar, a Lua é eclipsada (ou seja, escondida). E a Lua, para a Astrologia, tem a ver com o passado e com o sentido de segurança, portanto, é isso que fica mais precário nesta fase.

Nesse sentido, as pessoas podem ficar com mais medo e mais reativas. Saber dessa insegurança pode ser um importante diferencial para lidar com pessoas e situações.

O eclipse lunar também pode fazer as pessoas saírem da sua zona de segurança (Lua). Algo em que se apoiavam ou com o que contavam pode ser temporária ou definitivamente alterado.

Já no eclipse solar, o Sol, que rege o futuro e o poder de escolha na Astrologia, é que fica obscurecido. Portanto, quando a Lua se sobrepõe ao Sol, podemos ter um retorno do passado.

Ou seja, nas imediações do elipse solar, é possível que seja a volta de um antigo amor ou até o retorno de algum hábito de outra época (positivo, como caminhar ou correr, ou negativo, como fumar).

Ainda, a pessoa pode resolver sair do aluguel e voltar a morar com os pais. Ou até eventos como possibilidade de retomar um contato com um velho amigo que aparece para visitar.

Previsões personalizadas

Além desses significados gerais e coletivos do Eclipse Lunar e Eclipse Solar, cada pessoa pode sentir as mudanças mais fortes em uma área da sua vida.

Para saber a área da sua vida que pode perder força em cada eclipse, você deve seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare ;

; Veja qual é a casa astrológica do seu Mapa que se destaca com o Eclipse.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Depois de conferir a casa astrológica do seu Mapa que poderá perder força neste período, volte a este artigo e leia abaixo o que isso significará para sua vida.

Qual período de ação dos eclipses?

Tanto o Eclipse Lunar quanto o Eclipse Solar tende a sinalizar acontecimentos inesperados e reviravoltas.

As pessoas podem mudar de comportamento, situações podem se inverter, bem como pode haver descobertas. Especialmente se houver algum ponto ou planeta do Mapa Astral envolvido.

Apesar de o eclipse ter atuação particularmente forte nas imediações da data em que ocorre, em Astrologia se diz que o fenômeno ainda tem cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes eventos, até que venha outro de mesma natureza (Solar ou Lunar), ocorrendo em novo grau, acionando a mesma casa ou não.

Alguns astrólogos também acreditam que é preciso vir um eclipse de natureza idêntica ao anterior, o que pode aumentar o tempo de seis meses para até dois anos em alguns casos. Se ocorreu um eclipse solar total, por exemplo, seria preciso esperar por outro eclipse solar total.

Como se preparar para um eclipse

Como o eclipse é detonador de situações de crise, pode ser potencialmente complicado para circunstâncias precárias e que envolvam algum tipo de dependência.

Por isso, pede-se mais cuidado e que se evitem comportamentos imprudentes, a menos que você tenha aquilo que se chama de plano de contingência para lidar com imprevistos.

Se você está alugando um quarto e a relação com o proprietário não estiver muito boa, pode ser que, de uma hora para outra, se agrave devido a algum acontecimento que vai gerar divergência. Poderá ter que procurar um novo lugar de repente.

Se estiver no limite das finanças, essa situação ficará ainda mais complicada se não puder fazer a mudança de pronto ou não tiver se programado para onde ir.

Devido ao aumento da tensão emocional, pode ser uma boa época para procurar por terapia e aconselhamento.

No entanto, tudo é mais delicado, também. É como se o inconsciente estivesse em ebulição e as coisas não ficassem totalmente claras.

Eclipse pode gerar incertezas

O eclipse mexe com a ordem natural das coisas. Quando a Lua era totalmente ocultada, provocava nos povos antigos um misto de angústia e curiosidade. O próprio ato de ocultar está ligado a um mistério.

Assim, o significado primordial do eclipse é a incerteza. Tudo parece ficar incerto, em suspense, cerca de três semanas antes e depois do eclipse.

O eclipse também gera tensão inconsciente, até por juntar Sol e Lua, dois elementos essenciais na Astrologia. Em razão dessa tensão, situações críticas têm mais chance de transbordar.

Em um relacionamento já com problemas, por exemplo, na época do eclipse pode ocorrer uma crise mais séria. É mais difícil manter a racionalidade (Sol) e o balanço emocional (Lua) nesse período, que requer esforço muito maior para se obter equilíbrio e raciocinar.

Há forte tendência à precipitação, que pode gerar acontecimentos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

