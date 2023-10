Mantras para o eclipse de 28/10: transforme a crise em superação com a Astrologia

Os eclipses são momentos que podem lançar sombras sobre todos nós, pois para a Astrologia, esse fenômeno significa que uma área da nossa vida pode ficar eclipsada. Por isso, preparei Mantras para o eclipse de 28/10 para que você possa lidar melhor com as crises que podem vir e transformar desafios em um processo de começo de crescimento pessoal.

Em meio à intensidade emocional que pode vir, há a oportunidade de mergulhar fundo em nossos próprios seres, e, dessa forma, identificar as áreas de nossas vidas que estão prontas para se transformar, crescer e evoluir. Desse modo, as crises podem ser mais do que meros desafios; elas podem ser catalisadores de mudanças positivas.

Além disso, recomendo que você leia também este artigo sobre o eclipse de 28/10 e entenda o fenômeno como um todo.

A seguir, eu vou te ajudar a entender o eclipse especificamente na sua vida. Isso porque cada pessoa vai viver esse momento de maneira diferente. Então, vamos dissecar o fenômeno até que você possa chegar aos Mantras para o eclipse de 28/10 e usá-los para sua evolução.

Este é um eclipse lunar em Touro e você tem um lado taurino

O eclipse que acontece no dia 28/10 é lunar. Além disso, como a Lua estará em Touro no momento do fenômeno, analisamos como um Eclipse Lunar em Touro.

Vamos aprofundar isso astrologicamente para você entender a importância do momento:

, de acordo com a Astrologia, são momentos de em que questões ocultas podem impulsionar crises. Se você souber lidar com isso, provavelmente viverá transformações bem como mudanças que culminarão em evolução pessoal. É algo como “não há transformação sem desconforto”. Eclipse lunar : Um eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ou seja, projetando sua sombra sobre a Lua, que representa o passado. Ele sempre ocorre durante a Lua Cheia. De acordo com a Astrologia, os eclipses lunares estão associados à conclusão, ao encerramento de questões não resolvidas e questões ocultas que vêm à tona, para iniciarmos uma nova fase.

: Um eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ou seja, projetando sua sombra sobre a Lua, que representa o passado. Ele sempre ocorre durante a Lua Cheia. De acordo com a Astrologia, os eclipses lunares estão associados à conclusão, ao encerramento de questões não resolvidas e questões ocultas que vêm à tona, para iniciarmos uma nova fase. Eclipse lunar em Touro: o signo de Touro desempenha um papel significativo neste eclipse. No geral, estabilidade, recursos materiais, segurança financeira, conforto e crescimento são temas que podem mexer com todos nós neste momento em especial por causa de Touro.

Calculadora do eclipse na sua vida

No Personare você pode calcular rapidamente e gratuitamente o eclipse na sua vida. Ou seja, significa que você vai incluir seus dados de nascimento e o Personare vai calcular pra você qual é a área da sua vida que pode ser eclipsada.

O passo a passo é o seguinte:

Acesse aqui o Mapa do Céu Personare .

. Inclua seus dados de nascimento ou faça login, caso você já tenha cadastro no site.

Veja qual é a área da sua vida destacada pelo eclipse.

Na imagem abaixo você vê um exemplo de como vai aparecer para você. Perceba que neste exemplo, a pessoa vai ter a área 7 do Mapa evidenciada pelo eclipse.

Essa área da vida pode, portanto, passar por crises e desafios que têm a ver com os temas taurinos que expliquei antes. Mas, lembre-se, se você se preparar, se você trabalhar esses assuntos na sua vida, essas crises podem se transformar em um processo de evolução e crescimento.

Agora que você já sabe a sua área da vida, vamos para a parte dos Mantras para o eclipse de 28/10.

Mantras para o eclipse de 28/10

Os Mantras para o eclipse de 28/10 podem funcionar como poderosas mentalizações para você lidar com as possíveis crises e manifestar sua própria jornada de transformação.

Por isso, prepare-se para explorar o poder dos Mantras para o eclipse de 28/10 e descobrir como você pode navegar pelo fenômeno de forma consciente e com determinação. Afinal, as sombras dos eclipses também podem ser portadoras da luz da renovação.

Portanto, uma maneira poderosa de canalizar a energia de um eclipse é através da prática de mantras. Assim, recitar um mantra específico para a área da sua vida que pode ser mexida pelo eclipse pode ser uma ferramenta poderosa para a manifestação e a transformação.

Esses mantras não são apenas palavras, são atos de intenção, ou seja, uma conexão com o universo e uma afirmação de que você quer abraçar a mudança e o crescimento que o eclipse pode trazer.

Veja os mantras para a sua casa eclipsada

Mantras para o Eclipse na Casa 1

“Minha autenticidade me guia para transformar desafios em oportunidades, potencializando minha essência.” “Eu enfrento as crises com confiança e segurança, transformando obstáculos em oportunidades de começo.” “Meu espírito de materialização me conduz à vitória, enquanto eu abraço a renovação com força e potência.”

Os mantras para o Eclipse na Casa 2

“Minha estabilidade interior me fortalece, permitindo-me prosperar diante das transformações.” “Eu manifesto segurança e abundância, abraçando as mudanças com confiança.” “Minha determinação terrena me guia para superar as crises, trazendo crescimento e renovação.”

Mantras para o Eclipse na Casa 3

“Minha praticidade me leva a explorar novas possibilidades, transformando desafios em aprendizado.” “Eu abro minha mente para a mudança, encontrando crescimento e conforto em meio às crises.” “Minha comunicação é minha força, me ajudando a superar obstáculos e prosperar.”

Os Mantras para o Eclipse na Casa 4

“Eu cuido do meu bem-estar e bases emocionais, encontrando acolhimento e cura depois das crises.” “Minha ligação com minhas raízes me fortalece, permitindo-me crescer mesmo nas situações desafiadoras.” “Eu nutro meu coração com amor e confiança, transformando as crises em oportunidades de autocuidado e autossegurança.”

Mantras para o Eclipse na Casa 5

“Meu brilho interior supera as sombras, permitindo-me enfrentar desafios com autoconfiança.” “Minha criatividade e confiança são minha força, me ajudando a transformar obstáculos em realizações concretas.” “Eu mostro meu verdadeiro eu com orgulho e estabilidade, atraindo reconhecimento e sucesso, mesmo durante as crises.”

Os Mantras para o Eclipse na Casa 6

“Meu potencial de materialização e autoconfiança cresce, trazendo harmonia para meu dia a dia, mesmo em momentos desafiadores.” “Eu encontro equilíbrio em meio ao caos, permitindo que minha rotina e praticidade me conduzam ao sucesso.” “Minha dedicação e paciência me fortalece, ajudando-me a transformar crises em oportunidades de crescimento.”

Mantras para o Eclipse na Casa 7

“Minha busca pela verdadeira essência traz autenticidade e amor para minhas relações, mesmo diante das mudanças.” “Eu compartilho meu coração aberto, atraindo relacionamentos seguros e felicidade, independentemente dos desafios.” “Minha capacidade de lealdade e confiança me ajudam a enfrentar as crises com graça, criando oportunidades de crescimento.”

Mantras para o Eclipse na Casa 8

“Minha transformação é minha força, me conduzindo a relacionamentos profundos e cheios de trocas saudáveis, mesmo em tempos desafiadores.” “Eu libero o passado e abraço o presente, permitindo que minha força e resiliência me guiem para o sucesso.” “Minha confiança e determinação me fortalecem, ajudando-me a superar crises e trazer renovação para minha vida.”

Os Mantras para o Eclipse na Casa 9

“Minha expansão espiritual e pessoal me guia, trazendo crescimento e desenvolvimento mesmo diante dos desafios.” “Eu abraço minha expansão e prosperidade, encontrando novas oportunidades e soluções práticas durante as crises.” “Minha confiança e otimismo me fortalecem, permitindo que eu supere obstáculos e alcance o sucesso.”

Os Mantras para o Eclipse na Casa 10

“Minha determinação e perseverança me conduzem à realização de metas e objetivos, mesmo em momentos desafiadores.” “Eu construo meu caminho com responsabilidade e estabilidade, encontrando sucesso e prosperidade durante as crises.” “Minha força interior me fortalece, ajudando-me a superar obstáculos e abraçar oportunidades de renovação.”

Mantras para o Eclipse na Casa 11

“Eu libero o passado e abraço a união, vivendo com confiança e desapego mesmo diante das mudanças.” “Minha busca por trocas saudáveis e estáveis me guia, criando oportunidades e soluções únicas durante as crises.” “Minha força e praticidade no coletivo me fortalecem, permitindo que eu enfrente desafios com inovação e confiança.”

Mantras para o Eclipse na Casa 12

“Minha intuição é minha bússola, guiando-me para realizar meus sonhos e transformar meus medos em força.” “Eu abraço a empatia e compaixão, encontrando oportunidades de cura e crescimento mesmo em meio às crises.” “Minha conexão com meu mais profundo e a espiritualidade me fortalecem, permitindo que eu supere obstáculos e manifeste uma visita com mais segurança.”

Manual de como usar seus mantras

Os mantras são afirmações ou frases poderosas que podem ser usadas para direcionar sua mente bem como sua energia em direção aos seus objetivos e intenções. Por isso, podem ser uma ferramenta útil para lidar com desafios, como os associados a este eclipse lunar, e promover a transformação pessoal.

Abaixo estão algumas maneiras de usá-los e integrá-los em sua vida diária:

Meditação Matinal: sente-se em um lugar tranquilo, e então feche os olhos e respire profundamente. Repita o seu mantra várias vezes em sua mente. Afirmações Diárias: escreva-o em um papel ou em um aplicativo de notas em seu telefone e, então, leia-o regularmente ao longo do dia. Visualização Criativa: feche os olhos, imagine a situação que a transformação que deseja alcançar, e, desse modo, repita o mantra para reforçar essa imagem mental. Momentos de crise: quando enfrentar um desafio, tire um momento para respirar fundo e repetir o mantra em silêncio. Isso porque mantras podem ajudar a acalmar a mente e fornecer clareza. Mantra na Natureza: Leve o mantra para um ambiente natural. Recite-o enquanto caminha na praia, na floresta ou em um parque. Isso porque a conexão com a natureza pode amplificar o poder das afirmações. Antes de Dormir: Repita o mantra antes de dormir. Isso ajuda a processar as intenções no nível subconsciente, enquanto você se prepara para um sono reparador.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

