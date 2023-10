Casamento, lançamento ou cirurgia: Astrologia te ajuda a escolher a data

Como escolher a data do seu casamento, da abertura do projeto da sua vida ou de uma cirurgia arriscada? É aí que entra a Astrologia Eletiva, um ramo astrológico que ajuda a escolher o dia mais importante da sua vida.

Claro que “mais importante” pode ser exagerado. Depois que passar um tempo, o casamento, o projeto da sua vida ou a cirurgia podem diminuir de importância, mas quando esses momentos estão chegando, não parece o momento mais importante das nossas vidas?

É por isso que recorrer a um estudo como a Astrologia pode trazer mais confiança para definir algo que consideramos grandioso.

Mas lembre-se: o mais importante para um casamento dar certo, é o amor e respeito entre as pessoas envolvidas. Para uma cirurgia, é a condição de saúde do paciente. Já para uma marca, é o marketing e as estratégias de negócios. Nada substitui esses pré-requisitos.

Tendo dito isso, eu NUNCA me casaria, faria uma intervenção médica ou lançaria um projeto sem fazer o Mapa da Eletiva antes! Quer saber por quê? Vem que te conto tudo sobre Astrologia Eletiva e compartilho dicas para você escolher a sua data mais importante com ajuda dos Astros.

O que é Astrologia Eletiva?

A Astrologia Eletiva é uma vertente da Astrologia usada para escolher o Mapa Astral de um evento, casamento, lançamento de um projeto, fazer um contrato, etc. O objetivo é que a regência desses planos nos guiem com sucesso e ocorram com a energia mais alinhada possível com os seus propósitos.

Resumindo, a Astrologia Eletiva trata da escolha de um momento propício e adequado para se realizar qualquer coisa na expectativa de um bom resultado.

Lembram que falei que jamais casaria sem consultar um mapa da Eletiva? Isso porque o Mapa Astral de um evento representa o que esperar dos seus frutos.

E se eles receberem a bênção dos céus teremos maior segurança sobre os desígnios que REGEM esses momentos tão importantes.

Existem evidências até científicas de que a fase da Lua Cheia aumenta as chances de hemorragias, então esse é um fato importante para fazermos a Eletiva de uma cirurgia, por exemplo. Entenda melhor aqui as fases da Lua e para que serve cada uma.

Como escolher o dia mais importante da sua vida

Assim como na leitura de um Mapa Astral Natal, no qual nós não conseguiremos entender a personalidade e vida de uma pessoa por apenas um único ponto no mapa, para conseguir saber de verdade o melhor momento para algo é necessário que você faça uma consulta com um astrólogo profissional.

No entanto, a seguir, compartilho algumas sugestões para você ficar de olho no momento de definir algum momento importante da sua vida.

Casamentos

Consiste em unir o seu mapa ao mapa da pessoa que você vai se casar e depois seguir uma série de testes, eliminando datas até que se ache a mais adequada.

Verificamos dignidades (as condições em que um planeta se encontra em um determinado signo) da Lua e Vênus, se fazem aspectos tensos com esses planetas das pessoas observadas e até as fases da Lua.

Além disso, analisamos como o planeta regente do mapa do evento e Mercúrio se comportam com esses planetas, os trânsitos na Casa 7 das pessoas envolvidas e muitas outras coisas…

Dicas para escolher a data do casamento

Um resumo básico para escolher o dia do casamento é uma data em que:

Lua não esteja em Capricórnio e que Vênus não esteja em Escorpião e Áries

Lua não esteja fora de curso

Lua não esteja Minguante e preferencialmente na Crescente

Vênus não esteja retrógrado e, preferencialmente, Mercúrio também não

e, preferencialmente, Mercúrio também não Vênus nem a Lua estejam em oposição ou quadratura com Saturno e Marte

Vênus não esteja nas Casas 8 e 12 do mapa do evento

O planeta regente do seu Ascendente (veja aqui qual é o planeta regente de cada signo) não faça oposição ou quadratura a Vênus da pessoa com quem está casando

Lançamentos

Consiste em observar as dignidades e representações de vários planetas e Casas astrológicas (entenda cada uma aqui) no mapa do lançamento.

Por exemplo: o Ascendente precisa se alinhar com a imagem do negócio, a Casa 2 com a receita mais favorável, a Casa 3 com a comunicação interna e mídias, a Casa 4 com o patrimônio interno… e até a Casa 12, para saber até as sabotagens que seu negócio pode sofrer!

Tendo essas necessidades em mente, são feitos testes, assim como na escolha da data do casamento.

Dicas para escolher a data de lançamentos

Portanto, em lançamentos, devemos observar uma data em que:

Lua não esteja fora de curso (veja aqui as datas de 2024 )

) Vênus e o regente do Ascendente não estejam em retrogradação e preferencialmente Mercúrio e Júpiter também não

Lua esteja na fase Crescente ou então na Cheia (ao contrário do que se pensa por aí, não é a Nova a melhor fase)

Vênus, o regente do Ascendente e Saturno não estejam em oposição ou quadratura entre si, ou com Marte

O regente do mapa não esteja na Casa 12

Saturno e Marte não estejam nas Casas 2 e 8

Ascendente, Sol, Lua ou Meio do Céu estejam em um signo que tenha a ver com a constituição do negócio. Exemplo: social media e Gêmeos; moda e Libra.

Procedimentos médicos

Além de olhar o mapa do evento em si, é necessário fazer uma análise preditiva, como a Revolução Solar e trânsitos sobre os pontos de vitalidade, assim como Casa 6 e Ascendente.

Depois disso, os testes começam a ser feitos analisando o tipo de intervenção e as partes do corpo. Por exemplo, numa cirurgia na garganta, precisamos focar no desempenho de Touro e Casa 2, por aí vai. Veja aqui qual órgão do corpo humano cada signo rege.

Dicas para escolher a data de procedimentos

Assim, no caso de procedimentos médicos, devemos observar uma data em que:

Evite a Lua fora de curso

Evite Mercúrio retrógrado se aparelhos eletrônicos forem a ferramenta principal

se aparelhos eletrônicos forem a ferramenta principal Evite a fase da Lua Cheia

Evite os dias em que a lua rege a parte do corpo. Por exemplo: evite fazer cirurgia nos pés com a Lua em Peixes ou nos olhos com a Lua em Áries

Evite a Lua em conjunção, quadratura ou oposição a Netuno, Urano, Saturno ou Marte

Evite Marte transitando na Casa 8 da pessoa operada

