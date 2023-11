Resumo astrológico de novembro de 2023: prepare-se para o final do ano

O resumo astrológico de novembro de 2023 vem chegando para te contar o que o penúltimo mês do ano reserva para todos os signos. E não é pouca coisa. Os trânsitos planetários exigem equilíbrio e entrega, porque indicam mudanças desafiadoras.

Com Vênus em Libra, a busca por harmonia e beleza nas relações estará em destaque, enquanto Marte, a Lua Nova e o Sol em Escorpião exigem superação e transformações.

No entanto, o final do mês trará aspectos favoráveis, nos convidando a focar no nosso crescimento espiritual e a usar nosso poder com sabedoria.

Resumo astrológico de novembro de 2023

08 de novembro – Vênus em Libra

O planeta que reflete nossas relações e valores finalmente chega em casa, favorecendo a busca por equilíbrio, harmonia e os acordos. Vamos nos sentir mais satisfeitos se criarmos mais beleza na vida e nos relacionamentos.

10 de novembro – Mercúrio em Sagitário

Nossa mente, como o arqueiro, aponta sua seta a longa distância e ideais. A questão é que Saturno quadra Mercúrio nos primeiros dias, jogando água fria no pouco de fogo mercurial. Paciência até a chama se acender novamente (dia 14).

11, 12 e 13 de novembro – Marte, Lua e Sol em Escorpião em oposição a Urano

Esse trânsito promete dar o que falar. Primeiro Marte, depois a Lua Nova e o Sol se opõem a Urano, gerando a necessidade de superação de situações importantes. Atenção que este foi o eixo atingido pelo eclipse do dia 28/10!

17 e 18 de novembro – Sol e Marte trígono Netuno e Sol conjunto a Marte

Desde o início do mês, Sol e Marte bailam juntos para se encontrarem finalmente no dia 18 e, antes, formam aspecto favorável a Netuno. É preciso se render a uma moral mais espiritual, de um ponto de vista onde todos ganham.

20 e 21 de novembro – Sol e Marte em Sextil a Plutão

É como se recuperássemos as forças e o poder de influência. Acontece que este poder terá de ser utilizado com inteligência e pensando ainda no coletivo.

22 e 23 de novembro – Sol em Sagitário e quadratura com Saturno

Com a entrada do Sol em Sagitário, a energia deveria mudar consideravelmente, com a leveza e o bom humor sagitarianos. No entanto, temos uma quadratura com Saturno logo em seguida. Primeiro, teremos que cumprir promessas. Mãos à obra antes da diversão.

24 e 25 de novembro – Marte em Sagitário e quadratura com Saturno

Marte também chega para ampliar a energia do elemento fogo no céu, alimentando nosso senso de aventura, determinação e fé. Acontece que como Saturno também está no caminho, teremos que usar a disciplina saturnina para cumprir metas.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

