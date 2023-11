Acidentes e carência: veja as previsões da semana pós-eclipse

Uma mistura de excessos, impulsividade e emotividade marca as previsões da semana pós-eclipse. No geral, de 29 de outubro a 04 de novembro de 2023, temos tendência a acidentes e aumento de carência — o que pode ser ainda mais complicado devido ao feriado de Finados.

A principal dica da semana é prestar atenção principalmente aos exageros, seja na agressividade, seja na confiança ou nas expectativas. Mas tem outras estratégias importantes que explico a seguir.

Antes, vamos de resumo astrológico da semana:

A partir de domingo (29): momento pós-eclipse

Até quarta-feira (01): Mercúrio e Marte conjuntos em Escorpião em oposição a Júpiter

A partir de terça-feira (31): Sol em oposição a Júpiter

A partir de quarta-feira (01): Vênus em oposição a Netuno e em trígono com Plutão

A partir de quinta-feira (02): Mercúrio em oposição com Urano

A seguir, veja em detalhes as previsões da semana pós-eclipse. Falamos sobre questões pontuais para que você possa lidar melhor com o que pode vir por aí.

Mas se quiser uma análise específica sobre a atuação de cada um desses trânsitos em sua vida pessoal, consulte seu Horóscopo Personalizado gratuitamente .

A partir de domingo: pós-eclipse

Vivemos um poderoso Eclipse Lunar em Touro, no sábado (28), o último de 2023 e também o último que ocorre no eixo Touro/Escorpião, que deu o tom dos eclipses nos últimos dois anos.

Este eclipse do dia 28 deve trazer reflexões sobre o que fica e o que vai, o que precisa de persistência e o que deve ser transformado, além de destaque para questões financeiras.

Tudo isso não ocorre somente no sábado. Isso porque um eclipse não é um evento pontual. Seus desdobramentos seguem nos seis meses seguintes ao evento.

Mas os efeitos mais visíveis e barulhentos, digamos assim, devem ocorrer logo após o eclipse. Afinal, ainda estamos na Lua Cheia, a fase mais exagerada, animada e extrovertida. Veja aqui o calendário lunar completo.

Por isso, nestes próximos dias, nosso emocional pode ficar mais instável. Para intensificar ainda mais esse exagero, teremos outros trânsitos nesta semana que remetem a excessos. Quando você vir o símbolo , saiba que está também intensificado pelo eclipse.

Até quarta: conjunção Mercúrio/Marte e oposição a Júpiter

Atenção à conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Escorpião. Esse é um aspecto que requer cuidado, afinal, Mercúrio tem muito a ver com deslocamentos e transportes. Por estar envolvido com Marte, existe a possibilidade de haver aumento de acidentes.

A conjunção Mercúrio/Marte se encerra na quarta-feira (01), mas essa tendência a acidentes pode seguir, pois Mercúrio vai se opor a Urano a partir de quinta-feira (02). Então, tenha muito cuidado, ainda mais que teremos feriado de Finados na quinta.

Mercúrio/Marte ainda fazem oposição a Júpiter até quarta, configuração que indica mais impulsividade e agressividade, principalmente com palavras. Por isso, podemos ter mais conflitos.

Para te ajudar a lidar com o estresse e evitar brigas desnecessárias, veja 7 dicas simples para relaxar ao longo do dia.

A partir de terça-feira: Sol oposto a Júpiter

A oposição do Sol a Júpiter pode ampliar a arrogância e à hiperconfiança. A “culpa” é de Júpiter, que traz expansão, mas inclusive da sensação de não que haverá más consequências.

Por exemplo, a ideia de “não vou ser multado(a)” ou “posso fazer sexo sem segurança”. Só que, com esse sentimento, vem muita imprudência. E isso é muito perigoso!

Mas nem tudo é ruim. Você pode aproveitar Sol/Júpiter para festejar e fazer coisas que deem alegria. Só tenha moderação, inclusive emocionalmente, pois há tendência de drama, mas também com comida, bebida e gastos.

Isso porque saímos de um eclipse e estamos ainda na Lua Cheia, em que tudo transborda, somado a outros aspectos de exagero.

Aqui também vale lembrar que estamos na temporada escorpiana, com Sol, Mercúrio e Marte no signo da intensidade e da sexualidade. A intensidade e a paixão de Escorpião valem a pena, desde que não com imprudência.

A partir de quarta-feira: Vênus oposto a Netuno

A oposição de Vênus a Netuno tem múltiplas manifestações. A primeira delas é que, como ela começa na quarta (01), véspera do feriado de Finados, pode aumentar muito a saudade, a carência, a melancolia.

Agravando a situação, estamos com três planetas em Escorpião, que é o signo da morte. Portanto, quem teve perdas recentes pode sentir bastante neste feriado. Se for o seu caso, as terapias integrativas podem ajudar a enfrentar o luto.

Vênus/Netuno também mexe em outras carências. Como, por exemplo, pessoas recém-solteiras ou que estão em busca de um par há algum tempo podem sentir muito a dor da falta.

Além disso, esse aspecto mexe com as fantasias. Para quem acabou de conhecer alguém, pode ser um aspecto bem perigoso pelas projeções irreais. Sabe quando vemos um príncipe no lugar de um sapo? É isso! É um aspecto bem enganoso, que requer olhos atentos.

Mais uma vez, o eclipse leva a um “apagar da luz”, por isso, temos de nos esforçar para não embarcar em caminhos equivocados em qualquer área das nossas vidas.

Para quem está em um relacionamento, eventualmente, pode sentir insatisfações. Tente evitar aumentar as coisas — atenção aos exageros e ao drama, como já comentamos.

Além disso, Vênus/Netuno interfere em negociações. Existe uma tendência a pagar mais caro nesse momento ou fazer compras equivocadas. Ou, ainda, a gastar muito sem perceber.

Por fim, como Vênus também está ligado a eventos, pode ser que alguns te decepcionem neste período ou que sejam desmarcados em cima da hora por motivos como chuvas ou viroses. Por isso, é importante dosar as expectativas nesta semana.

A partir de quarta-feira: Vênus em trígono com Plutão

Finalmente um aspecto positivo para o amor. Vênus em trígono com Plutão, a partir de quarta (01), sugere química e conexão. Porém, é preciso cuidado, pois Vênus/Netuno tira os pés do chão. Então, imagine muita química e pouca percepção? Cuide com as (des)ilusões!

Para as artes, a sinergia entre Vênus, Netuno e Plutão é bem interessante. É legal para ver aquelas séries ou filmes de amores mágicos e intensos, peças de teatro ou shows especiais. Ou seja, sonhar e fantasiar no lugar certo!

A partir de quinta-feira: Mercúrio oposto a Urano

O feriado de Finados chega com um aspecto de imprevisibilidade, seja no trânsito, em compromissos ou viagens. Mercúrio em oposição com Urano, a partir de quinta (01), sugere uma energia belicosa e excesso de nervosismo.

Será preciso ter flexibilidade e, principalmente, um plano B, porque as coisas podem, sim, mudar do nada. Cancelamento de voo, fechamento de aeroporto, acabar a luz, travar sistema e outros transtornos podem surgir.

Atenção, ainda, para as notícias surpreendentes de quinta-feira em diante, seja no plano coletivo ou pessoal.

A vantagem é saber de todas essas tendências com antecedência e, assim, ter estratégias para passar por mais uma semana com sucesso, a fim de tirar o melhor proveito de tudo!

VEJA AS PREVISÕES DA SEMANA EM VÍDEO:

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

