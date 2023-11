Tudo sobre o poderoso Eclipse Lunar em Touro de 28/10

Eclipses são momentos importantes para a Astrologia porque estão ligados a crises e transformações. E isso pode ser intensificado no poderoso Eclipse Lunar em Touro que ocorre neste sábado, dia 28 de outubro de 2023.

Tudo começa a partir das 15h01 (horário de Brasília), quando o Sol se projeta sobre a Lua Cheia, que estará aos 5 graus e 09 minutos de Touro.

O fenômeno será parcialmente visível no Brasil, especialmente na região Nordeste do país, mas com cobertura máxima de 6% durante o nascimento da Lua.

A boa notícia é que, diferentemente do eclipse solar, não é necessário ter cuidados especiais para observar o eclipse lunar. Podemos olhar diretamente para a Lua e pelo tempo que quisermos.

Mas, para a maioria dos brasileiros, o eclipse poderá ser visto apenas de forma penumbral, ou seja, com pouca variação de tonalidades,

Todo mudo pode ver ao vivo pelo YouTube do Observatório Nacional:

Os significados do Eclipse Lunar em Touro

Este será um Eclipse Lunar no grau 5 de Touro, pertinho de Júpiter que também está em Touro. Por outro lado, teremos três planetas em Escorpião: Sol, Mercúrio e Marte.

Portanto, este eclipse será uma mescla entre a calma e o apego taurinos, com a ação, poder e transformações escorpianos.

Por isso, esse eclipse traz questões importantes para você refletir:

O que eu quero conservar?

De que maneira posso conservar?

O que é benéfico conservar?

Onde devemos usar meu lado taurino centrado?

E onde devo partir com mais energia e vontade de transformar, de uma forma escorpiana?

A ideia é lidar com as transformações que estão ocorrendo por vontade nossa ou não.

Portanto, nos próximos seis meses, que é o tempo que repercute um eclipse, será preciso resgatar a força de vontade para agir (Escorpião) e sair da zona de conforto (Touro). Mas também é preciso ter a paciência taurina com o tempo das coisas.

A área da sua vida este Eclipse irá ativar

Nem todo mundo vai viver o eclipse (assim como todos os trânsitos astrológicos) da mesma maneira. Isso porque cada eclipse ativa uma área específica da nossa vida.

Tem um jeito fácil e gratuito de ver como o Eclipse Lunar em Touro vai “conversar” com o seu Mapa. É só seguir o passo a passo abaixo:

Acesse seu Mapa do céu Personare .

. Mas se você não está logado no site, faça isso. É grátis!

Com isso, nosso site vai conectar o dia e a hora do seu nascimento com as informações do eclipse.

Então, o site do Personare mostrará para você qual a casa astrológica do seu Mapa será ativada pelo eclipse .

. Assim, vai aparecer um destaque, como na imagem abaixo, dizendo a você qual é a casa destacada pelo eclipse! Por exemplo, perceba que na imagem abaixo, a pessoa terá a Casa 12 enfatizada.

Agora que você já sabe que área da sua vida vai ser ativada, entenda a seguir as questões que podem surgir.

O que o Eclipse Lunar em Touro significará para você?

Veja abaixo os significados por cada casa ativada pelo eclipse, conforme o passo a passo acima:

Casa 1: O que na sua vida depende de uma nova atitude sua? Além disso, tente investigar que tipo de transformações você quer realizar na sua vida ou no seu corpo.

O que na sua vida depende de uma nova atitude sua? Além disso, tente investigar que tipo de transformações você quer realizar na sua vida ou no seu corpo. Casa 2 : Você precisa aprofundar seus valores pessoais? Ademais, o que você precisa fazer nas suas finanças para ter transformações benéficas na vida?

: Você precisa aprofundar seus valores pessoais? Ademais, o que você precisa fazer nas suas finanças para ter transformações benéficas na vida? Casa 3: Você precisa transformar a forma como se comunica? Isso porque pode ser bom refletir se você precisa atualizar seu modo de entendimento.

Você precisa transformar a forma como se comunica? Isso porque pode ser bom refletir se você precisa atualizar seu modo de entendimento. Casa 4 : Tem algo que você precisa resolver na sua família ou na sua casa? Ademais, pode ser bom pensar no que você precisa transformar internamente.

: Tem algo que você precisa resolver na sua família ou na sua casa? Ademais, pode ser bom pensar no que você precisa transformar internamente. Casa 5 : O que você precisa mudar em relação ao amor? O que a vida está exigindo de você sobre criatividade e vitalidade?

: O que você precisa mudar em relação ao amor? O que a vida está exigindo de você sobre criatividade e vitalidade? Casa 6 : Você precisa transformar algo seu trabalho, alimentação, rotina ou saúde?

: Você precisa transformar algo seu trabalho, alimentação, rotina ou saúde? Casa 7 : Que convites para transformação estão vindo das suas parcerias? O que você precisa mudar, portanto, nas suas relações e no seu jeito de se relacionar?

: Que convites para transformação estão vindo das suas parcerias? O que você precisa mudar, portanto, nas suas relações e no seu jeito de se relacionar? Casa 8 : Você precisa colocar o dedo numa ferida para resolver algo? Isso porque esta pode ser a hora de encerrar algo na sua vida.

: Você precisa colocar o dedo numa ferida para resolver algo? Isso porque esta pode ser a hora de encerrar algo na sua vida. Casa 9 : Se você não está conseguindo ir para a frente, como expandir sua visão para poder fazer um novo voo?

: Se você não está conseguindo ir para a frente, como expandir sua visão para poder fazer um novo voo? Casa 10 : Onde você precisa se transformar para poder realizar algo importante? Com isso, analise o que as crises no trabalho estão sinalizando para você.

: Onde você precisa se transformar para poder realizar algo importante? Com isso, analise o que as crises no trabalho estão sinalizando para você. Casa 11 : Como você pode impactar de modo mais transformador os grupos dos quais você faz parte? Será que seus amigos estão passando por transformações que podem abrir em você questionamentos importantes?

: Como você pode impactar de modo mais transformador os grupos dos quais você faz parte? Será que seus amigos estão passando por transformações que podem abrir em você questionamentos importantes? Casa 12: O que determinada crise está mostrando a você sobre seu mundo interior? Quais mudanças você precisa realizar de dentro para fora?

VÍDEO: PREVISÕES PARA O ECLIPSE

