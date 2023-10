Tarot Sim ou Não: será que é a melhor forma de tirar uma dúvida?

Muitas vezes, temos questões que nos afligem e queremos encontrar respostas imediatas. Pode ser um conflito interno, uma dúvida cotidiana ou até uma curiosidade. Nesses momentos, será que o melhor caminho é buscar o Tarot Sim ou Não?

A maneira como formulamos nossas perguntas ao Tarot é crucial na qualidade das respostas que recebemos. Enquanto muitos recorrem a perguntas de sim ou não para obter respostas rápidas, é essencial questionar se essa abordagem realmente oferece o melhor direcionamento.

O que é um Tarot Sim ou Não

O método chamado de Tarot Sim ou Não corresponde a fazer perguntas que trazem embutidas o SIM e o NÃO como resposta.

Por exemplo: “Vou conhecer o amor da minha vida esse ano?”. Essa pergunta pode ser respondida com um simples sim ou não.

De acordo com a taróloga Zoe de Camaris, esse método de leitura deve ser evitado principalmente no início de uma sessão.

“No final, para fazer confirmações, você pode fazê-las. Mas lembrem-se de que o NÃO sempre pressupõe algum tipo de SIM, e o SIM sempre traz alguma restrição”, explica Zoe.

Nesse sentido, o Tarot Direto acaba sendo uma abordagem mais adequada, em vez de se limitar a respostas binárias, busca oferecer insights e ajuda para que a pessoa encontre o melhor caminho para sua questão.

“O Tarot é mais útil quando nos apresenta as possíveis posturas que devemos adotar para que trilhemos os melhores caminhos”, recomenda Leo Chioda.

Então, o que define uma boa pergunta ao Tarot?

Veja aqui dicas objetivas para formular sua pergunta ao Tarot.

Vale destacar que uma das principais armadilhas a evitar ao fazer perguntas ao Tarot é a falta de especificidade. Questões genéricas, como “Encontrarei o grande amor da minha vida?”, podem ser problemáticas, pois as respostas podem ser negativas ou muito evasivas.

Em vez disso, é aconselhável reformular a pergunta para torná-las mais específicas e mensurável. Por exemplo, “Encontrarei o grande amor da minha vida até abril do próximo ano?”.

Outro erro comum é fazer perguntas que abordem mais de um assunto. É preferível dividir essas perguntas em duas, a fim de obter respostas mais claras e diretas.

Confira aqui um guia com 30 perguntas legais para fazer ao Tarot.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

