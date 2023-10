Vem aí o último eclipse de 2023: as previsões de 22 a 28 de outubro

Mais uma semana intensa vem aí. Parte disso se deve ao último eclipse de 2023, no sábado (28), que traz consigo reflexões sobre o que conservar, mudar e transformar. Mas não é só isso que vai mexer com as previsões de 22 a 28 de outubro.

Ainda temos os exageros trazidos por Marte em oposição a Júpiter, exigindo cuidado para não levar a arrependimentos futuros.

Por outro lado, até a metade da semana, Saturno segue colocando um pouco de ordem na casa, graças ao seu trígono com Sol e Mercúrio. Já o final de semana vem com novidades e estímulos, por conta do trígono entre Vênus e Urano.

Confira o resumo astrológico da semana:

Até terça-feira (24), Sol e Mercúrio em quadratura com Plutão e em trígono com Saturno

No domingo (22), Mercúrio ingressa em Escorpião

Na segunda-feira (23), Sol ingressa em Escorpião

Sábado (28) temos o Eclipse Lunar em Touro

A partir de sábado (28), Marte em oposição a Júpiter e Vênus em trígono com Urano

Neste artigo, contamos tudo sobre as previsões da semana de 22 a 28 de outubro de 2023, incluindo algumas dicas que podem te ajudar nesse período. Se você quiser uma análise mais pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Até terça: Sol/Mercúrio quadram Plutão

Sim, seguimos com um certo clima de tensão, vindo da semana passada. Sol e Mercúrio em quadratura com Plutão é um aspecto tenso que indica crises, tensões em relacionamentos, notícias pesadas e aumento de intensidade.

Então, é tempo de mexidas. Até a metade desta semana, ainda estamos com uma energia mais tensa, nervosa e reativa – a mesma que caracterizou o mês de outubro, marcado pela guerra entre Israel e Palestina.

Nesse momento, é importante saber gerir essas tensões, principalmente em função da Lua Cheia que chega no sábado – quando também ocorre o eclipse lunar. Essa é a fase lunar mais extrovertida, mas quando também as coisas podem transbordar. Saiba mais sobre as fases da Lua aqui.

Até terça: Sol/Mercúrio em trígono com Saturno

Para ajudar nesse contexto tenso, teremos Mercúrio e Sol num trígono com Saturno também até terça-feira (24). Saturno vem para tentar ponderar e organizar o momento.

É como se a gente conseguisse pensar se vale mesmo a pena seguir o caminho intenso ou se existe outra saída acionando nosso autocontrole em meio à crise.

Saturno em bons aspectos tem um pouco dessa calma que a gente precisa ter na vida para lidar com algumas situações.

Além disso, como é o planeta das autoridades, pode ser um bom momento para ouvir a opinião de alguém gabaritado para te ajudar no que estiver pegando aí.

A partir de domingo: Sol e Mercúrio em Escorpião

No domingo (22), Mercúrio entra em no Signo de Escorpião. Já na segunda-feira (23), é a vez do Sol entrar no signo mais intenso e profundo do zodíaco. Isso muda a cara da semana!

O tom libriano que marcou outubro de tentar buscar equilibrar os ânimos, mesmo em meio às tensões, sai de cena. Entra no palco a vibe escorpiana, escancarando as coisas como elas são.

Na Temporada de Escorpião, é hora de levantar o tapete para ver a sujeira. Fazer limpezas e transformações. Aliás, é um ótimo momento para fazer uma super limpeza energética em você e na sua casa (veja como aqui).

Além disso, a partir de agora e pelo próximo mês, entra em cena muito mais sentimento, intensidade e paixão. Prepare-se!

A partir de terça: Marte em oposição a Júpiter

A energia de Marte em Escorpião em oposição a Júpiter em Touro confere ousadia, atitude e coragem. No entanto, é preciso cuidar, porque o destemor pode nos fazer passar dos limites.

Por exemplo, pode haver um aumento da libido e impulsionar os encontros, mas que exige cuidado com uma possível energia mais agressiva e sexualizada.

Marte com Júpiter dá uma certa confiança. ”Eu posso gastar, eu posso fazer, eu posso isso, eu posso aquilo.” Mas será que realmente pode?

Então, é como se você estivesse cavalgando num cavalo poderoso – o cavalo, inclusive, é um símbolo bem ligado a Júpiter – e não tivesse controle sobre ele ou experiência. E se você cair? E se levar um coice?

Ou seja, existe toda uma energia de exagero, que chega junto com o transbordamento da Lua Cheia e de um Eclipse. Pense aí em que área você está passando dos limites.

O aspecto Marte/Júpiter também segue indicando alto índice de agressividade. Por isso, podemos ver países e líderes com destemor, o que pode repercutir em novos episódios de conflitos internacionais.

Sábado: Eclipse Lunar em Touro

No sábado (28), acontece o último eclipse de 2023 e o último de uma série de eclipses que vinha ocorrendo no eixo Touro/Escorpião há dois anos e mexeu muito com temáticas financeiras, de autoestima e valor.

Parcialmente visível no no Brasil e com ápice às 14h24, será um Eclipse Lunar no grau 5 de Touro, pertinho de Júpiter também em Touro. Mas também teremos três planetas em Escorpião: Sol, Mercúrio e Marte.

Portanto, teremos uma mescla entre a calma e apego taurinos, com a ação, poder e enfrentamento escorpianos. Reflita:

O que eu quero conservar?

De que maneira posso conservar?

O que é benéfico conservar?

Onde devemos usar meu lado taurino centrado?

E onde devo partir com mais energia e vontade de transformar, de uma forma escorpiana?

A ideia é lidar com as transformações que estão ocorrendo por vontade nossa ou não.

Portanto, nos próximos seis meses, que é o tempo que repercute um eclipse, será preciso resgatar a força de vontade para agir (Escorpião) e sair da zona de conforto (Touro). Mas também é preciso ter a paciência taurina com o tempo das coisas.

Além disso, com Mercúrio (mental) e Sol em Escorpião (investigação), é um bom momento para desvendar coisas ou situações.

Como, por exemplo, fazer um exame importante que você vinha adiando ou levar para a terapia uma relação tóxica. Aliás, terapia é algo super escorpiano, que ajuda a lidar com assuntos difíceis e fazer uma grande limpeza.

Resumindo, não dá mais para ficar no mesmo lugar!

A partir de sábado: Vênus em trígono com Urano

Vênus em trígono com Urano, a partir de sábado (28), é um ótimo aspecto para mudar, especialmente seus hábitos. Afinal, Vênus está passando por Virgem, signo que tem muito a ver com o dia a dia, hábitos, alimentação e saúde.

Então, esse é um momento que favorece renovações e mudanças na vida social, na estética, no lazer, etc. Inclusive, pode ser a hora ideal para começar um curso sobre alimentação, como esse que alia o seu Mapa Astral, que te ajuda a fazer as pazes com a comida e o corpo.

Outra ótima faceta deste aspecto é a abertura para novidades na rotina e no amor. Por isso, abra espaço para sair da rotina.

Agora, conhecendo as previsões da semana 22 a 28 de outubro de 2023, que inaugura uma forte energia escorpiana, você pode se preparar para aproveitar as melhores oportunidades. E também se proteger e evitar situações de maior tensão.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Vem aí o último eclipse de 2023: as previsões de 22 a 28 de outubro apareceu primeiro em Personare.