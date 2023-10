Detox ayurvédico: como fazer e benefícios

Ayurveda é um sistema tradicional de cura, completo e holístico, praticado na Índia há mais de cinco mil anos. Em suma, significa literalmente a ciência da vida. Neste guia, você aprenderá receitas e os benefícios do detox ayurvédico.

Neste milenar sistema de saúde, cada pessoa é vista como um todo — corpo, mente e alma. Isso porque, a Ayurveda considera indispensável analisar a relação das pessoas com o seu meio.

Dessa forma, a Ayurveda ensina a manter a saúde, equilibrando as energias vitais através da alimentação e de hábitos diários saudáveis. Aproveite e veja aqui como é a saúde do seu signo, com dicas para seu bem-estar.

O que é o detox ayurvédico?

Para este sistema milenar, a boa saúde depende da capacidade do corpo de metabolizar os nutrientes, as emoções e as sensações. Por isso, quando temos um bom Agni (fogo), nosso corpo é capaz de criar tecidos saudáveis e eliminar as toxinas (ama) de forma eficiente.

Quando o Agni está fraco, a digestão pode ficar incompleta e gerar desconfortos como azia, inchaço, constipação. Ou seja, a baixa capacidade digestiva acumula toxinas e diminui nossa energia vital e concentração, deixando o corpo suscetível a doenças.

Para ajudar o metabolismo, Ayurveda recomenda processos de limpeza do corpo (desintoxicação), ou seja, o detox ayurvédico. Esse processo pode ser:

Mais intenso e profundo, como, por exemplo, os Panchakarmas (com duração de até 21 dias).

Mas também pode ser feito em rotinas periódicas de sete dias de desintoxicação alimentar, que podem ser seguidas em casa.

O que não poder ter no Detox ayurvédico

É importante eliminar a ingestão de produtos industrializados, processados ou enlatados. E, além disso, evite carnes, leite, ovos, queijos, óleos, farinhas refinadas e açúcar.

Como fazer um detox ayurvédico

Confira a seguir orientações para um detox ayurvédico com duração de uma semana, para experimentar, por exemplo, no período pós-festas. Além de desintoxicar, melhora a energia vital, a digestão e a concentração e ainda fortalece o sistema imunológico.

Tenha todos os sabores nas refeições

Doce, salgado, picante, azedo, amargo e adstringente (priorizando os três últimos). Por exemplo, veja estas refeições:

Doce : Arroz (de preferência integral ou basmati) com amêndoas

: Arroz (de preferência integral ou basmati) com amêndoas Adstringente e picante : lentilha verde temperada com cúrcuma, cominho e gengibre

: lentilha verde temperada com cúrcuma, cominho e gengibre Doce e adstringente : abóbora refogada com ghee e alho-poró.

: abóbora refogada com ghee e alho-poró. Amargo : creme de espinafre

: creme de espinafre Ácido e picante : salada de tomate com rúcula

: salada de tomate com rúcula Sobremesa ácida: abacaxi.

Na Ayurveda, o ideal é que você prepare as refeições no máximo quatro horas antes de ingeri-las e não utilize micro-ondas. Além disso, dê preferência a legumes frescos orgânicos e cozinhe-os com especiarias, grãos integrais e em sopas.

O que consumir no detox ayurvédico

Quando for escolher frutas, dê preferência para frescas como, por exemplo, maçã, mamão, pera, romã, toranja, laranja-lima, limão, ameixa, pêssegos. Mas também evite banana, abacate e caqui.

Gosta de macarrão e arroz? Escolha os que levam grãos integrais. Além disso, lentilha vermelha, lentilha verde, ervilha partida, feijão moyashi também são excelentes para seu detox ayurvédico.

Outros itens que você deve incluir são legumes cozidos como, por exemplo, abobrinha, abóbora, chuchu, inhame, beterraba, cenoura, espinafre e bertalha. E, por fim, não esqueça de brotos, folhas como rúcula, alface e agrião. Sal e limão são ótimos temperos.

Para estimular seu Agni, use especiarias (saiba aqui todos os benefícios), como gengibre, cúrcuma, hortelã, coentro, cominho, cravo e canela.

Além disso, outros cuidados super importantes para seu detox ayurvédico:

Beba chás mornos ( veja aqui um guia de chás )

) Não ingira nada gelado.

Coma a cada três horas.

Para orientações mais específicas para cada pessoa e condição de saúde, procure um terapeuta ayurvédico experiente.

Receita detox ayrvédico

Agora, veja uma receita ótima para seu detox:

Sopa de inhame com beterraba

1 colher de sopa de ghee (manteiga da culinária indiana, semelhante à manteiga-de-garrafa brasileira)

1/2 alho-poró contado em fatias finas

250g de inhame descascado e cortado em cubos

1 colher de chá de sal

1 beterraba descascada e cortada em cubos

1/2 colher de chá de açafrão-da-terra

1 colher de chá de páprica picante

Modo de preparo:

Em uma panela esquente o ghee, coloque o alho-poró e refogue até ficar dourado. Adicione as especiarias e mexendo bem para não queimar. Coloque o inhame e a beterraba e cubra com água.

Reduza o fogo e deixe cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo e coloque o sal. Leve ao liquidificador ou processador e, por fim, bata até formar um purê bem consistente.

Deborah Ocampo

Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutrição.

ocampoyoga@gmail.com

