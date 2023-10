Previsões do Tarot para novembro de 2023: amor, trabalho e saúde

O fim do ano se aproxima, e as previsões do Tarot para novembro de 2023 apontam para um mês de ânimos exaltados e mediações tensas. No Tarot, a carta de novembro de 2023 é O Papa, o Arcano V.

A carta retrata um Papa em uma Basílica, segurando em uma das mãos um báculo, símbolo de sua missão, e com a outra fazendo o sinal da bênção para dois sacerdotes. Eles estão curvados à sua frente, em sinal de reverência.

A seguir, vamos mergulhar nas previsões do Tarot para novembro de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal.

O Papa: os simbolismos do Tarot de novembro

No Tarot, o Papa é o representante da moral, dos dogmas e dos valores religiosos. Como o grande legislador do Tarot, é ele quem diz o que é certo e errado, criando as normas que definirão as condutas adequadas, resguardando a cultura e as tradições.

Num sentido geral, o mês exigirá um cuidado para evitar enfrentamentos diretos e discussões. Isso porque nem todas as partes podem estar dispostas a ouvir, gerando um gasto de energia desnecessário, numa disputa sem fim.

É preferível buscar sempre o lado da conciliação, da educação e da paz. Se tiver de entrar numa discussão, tente não enveredar pela via pessoal. A melhor forma é conversar buscando os pontos em comum, tentando se colocar no lugar do outro.

Os principais temas de novembro, segundo o Tarot

Na carta do Papa estão representados os líderes religiosos e políticos, os representantes de ideologias e os líderes comunitários. E o que isso aponta para o mês que se inicia?

Podemos vislumbrar em novembro de 2023 um cenário onde há uma forte mobilização de grandes massas frente a suas lideranças. A população possivelmente reivindicará direitos, fará exigências, ou mesmo se organizará coletivamente para fins específicos.

Por exemplo, uma liderança comunitária pode reunir os moradores de uma região para fazer a limpeza de um rio poluído. Ou, ainda, os representantes de um grupo social podem pressionar o poder público para mudanças em leis que garantam seu bem-estar.

É possível também uma interpretação mais literal da carta. Ou seja, podemos esperar que comunidades religiosas se reúnam para celebrar e exaltar suas tradições religiosas por meio de ações públicas, como rituais coletivos, festivais e caminhadas.

Risco de intolerância e necessidade de mediação

Devido ao aspecto dogmático do Arcano V, discursos de ódio e de intolerância religiosa também compõem o contexto de novembro de 2023.

Lembrando que a energia dominante do ano é a do Arcano VII, o Carro. Portanto, a combinação do Papa (novembro) com o Carro (ano de 2023) indica que já passou a hora da conversa: agora é o momento de executar, de agir, de lutar pelo que se acredita.

Mas outro aspecto do Arcano V é justamente o antídoto para a intolerância, ou seja, a diplomacia e a mediação. Nesse sentido, apesar da tendência de exacerbação do dogmatismo e do moralismo, a natureza do Papa é a mediação.

Portanto, em meio a esse caos, poderemos ver negociações e acordos florescerem. Com isso, os conflitos menos extremos, ou mais propensos à conciliação, podem cessar após a intervenção de pessoas importantes.

Também é preciso destacar a caridade que existe na figura do Papa. Isso nos sinaliza para a chance de mobilizações em prol de pessoas em necessidade. Ou, ainda, para a reunião de pessoas com ideais altruístas, gerando iniciativas que visem o bem-estar coletivo.

No noticiário, podemos esperar que líderes religiosos e políticos protagonizem situações de grande repercussão. O Legislativo e os órgãos coletivos nacionais e internacionais com função de mediação terão papel decisivo nos acontecimentos de novembro de 2023.

No caso do Legislativo, as representações dos diferentes interesses públicos estarão especialmente ativas, tentando influenciar para o avanço de seus objetivos.

Não se pode descartar a chance de avanços significativos em diferentes áreas, como Saúde, Educação e Direitos Humanos (um tema caro para um período marcado pelo Papa). Portanto, lutas e ações humanitárias coletivas farão parte de novembro de 2023.

Amor em novembro

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em novembro de 2023, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você busca uma relação

Há duas possibilidades. A primeira é um casamento surgir do nada, ou uma ficada se tornar um namoro. A outra é o oposto disso: uma ficada promissora virar uma amizade, e essa amizade se manter como parte integral do seu círculo social.

De toda forma, é uma boa hora para curtir os amigos e a família.

Se você está numa relação

O relacionamento pode cair numa rotina monótona, em que tudo fica automático, sem aquele brilho da paixão. Se isso acontecer, é hora de parar para refletir.

Olhe para dentro de si, pense, analise e mude o que for preciso. Se quer dar um passo adiante na relação de vocês, assumindo um compromisso maior, a hora é essa. Os vínculos tendem a se reforçar.

Se você não deseja se relacionar

Busque mais contato com as amizades verdadeiras. Dedique mais tempo para quem realmente é importante, troque ideias, ria e desfrute da felicidade da amizade verdadeira. Aproxime-se de quem mais gosta na sua família e declare o seu amor por elas.

Finanças e Dinheiro

Organização é a palavra do momento. Ou seja, é preciso ter tudo na ponta do lápis, seguindo o planejamento financeiro para que o seu orçamento não seja afetado.

Caso você consiga ter essa organização e controle, não haverá problemas em novembro de 2023. Cuidado, pois você poderá gastar a mais com a família. É um bom momento para investir nos estudos.

Trabalho

Veja abaixo as previsões do Tarot para o trabalho em novembro de 2023, conforme o seu perfil. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Se você está à procura de um emprego

Procure os amigos e peça ajuda. Provavelmente, alguém poderá lhe ajudar a encontrar um trabalho. Outra possibilidade é você buscar instituições e organizações que lhe ajudem a superar o desemprego. O caminho está aberto por esse caminho.

Se você está trabalhando

A rotina de trabalho pode ficar mais monótona e exigente. Mas a tendência é de que haja um reforço no apoio e na amizade das pessoas com quem você trabalha. Portanto, é uma boa fase para trabalhos em equipe.

Se estiver nos seus planos e dentro de suas possibilidades, invista em qualificação profissional com cursos e capacitações.

Saúde

O Arcano V representa a ordem e a rotina, mas também o profissional formado e o especialista. A partir dessas características, é recomendável que o cuidado com a saúde seja uma prioridade em novembro de 2023.

É recomendável ir ao médico fazer uma consulta de rotina. Dê especial atenção a problemas hereditários e na relação com a família. Se você está atualmente em tratamento ou acompanhamento, siga rigorosamente as recomendações médicas.

Aliás, consulte sempre os especialistas. Evite fazer diagnósticos por conta própria e se automedicar.

Espiritualidade

Como a carta de novembro é o Arcano que representa a religião, é oportuno neste mês buscar a vivência da sua fé, seja ela qual for. Procure se aproximar da sua religião ou prática espiritual, seja em um templo ou em sua casa.

Há muitas opções de rituais ou orações, a depender do que toca você. Pelo menos uma vez por semana, faça uma novena, cante mantras, pontos, o que achar melhor, em agradecimento à sua vida. Aproveite para fazer os seus pedidos para o futuro.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com

