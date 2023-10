A medida que a prova se aproxima, é natural que o nervosismo e a ansiedade tendem a se intensificar. Mas esses sentimentos podem prejudicar até mesmo os candidatos mais bem preparados. Então como controlar a ansiedade no Enem?

Vale lembrar que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse e à pressão, e muitas vezes, ela é benéfica, impulsionando-nos a enfrentar desafios. No entanto, quando essa ansiedade se torna excessiva, pode atrapalhar o desempenho durante a prova do Enem de diversas maneiras:

Dificuldade de concentração: a ansiedade pode sobrecarregar a mente, dificultando focar nas questões da prova e até levando a erros bobos ou esquecimento de informações importantes. Bloqueio mental: a pressão excessiva pode bloquear o pensamento lógico e a capacidade de raciocínio, tornando difícil a resolução de problemas complexos. Sintomas físicos: mãos suadas, coração acelerado e até mesmo tremores podem tornar desconfortável a preparação e também a execução da prova.

Pensando em ajudar você a enfrentar essa fase com mais tranquilidade e alcançar o seu melhor desempenho nas provas, compartilhamos sugestões de terapias naturais para controlar a ansiedade no Enem, promovendo um equilíbrio emocional e mental.

Diferentemente de medicamentos, essas técnicas não causam efeitos colaterais indesejados. Além disso, podem ser incorporadas de forma segura à sua rotina de estudos e preparação para o Enem, além de serem bem acessíveis.

4 dicas para controlar a ansiedade no Enem

1. Banho anti-estresse e vitalidade

Os banhos energéticos ou terapêuticos são muito fáceis e potentes. Mas cada um tem uma propriedade e função diferente, dependendo dos ingredientes adicionados à água. Veja aqui um guia de ervas para você escolher e criar seu banho.

A minha sugestão, para o Enem, é a seguinte:

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 colher de sopa de camomila

1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Instruções:

Ferva a água.

Desligue o fogo.

Adicione as ervas.

Então, deixe o banho energético repousar por 20 minutos, coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.

Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.

2. Óleos essenciais para o equilíbrio emocional

Os óleos essenciais também podem desempenhar um papel fundamental na gestão do estresse e da ansiedade. Você pode usar os óleos essenciais de diversas maneiras (confira aqui), em um difusor pessoa e de ambiente ou então em massagens relaxantes.

Óleo essencial de lavanda : é um coringa contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia.

é um coringa contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia. Óleo essencial de laranja : como ajuda a relaxar, mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia, para estudar e espantar a preguiça.

como ajuda a relaxar, mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia, para estudar e espantar a preguiça. Óleo essencial de limão: bastante utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora nossa capacidade de concentração.

3. Cristais que acalmam

Os cristais também podem contribuir para acalmar a mente e aumentar o foco. Você pode usar os cristais abaixo como acessórios ou mantê-los próximos a você na hora de dormir.

Água Marinha : proporciona relaxamento físico e mental, aliviando o estresse e a insônia, e promovendo uma melhor qualidade de sono.

: proporciona relaxamento físico e mental, aliviando o estresse e a insônia, e promovendo uma melhor qualidade de sono. Howlita Branca : traz paz, harmonia e combate a insônia, além de reduzir o medo e a ansiedade.

: traz paz, harmonia e combate a insônia, além de reduzir o medo e a ansiedade. Sodalita: estimula a inteligência, o pensamento lógico e o foco, sendo ideal para momentos de estudo e pressão, como o Enem.

4. Chás relaxantes

Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são excelentes aliados para lidar com o estresse e a ansiedade. Nesse sentido, a minha dica é preparar uma xícara perto da hora de dormir.

Como Preparar um Chá Medicinal:

Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.

Então, quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha, se for seca, ou duas colheres se for fresca.

Por fim, deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com

