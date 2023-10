No sábado, dia 28 de outubro de 2023, teremos o maior eclipse lunar até 2025. No entanto, nem todos poderemos ver o fenômeno da forma como gostaríamos. Então, sobre o Eclipse lunar de 28 de outubro 2023, onde ver e quais os seus significados você entende a seguir.

Este será um eclipse lunar parcial, ou seja, uma parte da Lua entra na sombra mais escura da Terra, fazendo a Lua parecer parcialmente escurecida. Embora não seja tão vívido quanto um eclipse lunar total (também conhecido como Lua de Sangue), o fenômeno do dia 28 pode ser observado a olho nu.

Se você quer saber como e onde ver o eclipse lunar de 28 de outubro 2023, os horários do eclipse e quais são seus efeitos e possíveis consequências, vem que a gente te conta tudo.

Onde ver o eclipse lunar de 28 de outubro 2023

O Eclipse Lunar será visível em várias regiões do mundo, incluindo Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e parte da América do Sul. No entanto, aqui no Brasil, o fenômeno será, em sua maioria, penumbral.

Para os observadores no Brasil, a melhor região para observar o Eclipse Lunar de 28 de outubro será o Nordeste, especialmente nas cidades do litoral.

No entanto, mesmo nesses locais privilegiados, a mudança na aparência da Lua será sutil e dificilmente percebida a olho nu.

Isso ocorre porque se trata de um eclipse lunar parcial, onde apenas uma parte da Lua ficará sombreada, dando a impressão de que ela está sendo “mordida”.

Horário do Eclipse lunar de 28 de outubro

O eclipse terá início às 15h01 e se encerrará às 19h26, no horário de Brasília. No entanto, o momento mais impressionante e adequado para observar o Eclipse Lunar, em qualquer parte do mundo, será à noite, quando a Lua estiver no auge de sua luminosidade.

Ao olhar para o Céu, a Lua poderá adquirir uma aparência menos brilhante do que o normal, apresentando uma tonalidade acinzentada ou avermelhada.

Veja os horários do eclipse lunar de 28 de outubro aqui no Brasil:

Eclipse penumbral começa às 15h01

às 15h01 Eclipse parcial começa às 16h35

às 16h35 Eclipse parcial atinge o máximo às 17h14

às 17h14 Eclipse parcial termina às 17h52

às 17h52 Eclipse penumbral termina às 19h26

Previsões para o Eclipse lunar

O eclipse lunar, por ocorrer durante a Lua Cheia, que representa o ápice da lunação, por isso, pode ser mais tenso do que o eclipse solar (como foi o dia 14 de outubro, relembre aqui).

O eclipse do dia 28 tem o potencial de deflagrar crises e transformações na área de vida que ele afeta no Mapa Astral de cada indivíduo por até seis meses após a sua ocorrência.

Por isso, é importante saber que o eclipse de 14 de outubro ocorre no signo de Touro (grau 5º09), sugerindo um desejo de crescimento e expansão na esfera material da vida.

Mas cada pessoa pode senti-lo de maneira diferente, porque o eclipse ativa uma área da vida de modo diferente, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo signo.

Por isso, você precisa descobrir qual área será ativada pelo eclipse. É só seguir o passo a passo:

