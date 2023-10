Numerologia e Finanças: descubra seu caminho para a prosperidade

Numerologia e Finanças tem tudo a ver, mas não apenas pelo motivo óbvio. Os números simbolizam, entre outras coisas, a maneira como as pessoas agem em relação às finanças.

Geralmente, o dinheiro vem em abundância quando conseguimos expressar os talentos de cada posicionamento numérico, representados em nosso Mapa Numerológico.

A seguir, vou falar sobre números mais ou menos prósperos e como analisar o seu Mapa para saber mais sobre sua relação com dinheiro. Antes disso, faça o seu Mapa, seguindo o passo a passo, para ver se se identifica com os Números comentados.

Faça aqui o seu Mapa Numerólogo gratuito.

Para isso, basta informar o seu nome completo (exatamente igual ao da certidão de nascimento) e a sua data de nascimento.

Então, o Personare irá calcular os seus números gratuitamente e gerar o seu Mapa Numerológico.

Por fim, observe quais são os seus números dos Desafios e de Lição Existencial.

No exemplo abaixo, a pessoa tem os seguintes números nessas posições:

Agora que você também já sabe os seus, siga para entender melhor como funciona a relação entre Numerologia e Finanças.

Existem números mais prósperos?

Existe uma crença equivocada de que somente as pessoas que têm o Número 8 em posição de destaque serão bem sucedidas financeiramente. Felizmente, não é assim que funciona na prática.

De fato, existem números que indicam maiores desafios financeiros, especialmente quando encontrados em posições relacionadas aos Desafios ou Lições Existenciais.

A verdade sobre o Número 8

Contrariando a percepção comum, o Número que mais enfrenta essas barreiras financeiras é, na verdade, o próprio Número 8.

Isso acontece porque as pessoas que possuem o Número 8 em sua numerologia podem, inconscientemente, temer o poder e a influência que o dinheiro lhes confere.

Esse receio de abusar do sucesso financeiro é a principal razão que leva as pessoas com o Número 8 em seus mapas a sabotar, ainda que de forma não intencional, as oportunidades de alcançar o sucesso financeiro.

Quando pessoas que possuem o Desafio ou a Lição do 8 se deparam com a possibilidade de serem promovidas e ocuparem um cargo de maior relevância na empresa em que trabalham, por exemplo, podem se acidentar ou ficar doentes.

Essas são formas inconscientes de evitar uma promoção ou uma função mais crucial no cenário profissional.

Para essas pessoas, é essencial encarar a responsabilidade como uma oportunidade para impactar positivamente a vida dos outros. Dessa forma, elas podem superar a crença de que “dinheiro é sujo” ou “todo rico é corrupto”.

As finanças dos Números 7 e 9

Pessoas com o Número 7 ou 9 no Desafio ou na Lição Existencial também podem enfrentar desafios financeiros. Devido à sua forte conexão com questões espirituais e seu desejo de ajudar os outros, podem acreditar que acumular riqueza seja um sinal de egoísmo.

No entanto, é importante salientar que a orientação de mentor que essas pessoas oferecem pode ser um trunfo para aumentar sua renda e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles ao seu redor.

Ou, ainda, que a preocupação em ganhar dinheiro é sinal de egoísmo. Vale lembrar que a postura professoral que estas pessoas possuem pode funcionar como uma aliada na hora de atrair bons rendimentos financeiros, além de colaborar na ajuda ao próximo.

Como aliar Numerologia e Finanças

Embora os Números 7, 8 e 9 apresentem desafios financeiros distintos, é fundamental lembrar que o mais importante é expressar os talentos e características positivas presentes em nosso Mapa Numerológico.

Além disso, é crucial aprender a gerir, poupar, doar e investir nossos recursos financeiros. Afinal, não basta apenas ganhar dinheiro; é necessário também saber administrá-lo com sabedoria.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Numerologia e Finanças: descubra seu caminho para a prosperidade apareceu primeiro em Personare.