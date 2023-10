Qual é a vibe escorpiana? Mantra, pedra, aroma e muito mais

O signo de Escorpião é um dos mais misteriosos e intensos do zodíaco. Por isso, a vibe escorpiana é uma combinação única de paixão e busca por autoconhecimento.

Se você é de Escorpião ou tem alguém com esse signo em sua vida, entender essas características pode ajudar a criar conexões mais profundas e a apreciar a complexidade que esse signo traz para o mundo.

Mas lembre-se: todo mundo tem Escorpião (e todos os signos) no seu Mapa Astral. Então, para conhecer o seu lado escorpiano, faça seu Mapa Astral aqui.

Neste artigo, exploraremos os principais aspectos que definem a vibe escorpiana, desde o mantra que os inspira até as pedras, aromas, elementos, símbolos e cores que os representam.

Qual é a vibe escorpiana?

A personalidade de Escorpião é complexa e multifacetada. Eles têm uma capacidade analítica aguçada e uma profunda consciência de que todas as coisas têm um fim. Isso pode levá-los a sentir um peso melancólico, mas também lhes dá o poder de transformação.

A intensidade emocional é uma característica marcante, o que pode levá-los a guardar ressentimentos. Por outro lado, a intuição e o interesse pela natureza psicoemocional também são características fortes.

Além disso, as pessoas escorpianas são conhecidas pela vitalidade e pelo magnetismo, características importantes do signo de Escorpião, pontos bastante ligados aos seus planetas regentes.

É com base nessas características que são definidos os elementos a seguir.

Elemento, polaridade e ritmo

Escorpião pertence ao elemento Água, o que confere a ele uma forte conexão com as emoções (as próprias e as dos outros) e a intuição.

É um signo do ritmo fixo, possuindo uma energia de concentração maior no meio de um processo.

Por fim, a polaridade é negativa, feminina, passiva e Yin, trazendo as características da introspecção, delicadeza e sutileza.

Símbolo

O símbolo é o escorpião, representando seu lado instintivo. A representação astrológica (que lembra a letra M com uma flecha na ponta) faz alusão ao rabo do escorpião, que se arrasta pelo solo e se esconde em lugares ocultos.

Mantra de Escorpião

O mantra de Escorpião reflete essa busca constante por autoconhecimento, transformação e pelo entendimento das profundezas da alma.

“Eu sou a transformação intuitiva com doçura e determinação.“

Pedras do Signo de Escorpião

Com base nos desafios e potenciais do signo, as pedras de Escorpião podem ajudar a lidar com sua intensidade e processos de transformação. Nesse sentido, duas pedras que se destacam:

Quartzo Fumê traz luz às visões profundas e intensas do escorpiano, muitas vezes envoltas em sombras

traz luz às visões profundas e intensas do escorpiano, muitas vezes envoltas em sombras Obsidiana Floco de Neve ajuda a iluminar o que está oculto, ampliando a intuição e a sabedoria.

Aromas para Escorpião

Escorpião é um signo profundamente ligado às emoções. Nesse sentido, alguns óleos essenciais podem ajudar a equilibrar as energias desse signo e trazer bem-estar físico e emocional.

Lavanda é um aroma que auxilia na busca pelo equilíbrio emocional, algo fundamental para os escorpianos.

é um aroma que auxilia na busca pelo equilíbrio emocional, algo fundamental para os escorpianos. Melaleuca ou Tea Tree é indicado para limpar o campo energético, reduzindo tensões.

Cor de Escorpião

As cores podem ser usadas para melhorar o humor e a sua energia, impactando em toda a nossa vida. No caso de Escorpião, três cores são indicadas:

verde sempre traz mais equilíbrio

sempre traz mais equilíbrio violeta pode ajudar a desenvolver a conexão com a espiritualidade

pode ajudar a desenvolver a conexão com a espiritualidade azul-índigo fortalece e desenvolve a intuição

Flores

As flores ajudam a ampliar seus potenciais e lidar com questões e conflitos. Dependendo do momento que você está vivendo, pode ser importante variar as flores e os florais também (entenda aqui). Para Escorpião, pode ser interessante a flor Ipomeia.

Ipomeia: ajuda a lidar com as tendências mais obscuras de si, pois a intensidade desmedida de Escorpião pode levar a vícios e autodestruição.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

