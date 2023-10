Qual o mood de cada signo no Eclipse Lunar em Touro

Faltam dois meses para o ano acabar, mas a gente ainda tem um potente eclipse no dia 28 de outubro para viver. E eclipses, você deve saber, podem nos derrubar se já estivermos vivendo no limite de alguma situação. Então, pare de lutar contra o que não pode controlar, e dance conforme a música — ou melhor, segundo o mood de cada signo no Eclipse Lunar em Touro.

Aproveita a paciência e a praticidade taurina para colocar os pés no chão — literalmente, se puder. Deixe de lado as certezas e procure olhar para onde você pode crescer e expandir.

Sim, eclipses são potentes e podem levar ao fim de situações que estavam por um fio. Mas não desanime! Tudo vai fazer sentido, nem que demore algum tempo, pois cada eclipse pode levar seis meses para agir.

Mas você está com preocupações ou medos, a gente separou um o meme de cada signo no Eclipse Lunar em Touro.

Mas ó, não olha o seu signo solar. O ideal é ver qual Casa astrológica está sendo ativada pelo fenômeno. Ver isso é super rápido e fácil. É só acessar a calculadora gratuita do Personare:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare e insira seus dados. Então, tole a tela e veja o destaque do eclipse. Anote a Casa que estará ativada neste eclipse lunar em Touro. Depois, volta aqui para ver o mood de cada signo no Eclipse Lunar em Touro.

Quem é você neste eclipse?

Veja a seguir o seu meme neste eclipse. Saiba que este é o último deste ano. Ufa! Mas no próximo ano, teremos mais quatro: dois em Libra, um em Áries e um em Peixes. Desse modo, você já se prepara aqui para os Eclipses de 2024.

Casa 1

Casa 2 eclipsada

Eclipse na Casa 3

Casa 4 eclipsada

Eclipse na Casa 5

Casa 6 eclipsada

Eclipse na Casa 7

Casa 8 eclipsada

Eclipse na Casa 9

Casa 10 eclipsada

Eclipse na Casa 11

Casa 12

Tatiana Magalhães

Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

