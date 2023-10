Ritual no eclipse: fazer ou não? Entenda as diferentes perspectivas

Ritual é assunto sério. Trata-se de uma cerimônia sagrada, geralmente liderada por uma pessoa iniciada para o ato. Eclipses são fenômenos intensos e poderosos. Então, será que ambos combinam? Vem ver o que especialistas dizem sobre fazer Ritual no eclipse.

Vale ressaltar que todos os anos temos eclipses, no mínimo dois e, no máximo, sete por ano. Eclipses podem ser solares ou lunares (entenda a diferença aqui), mas sempre sugerem mudanças repentinas, crises e apagões nas nossas vidas.

Por isso, são fenômenos intensos, que devem ser observados com atenção, principalmente na área que ele ativa no Mapa Astral de cada pessoa. E você pode ver gratuitamente aqui no Mapa do Céu do Personare.

Feita essa explicação inicial, entenda a seguir o que as especialistas do Personare têm a compartilhar sobre fazer ou não Ritual no eclipse. Lembrando que existem ainda outras visões e crenças, cabendo a cada pessoa tomar sua decisão conscientemente.

Ritual no eclipse: fazer ou não?

A resposta é: depende. É isso mesmo, depende da área de conhecimento, escola e crença que a pessoa que está ritualizando está atrelada.

Por que não fazer

Algumas correntes astrológicas não indicam fazer rituais na época de eclipses, porque o eclipse é visto como um apagão.

“Por isso, ao fazer ritual em período de eclipse, é como se você estivesse fazendo a magia com os olhos vendados”, explica a astróloga Nai Tomayno, formada em bruxaria natural e magia astrológica.

Por isso, quando se faz ritos no período de eclipse, pode surtir resultados “imprevisíveis” — ou seja, positivos ou negativos, esperados ou não.

Além disso, o eclipse não é visto como um bom presságio na Astrologia, afinal, são sinônimos de bloqueios de luz.

Por que fazer

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional, Joanita Molina defende que, sim, é sempre válido fazer um ritual nos dias de eclipse, desde que se saiba para onde e como direcionar a energia de forma correta.

Segundo ela, esse direcionamento é fundamental para sintonizar no positivo ao invés de abrir o campo para as negatividades. Por isso, rituais mais sérios e profundos devem ser conduzidos por sacerdotes experientes.

“Para esse momento, é importante não se prender demais a necessidade de controle, pois as coisas tendem a não sair como planejadas. Também é importante estar atento para não forçar demais uma situação, ser flexível e deixar as coisas seguirem o fluxo natural”, orienta Joanita.

Conforme Nai Tomayno, também existem escolas de Magia que trabalham o eclipse lunar como a energia de uma Leia Cheia multiplicada, utilizando essa energia a favor das invocações, segundo Nai.

Também existem escolas que fazem magia de ocultação, para esconder um intento ou desejo de alguém que você acha que possa te atrapalhar ou estar torcendo contra você, assim como magia contra inveja, também trabalham com rituais no eclipse.

Como fazer um ritual no eclipse

Rituais são cerimônias sagradas, geralmente lideradas por uma pessoa iniciada para o ato, que conhece símbolos e a energia dos ritos (como os rituais celtas, que você entende mais abaixo). Por isso, não podem ser confundidos com uma simpatia ou como uma ação banal.

Mas existem práticas ritualísticas que acabam sendo chamadas de rituais, como limpezas energéticas ou práticas para movimentos pontuais de desapego, perdão, prosperidade, etc.

A seguir, Joanita recomenda uma prática para fazer no eclipse para quem quer aproveitar a energia do eclipse e não tem possibilidade de estar junto a um sacerdote.

Especialmente no eclipse do dia 28 de outubro de 2023, que, segundo ela, ocorre perto do Samhain (Ritual de Halloween), está trazendo uma energia muito especial para deixar ir o que é preciso e viver as mortes necessárias, abrindo espaço para o novo.

Passo a passo para o ritual

O ritual serve para realizar uma profunda limpeza de sua realidade em todos os níveis. Siga o passo a passo:

Comece com uma limpeza profunda da casa/ambiente, deixando ir tudo que está ultrapassado, quebrado, inutilizado. Depois, tome um banho de sal grosso, deixando ir totalmente as energias nocivas de seu campo. Então, acenda uma vela branca e sintonize na energia do eclipse, fazendo preces, mantras ou orações que tragam a transmutação e a limpeza necessárias à sua realidade neste momento.

Conheça os 8 rituais celtas

